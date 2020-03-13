Юрий Добош: Можем противодействовать рейдерским захватам в течение 24 часов

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В конце прошлого года 27-летний юрист, советник экс-главы Львовской ОГА Юрий Добош стал победителем открытого конкурса на должность руководителя Западного межрегионального управления Министерства юстиции. Он победил 42 других претендентов на эту должность. В сегодняшней нашей беседе с одним из самых молодых в истории руководителей областной юстиции спрашиваем о его видении реформирования отрасли, изменениях в работе ЗМУ юстиции и о многом другом.

Интервью на сайте Leopolis.news.

Юрий, еще несколько месяцев назад Вы вряд ли могли представить, что станете начальником Западного межрегионального управления Министерства юстиции. Какие у вас тогда были планы?

Я – юрист и менеджер, поэтому вел юридическую и управленческую деятельность. Было четкое понимание, что больше не вижу себя в юридическом консалтинге. За последние 7 лет я вдоволь поездил по всему миру, в частности, представляя интересы клиентов в международных судах и арбитражах за рубежом. Пришло время что-то менять. А потому было логично, что я буду пробовать реализовывать свои юридические и управленческие навыки в другой сфере. Так я оказался на госслужбе.

Почему выбрали именно эту возможность, ведь в декабре Вы уже были назначены руководителем департамента топливно-энергетического комплекса ЛОГА?

На самом деле, здесь нет никакой интриги. Должность для меня более приоритетная вследствие многих факторов. Во-первых, это большая ответственность, ведь сейчас руковожу тремя областями Украины в сфере юстиции. Осознаю объем этой ответственности и готов к ней. Мое решение не было спонтанным. Во-вторых, направление юстиции стало более логичным продолжением всех моих предыдущих заслуг и начинаний на профессиональном юридическом поприще. Мне близка и понятна материальная база. В юстиции я буду эффективным, а это основное требование к управленцу. В-третьих, это большие управленческие вызовы. По штатному расписанию и учитывая дополнительно привлеченный персонал, количество работников может доходить до 1500. В такой многоуровневой управленческой вертикали работать сложнее, и я к этому готов. В-четвертых, это новые люди во власти и непосредственно в Министерстве юстиции. Есть ощущение, что новая генерация управленцев имеет общее видение и ценности. Я хотел быть частью этой большой команды, ведь крайне важно, чтобы ответственные люди имели одинаковые приоритеты. У нас как раз тот случай. Мы хотим делать качественное государство для людей.

Какие ключевые задачи Вы уже очертили для себя и команды?

Защита собственности и жесткая антирейдерская деятельность, защита прав и интересов граждан, эффективное исполнение решений судов и органов государственной власти, качественные и быстрые услуги для людей. Из общих целей по всем направлениям: транспарентность, эффективность, повышение доверия людей благодаря открытой и доступной коммуникации. Диджитализация услуг.

С какими проблемами столкнулись на новой должности?

Когда мы начинали создавать новый формат юстиции, я столкнулся с вещами, которые значительно затягивали функциональные процессы. Это касается форм отчетности, сбора и распределения информации. Я внедрил новую систему подачи информации и формат коммуникации между функциональными парами "руководитель-подчиненный". Были вопросы к обработке обращений. Нам срочно был нужен электронный документооборот. Нашим достижением является то, что в управлении юстиции именно Западного региона впервые в Украине успешно и на 100% запущена автоматизированная система делопроизводства и электронный документооборот для всех трех областей. Мы все интегрированы в одну базу. Это дает нам контроль (ни один документ не теряется), скорость (оперативная обработка), экономию и безопасность обработки данных.

Имеете интересный зарубежный опыт. Какие инсайды используете в работе?

