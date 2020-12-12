Вымирание медицинской системы: Почему глава Минздрава Степанов не справился с коронавирусным испытанием

Если в больших городах тяжелобольные умирают из-за нехватки кислорода. А в домах ритуальных услуг уже конвейер. Что же тогда происходит в районах и селах? Почему болеют и умирают без нужного лечения? Где лечатся от ковида, когда на целую деревню - один ФАП? Что делать, если от коронавируса умер последний врач на три села? Сколько еще выдержат медики в районах без помощи государства? Почему врачи стирают и сушат одноразовые защитные костюмы? И как без холодильника будут хранить обещанную вакцину, требующую сверхнизкой температуры?

Столица. Очереди из скорых под больницами... катафалков - под моргами...

А кислорода не хватает на всех тяжелобольных. "Мне звонят, консультируются, друзья испуганные спрашивают. Из всех наших кроватей половина, может и меньше, с кислородом нам до сих пор хватало, мы ведь тоже не резиновые... мне больше некуда принять тяжелобольного", - рассказывает врач-инфекционист Евгений Дубровский.

Не дают совета с количеством больных и медики во Львове. Вячеслав Семененко, переболевший Covid-19, рассказывает: "У нас в палате лежало 5 человек, и каждый день привозили двух-трех подышать, по 2-3 часа на кислород из других палат".

Не хватает кислорода и в Ужгороде. О ситуации в городе рассказал врач Ужгородской Центральной городской больницы Ярослав Глагола: "Была чрезвычайная ситуация, я бы назвал ее коллапсом именно с тем, что не хватало больным кислорода". А теперь аншлаг и в больницах Одессы. В одной из них, районной больнице № 5, - 90 дополнительных коек пациенты заняли за 1,5 суток.

"Первый раз скорая приехала, привезли сюда, мест не было. На аппарате мы дома немного протянули, но стало опять хуже, второй день приехали, положили в реанимацию",- рассказывает дочь больного Covid-19 Ольга.

Ежедневно сюда госпитализируют по полсотни тяжелобольных. Из-за такой нагрузки врачи не успевают позаботиться обо всех.

"Мы уже третьи сутки здесь, и никто не заходит, вот зашел, потрогал и ушел", - жалуется сын больной коронавирусом Виктор. "Не из-за того, что плохой врач или он плохо лечит, просто система перегружена", - говорит родственник больных Covid-19 Иван Кудрявский. Катастрофически не хватает и кислорода...

Директор БФ "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова рассказывает: "Мы привозим кислород уже в стационар, меня запустили туда, чтобы я подключила пациентов к кислороду, которого там не хватает". Те, у кого забрали кислород, умирают.

На жутких кадрах - тела умерших от Covid-19 так и лежат. Их не забирают.

"Больные, которые умерли, просто лежали в палатах, в коридорах, и вы можете только понять психоэмоциональное состояние людей, которые там лечатся, которые пришли за первой помощью, и они не могут ничего получить", - рассказывает Иван Кудрявский.

"Вчера умер один человек, он лежал 12 часов, у пациентов началась истерика, которые находятся рядом. Потом умерла следующая… Я ночью на все горячие линии оставляла жалобы", - рассказывает Екатерина Ножевникова. Похоже, жалобы подействовали. Ночью умерших таки забрали. Сын больной коронавирусом Виктор рассказал, что за ночь вывезли 8 человек.

Просто рук свободных не хватает, оправдываются врачи. "За сутки мы принимаем по 50 пациентов, это очень большая нагрузка, пациенты паникуют, персонал паникует. Нагрузка сумасшедшая, действительно пациенты умирают, персонал не всегда успевает вовремя все сделать, одновременно есть такие моменты, когда умирает несколько пациентов", - рассказывает заместитель директора больницы Людмила Бирюкова. Если коллапс уже в больших городах, то что же тогда в маленьких?

После трагедии в районной больнице Жолквы, Львовской области, когда двое тяжелобольных Covid-19 умерли из-за того, что выключилось электроснабжение, а соответственно, и аппараты вентиляции легких, министр здравоохранения Максим Степанов впервые за 9 месяцев пандемии в Украине анонсировал проверку районных больниц. Мы решили не ждать результатов инспекции.

