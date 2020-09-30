Ядерный реактор третьего поколения: В Китае завершились разработки инновационной технологии
Спустя 12 лет научных исследований Китай создал инновационную ядерную систему, представив ядерный реактор третьего поколения. Его появление способствовало общему обновлению ядерной энергетики и технологий Поднебесной.
Об этом пишет "Жэньминь жибао".
28 сентября Государственная энергетическая инвестиционная корпорация (SPIC) объявила о завершении исследований и разработки технологии ядерной энергетики третьего поколения CAP1400 ("Гохэ-1") с полностью независимыми правами интеллектуальной собственности. Ядерный реактор CAP1400 является одним из важных научно-технических проектов Китая, представляет передовой в мире уровень ядерных технологий третьего поколения.
CAP1400 является крупномасштабным ядерным реактором китайской разработки, создан на базе передовых международных ядерных технологий третьего поколения с опорой на разработку усовершенствованного реактора с водой под давлением. CAP1400 обладает такими характеристиками, как высокий коэффициент безопасности, благоприятные экономические показатели и инновационные особенности.
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Стоит отметить, что разработка проекта CAP1400 началась в 2008 году. После 12 лет научных исследований создана инновационная ядерная система третьего поколения и производственная система снабжения. Новый реактор способствовал общему обновлению ядерной энергетики и технологий Китая.
Проектный срок службы ядерного блока CAP1400 составит 60 лет, а вероятность серьезных аварий в 100 раз ниже, чем у АЭС второго поколения.
В настоящее время в КНР есть два ядерных ректора третьего поколения собственной китайской разработки — "Гохэ-1" и "Хуалун-1".
Перевод: ИноСМИ