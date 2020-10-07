Выборы в НАНУ впервые за более чем 90 лет: Борьба между "партией науки" и "партией дерибана"

Президиум Национальной академии наук Украины НАН Украины

Кто станет новым президентом Академии наук – определят выборы, назначенные на 7-9 октября. Как отмечают сами академики: впервые за многие десятилетия – "есть интрига", поэтому никто с уверенностью не может сказать, кто же победит. Не обошлось и без скандалов... Что известно о кандидатах и каким образом будут выбирать нового президента НАНУ?

Об этом пишет "Радио Свобода".

Раз в пять лет тайным голосованием на общем собрании избирают президента Национальной академии наук Украины. Участие в голосовании принимают все академики и члены-корреспонденты НАН, всего почти семь сотен ученых.

В 2020 году Национальная академия наук Украины объявила о новых выборах президента и обнародовала список кандидатов еще 12 февраля.

Впервые за более полувека в списке было целых пять кандидатов и не было фамилии Бориса Патона – легендарной личности научного мира.

Эта возможность – выбирать среди нескольких кандидатов, иметь "свободные и альтернативные выборы на эту должность", фактически вообще появилась впервые за более чем 90 лет, отметил профессор Максим Стриха. Ведь в советское время о свободных выборах не могло идти и речи, а в независимой Украине авторитет Бориса Патона сдерживал других от выдвижения своих кандидатур.

В этот же раз посоревноваться за пост президента НАНУ решили Владислав Гончарук, Богдан Данилишин, Анатолий Загородний, Сергей Комиссаренко, Владимир Семиноженко.​

Выборы сначала назначили на апрель, но из-за введенного правительством карантина, перенесли на осень.

А 19 августа Бориса Патона не стало.

Скандалы "академической президентской" избирательной кампании

Сначала все шло по плану.

Каждый кандидат на пост президента Национальной академии наук обнародовал свою программу. Их обсуждали: кто-то критиковал, а кто-то поддерживал. Есть те, кто сразу объявил, кого будет поддерживать на выборах. Так Иван Дзюба подписал письмо в поддержку Комиссаренко, Николай Жулинский призвал голосовать за Загороднего, а Олег Кришталь поддержал Семиноженко. Однако большинство предпочитает держать свой выбор в тайне.

Кандидаты активно проявляли себя в информационном пространстве, участвовали в теле- и интернет-эфирах, общались в социальных сетях, ездили в регионы на встречи.

Первый скандал возник, когда кандидат в президенты НАНУ, директор Института коллоидной химии и химии воды Владислав Гончарук дал интервью зарегистрированному в Латвии русскоязычному научно-популярному изданию "Гранит науки". В разговоре Гончарук сообщил, что закончил писать "Новое объяснение строения Вселенной", где расшифровал каждый библейский день творения с научной точки зрения". В соответствии с видением академика – возраст Земли всего 15 тысяч лет, ядро нашей планеты состоит из водорода, всем управляют вирусы, а египетские пирамиды "создал Бог, если под этим словом понимать Природу". Академик Гончарук подверг сомнению теорию Эйнштейна и в целом раскритиковал современную науку.

"Я говорю: но если все дураки, то почему я должен им подражать?" - так передало слова академика издание.

Академическое сообщество поспешило отмежеваться от высказанного Владиславом Гончаруком.

"Не отвергая его большой вклад в развитие химической науки, мы осуждаем некорректные и далеко "неакадемические" высказывания академика НАН Украины В. В. Гончарука относительно всемирно известных ученых, своих коллег по президиуму и всего научного сообщества. Интервью содержит ряд нечетких, часто ошибочных и безосновательных утверждений в области химии, физики, астрономии, биологии и других естественных наук, неоднозначная трактовка которых вредит современной науке", – говорится в открытом письме членов Отделения химии НАН Украины по интервью академика НАН Украины Гончарука.