И поехали в свой рейд по городкам и деревням! Чтобы показать реальные истории медиков и пациентов.

* * *

Едем в Кривой Рог вместе с медблогером Антоном Гурой. По его информации, городская больница № 7 - одна из проблемных...

Местный житель Виктор рассказывает о ситуации: "Люди здесь стабильно умирают. Привоз сюда идет большой. Здесь на счету больницы 180 койко-мест под Covid-19. Полностью вся больница отдана под Covid-19. Роддом даже отдали. Места здесь свободные появляются, только когда кто-то вылечился или умер. Посмотришь это когда со стороны – страшно".

У Виктора здесь работают знакомые. Они, говорит, и делятся с ним всеми подробностями.

"Главный врач этой больницы Стародубский себе выписывает со слов знакомых хорошие премии. Хотя там дальше находится 2-этажное здание - инфекционка, на заднем дворе которой сушатся костюмы. Я думаю, не было бы на заднем дворе выстиранных халатов, если б у них всего этого хватало", - говорит он.

Это неслыханно, но мы действительно нашли те самые одноразовые халаты, которые по протоколу Минздрава должны были бы утилизироваться сразу после использования. А вот и заведующая отделом. Как она это объяснит? На наш вопрос о повторном использовании халатов женщина ответила, что они не сушатся, а проветриваются.

Неужели врачи сами не понимают, что такой подержанный костюм не защитит от Covid-19? Решаем все радикально. Антон Гура рвет халаты, чтобы они больше этого не надели...

Так где же новые халаты с бахилами для медиков? С этим вопросом идем к главному врачу. Тому самому Петру Стародубскому, о котором рассказал местный житель. Но главный врач неожиданно повел нас не на больничный двор, а на склад! Где нам рассказали о 2 тыс. разовых халатов и о тысяче костюмов с бахилами.

Халатов и бахил вдоволь. Почему же их не выдавать врачам?

"Костюмы вот эти очень плотные, их можно использовать несколько раз", - убеждает главный врач. Но согласно закону это одноразовый костюм. Зашел в ковид-отделение, вышел - снял и утилизировал. Девочки его стирают. Причем достирывают до дыр. Уже там были дыры.

"Все средства индивидуальной защиты выдаются по накладным. Старшая сестра приходит, она ей выдает... А дальше, ну не может главный врач ходить одевать их, раздевать", - рассказывает он.

Через полчаса споров главный врач пообещал разобраться с грязными халатами. И ловко нашел виноватых: "Административное наказание понесут заведующая отделением и старшая медсестра".

Но мы решили донести информацию и до начальника управления здравоохранения Кривого Рога Константина Мурашко. Мы прорвались в здание... И рассказали о нарушениях. "То, что они стирают средства защиты и идут в палаты - этого категорически быть не может. В городе Кривом Рогу с момента, когда все это началось, началась пандемия, проблем со средствами индивидуальной защиты нет. Тогда обеспечением средств индивидуальной защиты, как в принципе и сейчас, занимается исключительно город. Это средства местного бюджета", - рассказывает чиновник. Но о том, что нужное покупают волонтеры, а не город, говорили больницы.

"10 дней назад благотворительная компания нам подвезла 100 тыс. масок!" - рассказывает Константин Мурашко. "Они помогают, а власть только пиарится, что вот эти аппараты ИВЛ привезли, хотя они все закупаются за счет предприятий", - говорит Виктор, местный житель.

Дальше едем в Черниговскую обл., в городок Бобровицу. Здесь трагически умерла 74-летняя женщина. Ее больную выписали из больницы. Это видео сняли именно тогда.

"Вот на этой скамейке сидела Екатерина Ивановна. Отказывались ее забирать. Ни скорая, ни такси не ехали", - рассказывает Татьяна, которая ухаживала за умершей. Дочь за границей. Родных в городке нет. Присматривали старушку две местные жительницы Татьяна с Марией. Говорят: когда заболела с симптомами Covid-19, сделали тест. И хоть он оказался отрицательным, КТ показало пораженные легкие.

"Нам сделали снимок легких, на которых было обнаружено, что они в очень тяжелом состоянии, все белое, заплывшее",- говорит Татьяна. Больную госпитализировали. Но через неделю женщину вдруг выписывают! "Мария звонит мне, говорит: я не знаю, что делать, нас выписывают. Нам сказали, забирайте, она у вас здоровая, у нее легкая форма, лечитесь дома", - говорит женщина. Бабушка задыхалась. А медики, по словам Марии, просто смотрели на это из окон инфекционки.

