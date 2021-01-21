Зачем России субмарина-робот "Судного дня"?

Подводная лодка "Огайо" готовится к ремонту и модернизации, военно-морская верфь "Пьюджет-Саунд", штат Вашингтон, США wikipedia.org

Зачем России "торпеда судного дня" — подводный ядерный беспилотник "Посейдон", способный уже после поражения России доплыть до врага и превратить его побережье в ядерную пустыню?

Об этом пишет Forbes.

Лет пять назад режим российского президента Владимира Путина организовал утечку информации о секретных планах по созданию диковинного оружия судного дня.

В то время было непонятно, является ли огромная беспилотная субмарина "Посейдон" с ядерным зарядом реальным оружием или просто частью какой-то дикой пропагандистской схемы.

Сегодня становится ясно, что "Посейдон" не только реален, но и является для Кремля чем-то вроде приоритета. В меньшей степени понятно, почему Москва считает хорошей идеей эту "абсурдную" субмарину-робот, названную оружием Судного дня.

Обозреватели впервые увидели "Посейдон" в ноябре 2015 года, когда по телевидению транслировали встречу Путина с высшим военным командованием в черноморском городе Сочи.

Камера государственного Первого канала мимоходом запечатлела страничку из информационного бюллетеня, где можно было увидеть схематический набросок 24-метрового подводного беспилотного плавательного аппарата со смертоносной ядерной боеголовкой.

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Документы указывают на то, что в качестве пусковой платформы для "Посейдона" может быть использована большая подводная лодка с экипажем. После пуска субмарина-робот может проделать путь в сотни миль до указанной цели и привести в действие свою грязную бомбу.

"Цель — уничтожение важных экономических объектов в прибрежных районах противника и причинение неприемлемого ущерба… посредством создания обширных зон радиоактивного заражения, непригодных для осуществления там военной, экономической, коммерческой и иной деятельности в течение длительного времени", — говорится в представленных Путину документах.

В то время эксперты предполагали, что "Посейдон" может быть изощренной выдумкой. В конце концов, сама идея гигантского подводного робота, подвергающего облучению целые города, "абсурдна и, если говорить объективно, находится за гранью необходимого", объяснял в то время эксперт по ядерному оружию Кингстон Риф (Kingston Reif) из вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.

"Точка пуска (с подводной лодки вблизи российского побережья), цель (американские прибрежные города) и скорость (60-100 узлов) указывают на то, что на выход к цели у этого аппарата уйдет примерно два дня", — написал Риф.

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"Скорость аппарата и время движения говорят о том, что "Посейдон" можно обнаружить, хотя уничтожить его будет трудно. Если исходить из того, что этот аппарат действительно будет принят на вооружение (а у меня есть определенные сомнения на сей счет), то в чем ценность такого оружия, столь долго добирающегося до цели?"

В его словах есть определенная логика. Кому нужна медленная и уязвимая подводная грязная бомба, когда в мире есть тысячи быстрых ракет с ядерными боеголовками, которые доведены до совершенства, и против которых нет надежной защиты?

Но несмотря на все концептуальные изъяны, вскоре появился опытный образец "Посейдона". Может, он абсурден и не нужен, но вполне реален. В 2016 году начались испытания. А сейчас, согласно последним данным, Кремль планирует построить специальную базу для 30 "Посейдонов".

Но это не значит, что "Посейдон" может стать чем-то большим, чем символ. "Я бы не стал утверждать, что понимаю логику создания "Посейдона"", — заявил независимый эксперт по российским вооруженным силам Павел Подвиг (Pavel Podvig).

Логика может быть чисто политического свойства, сказал эксперт по подводной войне из Массачусетского технологического института Оуэн Коут (Owen Cote). "Я думаю, замысел состоит в том, чтобы создать иллюзию чего-то нового и важного, чтобы укрепить имидж России как одной из двух ядерных сверхдержав, способной нанести любому агрессору неприемлемый для него ущерб. Это тот имидж, который Россия отчаянно пытается сохранить для собственной безопасности", — сказал Коут.

"России сегодня все труднее делать это по старинке, создавая большое количество настоящего оружия", — добавил он.

Если смысл заключается в том, чтобы создать видимость, то в разработке диковинного оружия есть какая-то извращенная логика. Даже если оно не работает, можно делать смелые заявления, а промышленности при этом не надо прилагать какие-то колоссальные усилия. "Посейдон" действительно существует, но изготовление 30 аппаратов вряд ли можно назвать массовым производством. Ценность пропаганды субмарины-робота в том, что производимый устрашающий эффект вполне может оправдать затраты на ее строительство, которые могут составить несколько миллиардов долларов.

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Возможно, Кремль на самом деле верит, что "Посейдон" способен сыграть значимую роль в ядерной войне, которая покончит с цивилизацией. А может, Москва просто хочет, чтобы мир верил в возможность этой сумасшедшей затеи и не нападал на нее.

Эксперт по военным вопросам из Пермского университета Павел Лузин предложил третью возможность. Может быть, "Посейдон" — это просто скучная исследовательская подводная лодка для проведения глубоководных экспериментов без людей на борту. А Кремль воспользовался возможностью получить из этого определенную пропагандистскую выгоду и представляет ее в качестве экстравагантного оружия.

"Я думаю, "Посейдон" сам по себе не является оружием. Но его цель в том, чтобы стать важной составляющей российских подводных сил, — сказал Лузин. — В то же время, Москва создает своего рода "стратегический туман", рассуждая о том, что "Посейдон" это супер-пупер мега-торпеда в ядерном оснащении".

Если так, то Москва вполне успешно убивает двух зайцев одним выстрелом. А где-то в глубоком кремлевском подвале никому не известный чиновник среднего ранга, отвечающий за небылицы о подводных лодках, читает возмущенную реакцию американцев на "Посейдон" и громко смеется.

Для чего бы ни предназначался "Посейдон", вполне вероятно, что Россия намерена построить несколько таких аппаратов и базу для их размещения. А иностранные обозреватели могут десятилетиями наблюдать за этими субмаринами-роботами судного дня, гадая, разыгрывает их Россия или нет.

Дэвид Экс

Перевод: ИноСМИ