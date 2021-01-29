Всем не хватит: Кого в Украине в первую очередь вакцинируют от COVID-19

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Иммунизация от COVID-19 в Украине по государственной программе еще не началась, но кое-кто уже готовится к коммерческой реализации вакцины. Кто будет вакцинирован быстрее - те, кто имеет деньги, и работники фирм или группы риска?

Об этом пишет Deutsche Welle.

Украинская частная молочная компания "Террафуд" вкладывает немалые ресурсы для борьбы с коронавирусной инфекцией среди своих сотрудников. Еще с весеннего локдауна работников офиса и семи заводов предприятия обеспечили масками, перчатками и антисептиками, рассказывают DW в пресс-службе фирмы. Здесь также заключили договор со страховой компанией на выплаты в случае заболевания COVID-19. На очереди - вопрос вакцинации сотрудников. В этой компании, подобно ряду других по Украине, практикуют ежегодную иммунизацию от сезонного гриппа. Не исключают и вероятность коллективной прививки от COVID-19 и ждут препарат с доказанной эффективностью.

Часть вакцин - частникам

Такая возможность может вскоре уже появиться. Компания "Лекхим", которая считается официальным дистрибьютором в Украине вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech, предлагает украинским предприятиям уже сейчас подавать заявки, если они заинтересованы в вакцинации своих работников. Соответствующее объявление размещено на сайте "Лекхим".

Sinovac Biotech - это пока единственный производитель вакцины, с которым удалось договориться Украине, причем с немалыми скандалами. Присутствие украинского посредника в этом вопросе стало одним из самых обсуждаемых аспектов этого соглашения. Отдельное внимание привлекает тот факт, что Минздрав собирается закупить у посредника лишь 1,9 миллиона доз для бесплатной вакцинации граждан. При том, что в целом "Лекхим" заключил договор на пять миллионов доз. Таким образом, остальные из запланированных поставок фармацевтическое предприятие будет реализовывать по своему усмотрению.

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"Есть заказы, ежедневно мы принимаем", - рассказывает DW сотрудница, ответственная за сбор заявок от предприятий. Она объясняет, что в первую очередь организации договариваются с лицензированными клиниками, которые будут проводить вакцинацию. А после этого уже присылают заявки на желаемое количество вакцины. В "Террафуд" пока довольно сдержанно отреагировали на такое предложение от "Лекхим". "Пока информации относительно этой вакцины недостаточно. Поэтому в первую волну подавать заявки не планируем", - ответили DW в молочной компании.

В то же время коммерческий директор "Лекхим" Руслан Рудь в разговоре с DW уточнил, что предложение о будущей вакцинации направлено на любое предприятие, а также на частные клиники, которые смогут закупить вакцины и проводить вакцинацию всем желающим.

Платные очереди и безумные наценки

Формировать предварительный заказ на вакцину от Sinovac Biotech ряд украинских частных клиник начал еще в декабре 2020 года. Тогда еще не было даже никакой информации об официальных закупки со стороны министерства здравоохранения Украины (Минздрав). Но уже тогда начала появляться реклама на вакцину, а желающих начинали записывать в очередь на будущую иммунизацию. Резервирование вакцин продолжается до сих пор, хотя фактически ни одной вакцины в Украине пока не зарегистрировано и не завезено.

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"По предварительной подписке мы заказываем для вас вакцину. Ориентировочная цена - семь тысяч гривен за две дозы", - предлагает корреспонденту DW администратор одной из детских частных клиник Ивано-Франковска. В этом учреждении за резервирование вакцины предлагают заплатить 5600 гривен и даже убеждают, что колоть ее можно и взрослым, и детям от пяти лет. В другой клинике в Киевской облвсти врач честнее и сообщает, что инструкции еще нет и ей не известно, какие рекомендации для детей, беременных или людей старшего возраста. В этом медицинском центре предлагают бесплатное резервирование вакцины, но цену обещают не менее 110 долларов за дозу. Для сравнения: правительственная вакцина CoronaVac обойдется в 504 гривни (17,85 доллара) за дозу. За такую же сумму в "Лекхиме" обещали сбывать вакцину и заказчикам.

Кто в приоритете

Такая хлипкая правительственная политика относительно прививки от COVID-19 приведет к существованию в стране двух параллельных миров вакцинации, прогнозирует руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк. "Государство будет делать вид, что вакцинирует всю страну, создавая иллюзию контроля над этим процессом. Параллельно за собственные деньги украинцы будут вакцинироваться в частных клиниках", - рассуждает эксперт.

Ковтонюк не исключает, что частная кампания по вакцинации будет опережать государственную, однако позволить ее себе смогут не все. "В результате категория людей, у которых просто будет доступ к вакцинации, иммунизируются быстрее, чем представители групп риска", - продолжает специалист. "Производителю выгоднее работать с государством. Ведь оно покупает больше, чем любой частный дистрибьютор. Но в Украине он каким-то образом купил большую партию", - удивляется эксперт. По его мнению, государство должно выкупить эти вакцины у посредника для людей из самой большой группы риска.

Зато в профильном министерстве обращают внимание, что дистрибьюторская сеть - это один из разрешенных законодательно механизмов вакцинации. "Минздрав Украины не имеет компетенции осуществлять запреты проведения вакцинации на коммерческой основе вакцинами, которые ввезены в соответствии с действующим законодательством", - сообщили DW в пресс-службе. В качестве примера, приводят распространенную в стране коммерческую вакцинацию от гриппа, менингококковой инфекции или ветряной оспы. Здесь стоит, однако, заметить, что дефицита вакцины против болезней, на которые указывают в Минздраве, нет, тогда как вакцина от коронавирусной болезни - это, на данном этапе, больше, чем дефицитный товар во всем мире.

Неконтролируемая иммунизация

Почему Украина не закупила всю партию китайской вакцины, чтобы обеспечить ею своих граждан, в министерстве четко не ответили и сказали, что это только первая сделка. В Минздраве утверждают, что Украина обратилась за вакцинами к ряду ведущих производителей и стран, а также ожидает восемь миллионов доз от глобальной инициативы COVAX. Кроме того, в пресс-службе министерства напомнили, что на 2021 год в госбюджете выделено лишь 2,6 миллиарда гривен для закупки вакцины, которой хватит ориентировочно на 2,9 миллиона населения. При этом, Национальный план иммунизации предусматривает вакцинацию не менее 50% населения страны, а это около 20 миллионов жителей.

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Прежде всего должны прививать медиков и военных. Людей до 59 лет без сопутствующих заболеваний, а таких насчитали примерно 19 миллионов, планируют вакцинировать аж в конце года. Глава Минздрава Максим Степанов недавно заявил, что такие группы лиц смогут приобрести вакцину самостоятельно, не дожидаясь очереди. Появление вакцины в достаточном количестве на коммерческом рынке министр ожидает уже к лету.

Частную вакцинацию не нужно ставить в приоритет над государственной, замечает украинский врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. Она акцентирует, что прежде всего должны быть иммунизированы медицинские работники, пожилые люди и с хроническими заболеваниями, работники критической инфраструктуры.

Кроме того, эксперт сомневается в том, что в случае частной прививки будет вестись качественный мониторинг охвата вакцинацией. "За этой ситуацией должен быть контроль. Любая частная клиника, которая будет проводить вакцинацию, должна сообщить в государственные структуры, сколько было проведено вакцинаций", - подчеркнула собеседница в разговоре с DW. Она также советует предприятиям, которые решат организовать прививки от коронавируса, заботиться прежде всего о группе риска в коллективе - людей старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями.

Ольга Журавлева