Врачи игнорировали. Такси же не ехало - ожидаемо. Территории Кузнечной больницы местные боятся, как огня. Пока нашли знакомого довезти больную домой, пока довезли - уже и вечер. А утром Екатерина Ивановна была при смерти. Скорая приехала и забрала в ту самую больницу. "Ее прослушали. Сказали: слушайте, у нее правое легкое вообще не функционирует. Так говорю, а как же нас лечили? И почему нас вообще выписали?" - рассказывает Татьяна. Несколько часов женщина умирала в муках. Кислород, который ей дали, - не помогал.

Но почему больную пациентку накануне выставили из больницы? За разъяснениями мы пошли к главному врачу. "Есть указания, по которым мы держим в стационаре тяжелых и среднетяжелых больных. Но если будем и легких больных держать, у нас отделение заполнится буквально за два дня. И так как докладывали, что она легкая - тем более, что она постоянно рвалась домой, то... у нас не тюрьма. Мы силой не держим", - объясняет главный врач Константин Пятковский.

Этакая была легкая форма. А еще, по словам главного врача, старушка сама отказалась от палаты. Татьяна в это не верит. Екатерина Ивановна хотела жить... "Интересный момент. Сколько мы ходили, вообще речь о ней не шла, и так же при выписке нам не сказал почему-то главный врач, что она изъявила желание, мы не можем силой держать. Сказано, что она в легкой форме, мы ее выписываем", - говорит женщина.

Несовпадений в этом деле хватает. Их нашли даже в медицинской документации, когда после смерти больной Черниговская ОГА инициировала служебную проверку больницы. Полиция открыла уголовное производство по статье "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей".

И как же продвигается следствие? Спросим у райотдела полиции. Мы написали запрос в областное управление МВФ, но за неделю ответа не получили. Но есть ли шансы, что накажут виновных?

"Врач, который вел эту больную, был заведующим - сейчас он снят с должности. Он уже не заведующий отделением. Работает врачом-ординатором. И сейчас в отпуске", рассказывает главный врач. То есть только понизили.

"Мы не можем разбрасываться врачами. Может быть, те девушки придут к нам работать, которые присматривали за бабушкой? У них же опыт есть? Они же заварили эту кашу? Может, они придут работать?" - говорит главный врач.

Татьяна не верит, что кого-то накажут. Подумаешь, во время пандемии старая женщина умерла. "У кого деньги, у кого власть, тот значит царь и Бог. Нам таким простым что-то доказать очень тяжело", - говорит Татьяна.

Дальше едем в Хмельницкий. Районная больница перепрофилирована под ковидную. Мест для больных здесь, говорят, хватает. Сейчас заполнено 50 коек из 80 с подведенным кислородом. Не хватает другого. Специалистов!

"У нас один инфекционист на всю больницу, у нас недостаток терапевтов, мы поощряем и хирургов, и акушер-гинекологов, и врачей других специальностей", - рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Валентина Салий. Не достаточно даже лаборантов, чтобы делать тесты.

"Два человека в декрете, два человека с ковидом, и нас теперь мало", - говорит она.

Если бы было больше работников, было бы проще. А так в районе работают нон-стоп. Без отдыха.

Валентина Салий рассказывает об условиях, в которых работают врачи:

"Каждый день мы рискуем, у нас более 30 медицинских работников перенесли ковид, болеют ковид. Врачи все работают с психологической нагрузкой, профессионально истощены. Можно сравнить с прифронтовой зоной. Круглые сутки бригады работают, реаниматологи истощены". Светлана, тот единственный врач-инфекционист на всю больницу, уже переболела коронавирусом.

"Я болела периодически дома, в больнице. Я не болела, слава Богу, с такими осложнениями, с какими поступают больные. Если мы работаем в таких отделениях, мы, медработники, имеем риск заболеть", - говорит она.

Все лекарства покупала за свои деньги. Ушло несколько тысяч. На вопрос о 300% доплаты медикам прямо не отвечает.