Второй скандал не замедлил произойти, когда 29 сентября Богдан Данилишин – самый молодой кандидат и академик, бывший министр экономики Украины, председатель Совета Национального банка Украины – объявил, что подал иск в суд "о незаконности проведения выборов Президента и Президиума НАН Украины 6-9 октября 2020 года".

Аргументацию своего поступка Данилишин привел на своей странице в сети Facebook, написав, что хочет "защитить украинскую науку".

В частности, академик Данилишин не согласен с формой проведения голосования, которую избрал Президиум НАНУ в условиях эпидемии коронавируса.

"Проведение Общего собрания Академии при условиях, определенных решением Президиума – по отделениям, где все будет под контролем действующей Президиума, ставит под сомнение сам принцип выборности и равного доступа кандидатов в Президенты быть избранными на эту должность", – считает Данилишин.

Таким образом он выразил недоверие президиуму НАНУ, отметив, что видит "целесообразным избрать в Президиум НАН Украины молодых людей до 50-60 лет, избавиться от вечных членов Президиума, которые там заседают более 30 лет".

Данилишин хотел, чтобы выборы перенесли на весну, объявили повторный конкурс и "нашли кандидатов до 65 лет".

Президиум НАН в ответ обвинил Богдана Данилишина в "дискриминации по возрастному признаку".

6 октября сайт Национальной академии наук распространил сообщение, что Окружной административный суд Киева отклонил иск одного из кандидатов на должность Президента НАНУ Богдана Данилишина.

"Таким образом, препятствия в проведении 7-9 октября избирательной сессии Общего собрания Академии отсутствуют", – написала пресс-служба НАНУ.

"Радио Свобода" обратилось за комментарием к Богдану Данилишину, и тот сообщил, что после такого решения суда решил снять свою кандидатуру, потому что "не видит смысла, при таких условиях, участвовать в выборах".

Также он сказал в комментарии "Радио Свобода", что отвергает обвинения в "унижении и дискриминации по возрастному признаку", потому что "уважает Академию, где есть много ученых мирового уровня". Вместо этого, он считает, что "происходит дискриминация молодых".

"Патона избрали, когда ему было 42 года, а у нас сейчас средний возраст академиков НАН Украины – 77,1. Десять лет назад я пришел, мне было 44 – я был самым молодым, а теперь мне 55 и я еще молодой. Ничего не меняется..." - сказал Богдан Данилишин.

Как будет проходить голосование и подсчет голосов?

Голосование будет проходить в нескольких залах в отделениях НАНУ, чтобы не собирать в одном большом зале всех участников во время эпидемии коронавирусной инфекции.

Между отделениями будет осуществляться дистанционная связь.

Все бюллетени для тайного голосования будет считать в одном помещении одна счетная комиссия, что будет соответствовать уставу академии.

Есть ли доверие?

"Радио Свобода" обратилось к ряду ученых с просьбой прокомментировать то, как идет избирательная кампания в Академии. Большинство из согласившихся говорить, рассказывают, что по их мнению, "состязательность есть", "кандидаты используют открытые механизмы, чтобы донести свое видение", "соблюдают требования устава".

Однако, кое-кто согласился рассказать, если только редакция не будет вспоминать их имена, и о том, что они определяют как нарушение.

Речь идет об одном кандидате, который, по их словам, "ведет активные закулисные переговоры с некоторыми академиками, директорами институтов, и убеждает их, что в случае его избрания, он поможет директорам приватизировать имущество академии, потому что через свои старые связи во власти сможет добиться пересмотра закона о едином имущественном комплексе Академии".

Этого же кандидата подозревают в связях с теми, кто бежал из Украины после Революции Достоинства, а еще вспоминают, как он участвовал в проектах за признание русского языка вторым государственным.

А кто-то из согласившихся говорить, считает, что на этих выборах решается судьба НАНУ, потому что "идет борьба между "партией науки" и "партией дерибана".

