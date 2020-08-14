Выборы мэра Киева: Война рейтингов

Выборы мэра Киева, Львова и других городов Украины, а также выборы депутатов в городские и сельские советы состоятся 25 октября 2020 года kp.kg

Последние дни мы наблюдаем настоящий парад все новых кандидатов на должность мэра Киева. Одновременно усиливается и конкуренция рейтингов. Некоторые говорят и о "войне рейтингов".

Об этом пишет Владимир Фесенко на своей странице в Facebook.

В начале августа появились данные опроса соцгруппы "Рейтинг". 13 августа были обнародованы результаты опроса по Киеву, который был проведен Центром Разумкова с 24 июля по 2 августа 2020 года (было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям). На что обращу внимание – по некоторым кандидатам результаты опросов почти совпадают, а по другим – существенно различаются.

По всем опросам лидирует действующий мэр Киева Виталий Кличко. По данным опроса Центра Разумкова, за В. Кличко готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов будет голосовать. По сравнению с июнем рейтинг В. Кличко немного снизился. На втором-третьем местах по уровню электоральной поддержки — Андрей Пальчевский (соответственно 8% и 9%) и Александр Попов (соответственно 7% и 8%). Далее следуют Ирина Верещук (соответственно 5,5% и 6%), Сергей Притула (соответственно 5% и 5,5%). По А. Пальчевскому результаты опросов также существенно не различаются. Он среди фаворитов по всем киевским опросам. А вот по Сергею Притуле и Ирине Верещук данные различных опросов различаются вдвое. Интересно, как это могут объяснить социологи?

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На выборах в киевский городской совет, по данным опроса, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "УДАР Виталия Кличко" (за нее готовы проголосовать 17% всех опрошенных, или 20% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать). За партию "Слуга народа" готовы проголосовать соответственно 13% и 15%, за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" — соответственно 10% и 11,5%, за партию "Европейская солидарность" — соответственно 9% и 11%, за партию "Победа Пальчевского" — соответственно 6% и 7%, за ВО "Батькивщина" — соответственно 5% и 5,5%, за партию "Сила и честь" — соответственно 5% и 5,5%. В сравнении с опросом Центра Разумкова, который был в июне, УДАР уверенно вышел на первое место, а "Евросолидарность" опустилась с первого места на третье (а рейтинги партии Порошенко снизились на 5% от всех избирателей, и на 9% среди тех избирателей, которые будут голосовать и определились в своем выборе). По данным этого опроса похоже, что произошло определенное перетекание голосов от "Евросолидарности" к УДАРу и "Голосу".

Владимир Фесенко