"Как-будто что-то дают, но слишком мало, не 300%", - говорит заведующий лабораторией районной больницы Валентина. 300% надбавки - это что-то из разряда фантастики, уверяет медблогер Антон Гура. Он с нами поделился реальными цифрами.

"Мне медсестры пишут каждый Божий день, и врачи говорят: Антон, вот сколько на самом деле должна быть надбавка? Я получила 1200 гривен. Я говорю: знаете, радуйтесь, что вы получили 1200 гривен надбавки, потому что другие, мне скинули вот эти корешки, получили 500 грн надбавки, 600 грн", - говорит он.

Но даже это не так затрагивает медперсонал Хмельницкой районки... "Очень много жалоб от больных поступает, что не смотрят за ними ли еще что-то. Честно вам скажу, это не правда", - говорит врач-инфекционист Светлана.

Медики говорят: болеют за каждого пациента. И очень переживают, если кого-то не удается спасти.

"Сколько бы ты ни работал, привыкнуть очень трудно, это всегда сопереживание, сострадание, это трудно", - рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Валентина Салий. Это - истории хмельницких медиков. А вот - пациентов.

В соцсетях появился рассказ хмельничанки Ирины, чью десятилетнюю дочь с температурой под 40 госпитализировали, по сути, только после обещания вызвать полицию!

"Если вы не знаете, чем ее лечить, позвоните к инфекционисту, спросите, чем ее прокапать. Она что, заразная? У вас есть анализ на ковид? Я только что обзвонила все клиники, чтобы приехали сделали ребенку анализ. Я готова заплатить!" - говорит женщина.

Мы встретились с Ириной. Женщина говорит: очень рассчитала на медиков, когда посреди ночи стало плохо ее десятилетней дочери.

"Она проснулась от того, что у нее страшная рвота, болит живот, диарея, она кричит от боли в животе. После того я уже вызвала скорую помощь. Потому что поняла, что я сама не справлюсь и однозначно нужно ребенка спасать", - рассказывает Ирина Петренко.

Скорая приехала. Но ребенка госпитализировать отказались. Хотя все симптомы на первый взгляд ковидные!

"Сейчас в период пандемии идет сортировка детей, как они сказали. Сортировка детей. Я им сказала, если вы сейчас не отвезете моего ребенка в городскую детскую больницу, я просто-напросто вызову полицию", - говорит Ирина. Только после этого их таки забрали в больницу.

"Вышел завотделением Игорь Погребняк и посмотрел нас визуально, сказал, что он ничего хирургического не видит и что мы только можем ехать на Ярмолинцы. "Мы вас принять не можем, до свидания", - рассказывает Ирина.

Ярмолинцы - соседний город в 25 км. Везти так далеко, когда твой ребенок кричит от боли, Ирина побоялась. "Мой ребенок кричал, мама я умираю. Мне кажется, меня поймет каждая мама, какое у меня было вообще состояние и что я пережила. Я вызвала такси, у моего ребенка в такси всю дорогу была рвота. Мы приехали домой, я начала ее отпаивать, как могла, так ее и спасала", - рассказывает мать. Женщина обрывала телефоны в больницу и наутро добилась, чтобы дочери хотя бы сделали УЗИ. "Сказали, что у нас подозрение на острый аппендицит, и нас положили в хирургическое отделение", - говорит Ирина. На наличие ковида ребенка никто не проверил.

"Мы сами сдали анализ. Сдали на биохимию крови и ПЦР-тест. Это чужие люди привезли мне в больницу, потому что частные лаборатории были закрыты. Тесты показали, что у нас нет ковида, все отрицательные. Биохимия крови показала, что у нас есть воспаление, и УЗИ показало, что воспален весь живот", - рассказывает мать. Диагноз тогда изменили на острое отравление.

Девочка лежала в больнице, но без всякого лечения. Ирина ежедневно просила хотя бы капельницу поставить. "Я никуда не выйду, я мама ребенка, которому не могут поставить капельницу. Чем вы сейчас заняты? Смотрите, врач смотрит телевизор, нога на ногу, а моему ребенку не могут поставить капельницу", - такой был разговор.

"Ребенок мой горит, температура 38,9, они делали вид, что они меня не знают, что они мне никто, что я не лежу в их отделении, они просто меня игнорировали", - говорит она. Дочке стало лучше через неделю, после того как прокололи курс антибиотиков. Почему же ее отказывались госпитализировать с температурой под сорок?

