Японские истребители-невидимки F-35 меняют баланс сил в Тихоокеанском регионе

Японский истребитель-неведимка F-35 AP Photo

Ракеты большой дальности, которыми Япония хочет оснастить истребители-невидимки F-35, могут изменить баланс сил в Тихоокеанском регионе. F-35 могут выпустить эти ракеты вне зоны ПВО России и Китая и поразить, например, Владивосток, где базируются подлодки с баллистическими ракетами.

Об этом пишет Forbes.

Япония планирует оснастить свои истребители-невидимки F-35 ракетами большой дальности, запускаемыми вне зоны поражения ПВО, о чем сообщили средства массовой информации этой страны.

Это заставит Китай и Россию серьезно понервничать.

"Японское Министерство обороны к марту 2022 года планирует приобрести ракеты, запускаемые вне зоны поражения ПВО, которые имеют дальность около 500 километров и могут наносить удары по целям, находясь за пределами досягаемости ракетного оружия противника", — сообщило издание "Джапан Таймс" (Japan Times) со ссылкой на анонимные правительственные источники.

Япония намерена закупить ракеты JSM (Joint Strike Missile), разрабатываемые норвежской оборонной компанией "Конгсберг" (Kongsberg) и американской корпорацией "Рэйтеон" (Raytheon). В основу JSM легла конструкция весьма успешной противокорабельной ракеты NSM (Naval Strike Missile). Она имеет систему GPS-наведения и линию передачи данных, что позволяет выполнять передачу актуальной информации о цели до того, как ракета на конечном участке траектории переключится на инфракрасную головку самонаведения. Она может поражать как морские, так и наземные цели.

Япония также намеревается закупить для своих ВВС самолеты F-15 с противокорабельными ракетами большой дальности LRASM и запускаемыми вне зоны поражения ПВО ракетами "воздух-поверхность" JASSM. Эти средства поражения имеют еще большую дальность и могут уничтожать цели на расстоянии 550-950 километров. Япония также собирается удвоить дальность своей ракеты класса "воздух-поверхность" ASM-3, чтобы она составила 330 километров.

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Но у самолета F-35 и его ракет есть одна проблема. Истребитель может нести под крылом и под фюзеляжем различное вооружение, но оно лишает самолет характеристик малозаметности — ведь все его поверхности имеют тщательно подобранную форму, сводящую к минимуму возможность радиолокационного обнаружения. Поэтому у F-35 имеется внутренний бомбовый отсек. Такая особенность характерна для бомбардировщиков, но не для истребителей. Это позволяет им нести лишь ограниченное количество боеприпасов, сохраняя характеристики малозаметности.

Ракеты LRASM и JASSM слишком велики и не входят в бомбовый отсек F-35. Однако, на сайте компании "Рэйтеон" говорится о том, что ракета JSM "является единственной крылатой ракетой пятого поколения, предназначенной для размещения во внутреннем отсеке вооружения самолета F-35A".

То, что Япония оснащает свои самолеты ракетами большой дальности, многое меняет. Статью 9 японской конституции, которая была навязана Токио Соединенными Штатами после Второй мировой войны, традиционно истолковывают таким образом, что она запрещает наступательное оружие типа ракет, запускаемых вне зоны поражения вражескими средствами ПВО. Однако сталкиваясь с нарастающими угрозами со стороны северокорейских баллистических ракет и с грозной военной машиной Китая, претендующего на ряд удерживаемых Японией островов, Токио решил, что ему нужны средства для нанесения ударов по территории противника.

В связи с этим возникает более зловещий вопрос. "Джапан Таймс" отмечает: "Самолеты ВВС сил самообороны Японии, вылетев с авиабаз в Титосэ, Мисаве, Комацу, Цуики и Нахе, смогут произвести пуски ракет, способных достичь территории Северной Кореи, Китая и России".

Что происходит, если у истребителя появляются ракеты большой дальности? Вероятный противник начинает очень сильно нервничать — и может от страха нажать на спусковой крючок.

Подумайте о том, что город Владивосток на сибирском берегу, где размещается крупная военно-морская база российского Тихоокеанского флота, находится всего в 800 километрах от японской авиабазы в Титосэ. Шанхай находится на удалении 800 километров от военно-воздушной базы в Нахе на острове Окинава. Малозаметный F-35 с ракетами JSM, дальность которых составляет 500 километров, может нанести удар по российским кораблям и авиабазам, оставаясь незамеченным и находясь за пределами досягаемости китайских и российских систем ПВО. Еще хуже то, что в районе Владивостока базируются российские подводные лодки с баллистическими ракетами, что делает его крайне уязвимым.

Китайские и российские военные стратеги знают, что такое внезапное нападение со стороны Японии, так как обе страны сталкивались с такой ситуацией в XX веке. Им придется учитывать возможность нанесения упреждающего удара японскими F-35 в случае возникновения кризиса. С политической точки зрения это маловероятно, особенно с учетом текущей ситуации в Японии. Однако такая возможность все же существует, и Китай с Россией не могут сбрасывать ее со счетов.

Майкл Пек

Перевод: ИноСМИ