Вместе с тем, своими мыслями открыто поделился старший научный сотрудник Института физики НАН Украины Антон Сененко:

– На моей памяти – это первые выборы главы НАН, где существует интрига и ожесточенная предвыборная, если так можно сказать, борьба. Кроме того, что большинство кандидатов ездили по разным научным институтам и проводили встречи с работниками, каждый делегат на выборы регулярно получал информацию о кандидате – его биографию, предвыборную программу, другие дополнительные материалы.

Касательно возраста. Кандидаты немолоды, это факт. Но каждый раз, когда кто-то поднимает вопрос о среднем возрасте академиков или директоров институтов, он или она забывают одну простую вещь: молодых в Академии мало не потому, что академики всеми "правдами и неправдами" вытесняют молодежь за границу. А государственная политика много лет подряд, с моей точки зрения, направлена на одно, чтобы талантливая молодежь физически не могла выжить в Украине и должна была ехать за границу.

Условия для осуществления научной деятельности: расходы на науку в госбюджете, должностные оклады, на которые Академия никак повлиять не может, отсутствие нового оборудования – позорные.

То есть сложилась парадоксальная ситуация, когда огромное количество продуктивных ученых выехали в другие страны или ушли из науки в голодные 90-е, а сегодня – то же происходит с молодежью.

Если говорить коротко: в затылок академикам "никто не дышит". Поэтому на выборах однозначно придется не считаться с возрастом, а, в первую очередь, с профессиональными качествами.

Какой я бы предпочел видеть Академию? Более прозрачной, менее забюрократизированной, со всеми условиями для студентов и аспирантов. Однако, как по мне, для реализации всего этого Академия должна стать "зубастой": активно навязывать повестку дня властным структурам, выходить на коммуникацию с бизнесом, медиа. Академия больше не может "плыть по течению", надеясь на благосклонность судьбы.

Коротко о кандидатах:

Владислав Гончарук (78 лет), химик, директор Института коллоидной химии и химии воды имени Думанского НАН Украины. Научные труды посвящены разработке физико-химических основ гетерогенного кислотно-основного катализа, созданию каталитических методов очистки воды. Создал и развил принципиально новое направление в области химии и технологии водоочистки каталитическое и фотокаталитическое обезвреживание токсичных примесей в природных и сточных водах.

Анатолий Загородний (69 лет) физик, вице-президент НАНУ директор Института теоретической физики имени Боголюбова Национальной академии наук Украины. Имеет научные труды в области теоретической и математической физики, теории плазмы, статистической физики. Разработал статистическую теорию пространственно-ограниченных плазменно-молекулярных систем; последовательную кинетическую теорию пылевой плазмы и сформулировал строгие микроскопические уравнения и цепочку уравнений Боголюбова для такой плазмы; развил теорию тормозного излучения в плазменно-молекулярных системах

Сергей Комисаренко (77 лет) биохимик, иммунолог, академик-секретарь, член президиума НАНУ, директор Института биохимии имени Палладина, вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам до 1992 года, первый посол Украины в Великобритании, а затем и в Ирландии. Под его руководством было проведено исследование состояния иммунитета тех, кто работали на ликвидации аварии на ЧАЭС. Тогда исследователи выяснили, что низкие дозы радиации существенно подавляют систему "естественного иммунитета", который отвечает за противоопухолевую и противовирусную защиту в организме человека. Комиссаренко ввел в обращение термин "Чернобыльский СПИД". Теперь институт под его руководством изучает влияние коронавируса на иммунитет человека.

Владимир Семиноженко (70 лет), материаловед, член президиума НАНУ, министр Украины по делам науки и технологий до 1998 года, народный депутат, вице-премьер-министр Украины, до 2014 года председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины. Научные исследования касаются кинетики возбуждений в сверхпроводниках, полупроводниках и диэлектриках, создания высокотемпературных сверхпроводящих материалов.

Ирина Штогрин