"У нас есть распоряжение. Это приказ министерства, приказ департамента здравоохранения. Это приказ управления здравоохранения. Он означает, что любая плановая госпитализация в наше заведение запрещена. Наша профессиональная инфекционная больница перепрофилирована на ковидный госпиталь", - рассказывает главный врач Хмельницкой городской детской больницы Наталья Зымак-Закутняя.

Главный врач своей вины не видит. Но Ирина написала заявление в полицию. Говорит - таких мам, как она, которые в критической ситуации не могут рассчитывать на медицинскую помощь, сегодня сотни!

"Не имели права моего ребенка в таком тяжелом состоянии выгнать из больницы. Мы не можем поставить капельницу детям дома. Всех отправляют. Но у нас больше людей умрет от других болячек, чем от ковида. Люди добрые", - говорит Ирина.

К сожалению, это лишь один пример, как сегодня работает система здравоохранения, подтверждают и сами медики. "Вследствие этой ковидной каши и ковидной паники, неорганизованности правильной, отсутствия системы мы получаем в будущем увеличение смертности. Потому что люди не будут вовремя пролечены. Потому что система просто не дает им этой возможности", - рассказывает заслуженная врач Украины Ольга Богомолец.

* * *

Село Нехаевка Черниговской области. Здесь люди болеют ковидом целыми семьями. Ну как семьями: люди болеют, но никто тестов не делает. Потому что нет ни тестов, ни одного врача. Врач умер от коронавируса. На три деревни был: Нехаевка, Шабаловка и Рыжки.

Это случилось еще 2 месяца назад. Врача нет, а больных между тем все больше. Несколько десятков человек лечатся от ковида самостоятельно. Люди жалуются, что они никому не нужны... У Валентины заболела дочка. Была температура, потеряла вкус и обоняние. Симптомы ковида. "Не знаем даже, куда обращаться. Переживаем...", - говорит женщина.

Единственный вариант проконсультироваться с врачом - час ехать в село Понорницу. А это где-то 70 км от Нехаевки, а за машину просят 200-250 грн. Поэтому те, кто не очень больны, ищут водителя, сбрасываются и едут…

Местные говорят: спасает только то, что на окраине в лесу есть дом престарелых. Там старая амбулатория. Оттуда хоть укол придут сделают. Там три медсестры и санитарка. Она, кстати, уже переболела.

"Меня ломило-крутило, спину ломило, живот болел и все на свете...Только кто его знает, что оно у меня было, я не знаю. Ну все мы боимся, ну так я сейчас живу - у нас семья 9 человек: 5 детей, дочь, зять и я с мужем, поэтому нам страшно…", - рассказывает санитарка Вера Николаевна. Жалуется, что медсестры теперь работают чуть ли не круглосуточно, и на соседние села тоже.

"Нагрузка, я вам скажу, очень такая, тяжело мне, я уже физически не выдерживаю", - рассказывает медсестра Елена Омилечко. При этом женщина ходит к ковидным пациентам, а доплат нет никаких.

"Есть люди, которые с ковидом работают неофициально, и на это закрываются глаза, это не правильно. Особенно на периферии есть нарушения, есть какие-то злостные злоупотребления вот этим... Они не получают за это выплаты. И от этого обида, какая-то боль", - рассказывает врач-инфекционист Евгений Дубровский. Почему же три деревни оказались один на один с Covid-19? И что с этим делать?

"Государство должно заботиться об обеспечении кадрами. Мы разрушили то, что имели, и не получили системы, получили очаговые явления медицинского обслуживания, которые просто неуправляемы. Что делать? Научить нового врача, привлечь, хотя это должно быть обязанностью государства", - рассказывает член Координационного совета Украинского медицинского экспертного сообщества Константин Надутый.

"Конкретные шаги, которые должна сделать власть сегодня - ну это она должна была бы сделать вчера - провести медицинскую мобилизацию. По каждому району должен быть перечень врачей, которые готовы при необходимости вставать на дополнительную работу, выходить работать на дополнительные развернутые кровати", - считает доктор медицинских наук Ольга Богомолец.