Жить за границей и путешествовать за границей – это две совершенно разные истории. Когда я учился в университете в Англии или работал в юридических компаниях в Лондоне, то много раз сталкивался с взаимодействием на уровне "человек-государство". Имею очень четкое понимание уровня качества услуг, которые предоставляет государство, а также, каковы наилучшие мировые практики в этом направлении. Кроме того, большинство согласится, что правовая система Англии является абсолютным мировым эталоном. Суды честные и прозрачные, законы ясны и отточены веками. Для меня как юриста важным был опыт работы в топовой судебной и законодательной системе, ведь когда профессиональный юрист устанавливает планку такого уровня, то стандарты его работы существенно будут отличаться на общем фоне коллег из других юрисдикций. Стоит также заметить, что в Англии очень строгие и высокие стандарты профессиональной и корпоративной этики. Это дисциплинирует и создает очень продуктивную атмосферу в любой структуре.

Какие, по Вашему мнению, инициативы Министерства юстиции стоит выделить?

Прежде всего это меры, которые способствуют защищенности людей от мошенничества. Министерство юстиции ввело действенные антирейдерские механизмы, поэтому проблема рейдерства сегодня фактически преодолена. Если же попадаются особо храбрые и циничные рейдеры, то новые механизмы позволяют реагировать почти мгновенно. Нередки примеры реагирования министерством на незаконные действия и в выходные или праздничные дни, даже в Новогоднюю ночь.

Также независимые эксперты провели аудит государственных реестров при поддержке проекта ЕС. Это один из важных шагов для обеспечения высокого уровня безопасности данных, эффективного и прозрачного функционирования реестров, что уменьшит количество случаев противоправного лишения собственников их прав. Хорошие результаты показывает новосозданный орган Министерства юстиции – Коллегия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации.

Вместе с тем введены быстрые и эффективные процессы выполнения решений: выполняют судебные решения, которые длительное время не исполняли по коррупционным мотивам, упрощена процедура доступа к профессии частного исполнителя. Также обеспечение независимой профессиональной деятельности арбитражных управляющих, в процессе создания эффективной системы медиации. Большое внимание уделяют безвозмездной правовой помощи, которую министерство поднимает на высокий уровень. Так, человек, который оказался в сложной жизненной ситуации, получает полную юридическую защиту от государства.

Юстиция и диджитализация – насколько эффективны новые инициативы?

Считаю, что за этим будущее. Наладили хорошее сотрудничество с Министерством цифровой трансформации. В этом месяце совместными усилиями мы запустили комплексную услугу єМалятко в трех областных центрах-Луцке, Львове и Ровно. Кроме того, через новое приложение "Дія" запланирована оцифровка широкого комплекса услуг. Государственные услуги онлайн – это всегда удобно, быстро и комфортно.

Вполне вероятно, будет открыт рынок земли. Учитывая проблему агрорейдерства, скажите, что стоит делать обычному гражданину в трудной ситуации?

Недавно произошли знаковые для борьбы с рейдерством события. Последние нововведения делают невозможным схемы, которые использовали рейдеры для присвоения чужого имущества через государственные реестры. Министерству юстиции дана возможность реагировать на самые грубые и очевидные нарушения закона государственными регистраторами в течение 24 часов с момента поступления жалобы, путем единоличной отмены незаконного регистрационного действия без созыва коллегии.

При Львовской областной государственной администрации действует Антирейдерский аграрный штаб, где я являюсь заместителем председателя. Также функционирует "горячая линия" отдела взаимодействия с субъектами государственной регистрации и повышения квалификации государственных регистраторов. Сейчас мои коллеги уже совершают массовые выезды на места для проведения разъяснительной работы и решения конфликтных ситуаций.

Самое действенное – это обратиться в Антирейдерский аграрный штаб, в Коллегию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации. Так будут уведомлены представители органов государственной власти в короткие сроки.

Подчеркиваю, что в случае рейдерства лучше предотвратить проблему, чем исправлять ее последствия. В частности, пригодится постоянный контроль данных реестров. Например, можно отслеживать изменения в государственных реестрах с помощью сервиса SMS-маяк, который оповещает собственников об изменениях в статусе их земельных участков, недвижимости и бизнеса.

