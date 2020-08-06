Взрыв в порту Бейрута - плохие новости и для Украины тоже

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Всё это безумно интересно, конечно, но я бы обратил внимание наших СМИ вот на что.

Я имею в виду историю про российского хабаровского бизнесмена, который когда-то владел молдавским судном, с которого 7 лет назад сняли опасный груз нитрата аммония, рванувший вчера в порту.

В связи со значительными разрушениями Бейрутского порта, встаёт вопрос об изменениях морской логистики в районе Восточного Средиземноморья и перехвата части морского грузопотока, завязанного на порт, другими региональными игроками.

После вчерашнего взрыва резонно поднять два вопроса: как Украина может помочь Ливану и как Украина будет искать альтернативный маршрут поставок, и не перехватит ли эти грузопотоки кто-нибудь ещё?

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Ведь у порта Бейрута есть конкуренты в регионе, а отдельные государства включились в гонку за то, кто больше доставит гуманитарки для усиления своего политического влияния и репутации среди ливанцев.

Сегодня, к примеру, Турция подсуетилась и направила в Бейрут полевой госпиталь, 400 тонн пшеницы, спасательную команду, лекарства, продовольствие и экстренную команду медиков для помощи в больницах.

Аналогичные манёвры наблюдаются со стороны Ирана, Франции, ОАЭ, Катара, Кувейта и даже Сирии.

Совершенно очевидно, что после взрыва в регионе началась гонка за гуманитарное превосходство, борьба за морально-репутационное лидерство, соперничество за морские торговые пути Восточного Средиземноморья, а также усилилось противостояние за политическое влияние на Бейрут.

Что будет делать Украина? На кону наши экспортные позиции на ливанском рынке, возможность улучшить гуманитарное сотрудничество с регионом и усилить свой имидж и политические контакты с Ливаном, с которым у нас складывались неплохие отношения.

Илия Куса