При условии, что эти кровати есть где разворачивать. Вот несколько месяцев назад в селе Нехаевке построили новую амбулаторию. Но она так и не заработала. Оказалось, найти врача в селе непросто. Поболели. Только в третьем селе находим здорового. Вот в ободранном здании без вывески.

"Именно тут висела табличка. Вон там. Вот она отпала из-за того, что упала штукатурка", - говорит заведующая ФАПом Валентина Ивановна.

Страшный вход, жуткая лестница, внутри - лучше. Заведующая говорит: на ремонт деньги дал главный врач из районной больницы. Краска и шторы - за свои. Окна-двери - от бизнесменов. Как и вся медицинская защита!

"Это халаты одноразовые. Это бахилы, ящик бахил. Когда иду я на вызов, одеваюсь по укомплектации полностью", - рассказывает врач. Говорит, еле успевает: число вызовов увеличилось втрое. За неделю через эту комнату проходят 10-15 больных.

"Я могу оказать только помощь. Вот человек пришел с высокой температурой. Я ему могу сделать ее инъекцию и направить к семейному врачу. Чтобы мы лечили, так не лечим", - говорит Валентина Ивановна. Кардинально другая ситуация в соседнем селе. Лицо фельдшера не показываем, чтобы не было у нее проблем с руководством. "Даже этот карандаш за мои деньги... и журнал тоже", - говорит она.

Все я покупаю за свои средства. А кто мне выделяет?" - жалуется фельдшер Людмила Петровна. Единственное, что дало государство, - это лекарства для неотложной помощи. Жаропонижающие и обезболивающие: нет ни масок, ни антисептиков. "О каких масках может идти речь? Ну если были бы, то дали? Никто нам ничем не помогает. Спасибо, что избирательная компания была (антисептик дали). А так вон антисептик я купила. Дети в Киеве мне купили", - говорит фельдшер.

Как справляются с коронавирусом? А никак... оказывается, у самой родных забрал ковид! "За что я переживаю? Да я похоронила мужа, похоронила невестку от ковида буквально 40 дней назад. Что я сейчас вам могу ответить? Ничего... (вытирает слезы, эмоции)", - говорит женщина.

Как эта женщина вообще находит в себе силы лечить людей?! "Я за полтора года, я извиняюсь, столько пережила: маме ампутировали конечность, 16 операций перенесла. За полтора года я похоронила трех человек: мужа, отца и невестку. И у меня дома ребенок-инвалид", - говорит она. А работает женщина на 0,75 ставки.

* * *

От коронавируса может умереть каждый. Это осознание пришло к украинцам не на ровном месте. Как можно быть уверенным, что получишь помощь, если не едет скорая, в больницах нет мест или не хватает кислорода. "Ты нуждаешься в кислороде, а его нет, неизвестно, есть ли он или его не будет. А если прекратится вдруг его подача. Это такие состояния, когда ты на грани жизни и смерти и ты не знаешь, получаешь ли помощь", - говорит психотерапевт Виталий Климчук.

О чем думают больные, когда на их глазах из палаты вывозят умерших?

"Люди, с которыми я лежал в палате, ушли... не в одно время, их места занимали новые люди", - рассказывает Вячеслав Семененко, переболевший коронавирусом.

"Ты находишься в том состоянии, когда не понимаешь, что, может, ты будешь следующий", - говорит психотерапевт. Как чувствует себя человек, когда хоронит родных, а тогда сам узнает, что болен ковидом? Тот же Хмельницкий. Дом траурных обрядов. Еще месяц назад здесь хоронили одного-двух умерших от ковида в день. Потом стало не хватать работников и специальных машин.

"Пик у нас был, когда в один день было 12 захоронений из-за ковида", - рассказывает директор Хмельницкого дома траурных обрядов Сергей Бортник. Сергей говорит: когда идет такой конвейер, ему даже снятся гробы.

"Как вам сказать, страшно ли? Ну, этим должен кто-то заниматься, но к такому привыкнуть невозможно", - говорит он. Это психологически тяжело. Но не тяжелее, чем родным, которые даже не могут попрощаться.

"Запрещено открывать, гроб не везется в зал прощания, не везется домой", - объясняет он. Он сам лично следит за тем, чтобы все происходило по правилам. Герметичные мешки для тел умерших тоже пришлось докупать.

Люди в городках и селах умирают, потому что не получают нужного лечения.