С какими вопросами люди обращаются чаще всего? В частности, во время личного приема.

Чаще всего во время личного приема граждане обращаются с проблемными вопросами, которые касаются выплаты алиментов, оформления наследства, долгов по заработной плате. Кто-то просто хочет получить профессиональную правовую консультацию, а кое-кто просто хочет быть выслушанным. Вопросы разные, как и люди, которые обращаются за помощью. Общение во время личного приема предполагает статус "Человек в центре". Поэтому наша задача – помочь решить вопрос или скоординировать действия. При такой коммуникации приоритетом всегда является гражданин, который обращается за помощью.

Какими знаниями, умениями и способностями, по Вашему мнению, должен обладать государственный служащий новой юстиции?

Считаю, что в современном мире государственный служащий должен уметь быстро и своевременно адаптироваться к изменениям. Адаптивность – это основная черта нашего времени, поскольку уровень волатильности наивысший за все время существования человечества. К себе я отношусь очень критично, поэтому этого требую и от сотрудников. Госслужащий должен быть компетентным, порядочным, ответственным и, что важно, эмоционально устойчивым. В работе должен придерживаться норм этического поведения, ценить время и уметь правильно его планировать. Также важно уметь взаимодействовать с людьми – правильная коммуникация критически важна. Главное – нужно любить людей.

Западное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Львов) одно из первых в Украине запустило комплексную услугу єМалятко во всех трех областных центрах: Луцк, Львов, Ровно. Как введение такого сервиса упрощает получение услуг родителями новорожденных детей?

Конституция определяет человека и его жизнь величайшей ценностью. А жизнь человека – это не что иное, как его время. єМалятко – это первый комплексный сервис в Украине, который объединяет до 10 услуг, связанных с рождением ребенка, в одну и с одним заявлением. Эта комплексная услуга устраняет потребность осуществлять до 11 визитов в учреждения и экономит время родителей, которые теперь тратят его производительнее, чем на посещение различных инстанций и отстаивание в очередях. Воспользоваться сервисом можно сразу в роддоме, в ЦНАПе, в органе государственной регистрации актов гражданского состояния и онлайн. Для этого родителям надо обратиться к медработнику и иметь с собой паспорта, налоговые номера плательщиков налогов (при наличии) и медицинскую справку о рождении ребенка от роддома.

Как Вы отдыхаете? Как совмещаете отдых и работу? Имеете ли хобби?

Сейчас времени на отдых нет, поскольку мы находимся на этапе реформирования. Предыдущий юридический опыт меня закалил, поэтому я привык работать много, в том числе на выходных. Я сознательно вернулся в постреволюционную Украину, понимая, что на каком-то этапе придется пожертвовать личной жизнью и здоровьем ради общего блага. С другой стороны, четко понимаю, что люди склонны к профессиональным вигорань, а потому в ближайшее время обязательно планирую найти для себя какое-то хобби. Поскольку Западное межрегиональное управление объединяет три области, часто приходится быть в командировках, поэтому совмещать работу с перерывами. Недавно с рабочим визитом побывал на Волыни и посетил Луцкий замок. Понравилось. Такие места вдохновляют.

Беседовал Маркиян Войтович

Справочно

Юрий Добош 2014 года закончил Университет Экстер (Англия) по специальности "Международное коммерческое право". 2016-го также получил диплом Львовского национального университета имени Ивана Франко по специальности "Правоведение".

2012 года Ю.Добош работал стажером в юридической компании "Arzinger". С 2014-го стал помощником юриста Wragge Lawrence Craham&Co (Англия). Также с тех пор начал работу на должности юриста в АО "ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры". С 2016 года стал заместителем председателя правления ГО "Миссионерское общество имени святых Кирилла и Мефодия". С 2019 года – директор ООО "Центр натуральных пищевых технологий и пчеловодства". Во второй половине прошлого года стал советником председателя Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского, а позже возглавил департамент ТЭК ЛОГА.