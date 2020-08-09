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Выборы президента Беларуси: Сомнений нет - Лукашенко победит

Виталий Журавский
Виталий Журавский

Украинский правовед и политический деятель

Телеканал ZIK

Оригинал на странице Виталия Журавского в Facebook.

Сегодня выборы президента Беларуси. Сомнения нет, что Лукашенко победит. Однако, если завтра начнутся массовые протесты и власть их разгонит, то Запад введет новые санкции и Лукашенко вынужден будет пойти на более тесное сотрудничество с Россией.

Выбрать абсолютно независимый путь у Батьки не получится, отсутствуют экономические ресурсы. Эта страна много лет существовала за счет преференций России. Только более тесная интеграция с Российской Федерацией может их сохранить. На это Лукашенко пока не идет. Запад давно хотел бы его сместить на другого человека, для которого бы старшим братом была не Россия...

Как будут развиваться события - увидим. Однако однозначно это повлияет на дальнейшее развитие событий в Украине.

Наблюдаем и не вмешиваемся!

Виталий Журавский

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