"Что касается отдаленных регионов, там катастрофа. Потому что в этих больницах не было... там не то что ремонтов, но и протоколов лечения. А откуда им там взяться, когда власть не делала, не финансировала, не контролировала этот процесс", - рассказывает Ольга Богомолец. И медики прогнозируют, что дальше будет еще сложнее.

"Мы делаем все возможное, но просто Covid-19 - очень коварное заболевание. Зима будет очень тяжелой для нас всех. Хочется плакать, ни на что не хватает сил, поэтому работа и еще раз работа, очень хочется верить, что когда-то это закончится", - говорит врач-инфекционист Евгений Дубровский.

"Тот, кто говорит, что эпидемия идет на спад, - это абсолютно неправда", - говорит член Координационного совета Украинского медицинского экспертного сообщества Константин Надутый. Минздрав прогнозировал пик заболеваемости на середину января. А еще анонсировали ожидаемую вакцину. "Мы рассчитываем на получение около 8 млн доз вакцины от Covid-19. Ожидается, что первые поставки в Украину состоятся уже в 1-м квартале 2021 года", - говорит министр.

Эксперты Степанову не верят. "Мы слышим звук, а не видим результат. Потому что он не имеет никакого рычага влияния на учреждения здравоохранения", - считает член Координационного совета Украинского медицинского экспертного сообщества Константин Надутый. Не верит в быстрые поставки вакцины и председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко: "Украина пока что, органы госвласти рассказывают о глобальной инициативе COVAX, получим определенное количество вакцины компании Moderna или Pfizer. Но поверьте мне, в ближайшее время Украина не увидит эту вакцину. Богатые страны, а это лишь 14% от населения всего мира, закупили вакцину с таким расчетом, чтобы уже в следующем году трижды вакцинировать своих граждан. Канада запаслась аж на пять вакцинаций! Позади остались 67 небогатых стран, среди которых, к сожалению, и Украина. Вывод, который делают международные эксперты: если что-то кардинально не изменится, миллиарды людей во всем мире не получат безопасную и эффективную вакцину от Covid-19 даже в ближайшие годы".



"В 2021 году лидером среди вакцин будет российская "Спутник V". В РФ 1 млрд заказов на производство этой вакцины. Постсоветское пространство обратилось с этими заказами, Латинская Америка, Ближний Восток, Азия уже закупают российскую вакцину", - рассказывает председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована, и подана заявка на получение патента в ВОЗ. Но ее украинские власти не рассматривают, надеясь на американскую. Великобритания уже даже начала вакцинировать ею население. Первые 800 тыс. доз распределят между пожилыми людьми, медиками и соцработниками.

Но чтобы эта вакцина оказалась эффективной, важно соблюдать правила транспортировки и хранения. Малейший прокол - она станет недейственной:

"Действительно, это правда - минус 70 градусов, не более 4 раз можно вакцину вынимать, перекладывать из одного контейнера в другой. Поэтому должна быть тщательно продумана вся логистика, транспортировка как в страну, так и в лечебные учреждения, где будет проводиться вакицинирование".



Следовательно, транспортировка в самолете и в больницы должна происходить в специальных контейнерах с температурой минус 70 градусов. В специальных сверхмощных холодильниках храниться вакцина должна и в больницах. А это не все медучреждения могут обеспечить!

Это огромная логистическая проблема не только в США, но и вне западного мира. И это совсем не реальная проблема для больниц и ФАПов, в которых мы побывали. Нет нужных холодильников ни в районных больницах, ни тем более в селах вблизи Переяслава-Хмельницкого, в Черниговской области.

Было бы значительно проще, если бы производить действенную вакцину от ковида могли непосредственно на территории Украины. Без рисков, связанных с транспортировкой. Но пока этот вопрос украинская власть не считает актуальным.

"В России принято решение по передаче и технологии... и сырья, то есть клеточной линии для ее производства. Наша политическая сила и я как ее представитель сделали все для этого... в интересах наших граждан", - рассказывает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Очевидно, чем дольше власть будет медлить с вакциной, тем больше украинцев будут умирать от коронавируса. Невероятно, что в 21 веке целые села в Украине остаются без тестов на ковид и вообще без врачей!

Оригинал на сайте 112.ua.