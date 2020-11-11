Все силы на борьбу с COVID-19: Где и как будут лечить других пациентов

Медицинский персонал в отделении городской клинической больницы EPA-EFE

Из-за дальнейшего стремительного распространения коронавируса украинские больницы прекращают плановые госпитализации и оперативные вмешательства. Медики будут реагировать только на неотложные случаи. Что ждет пациентов?

Об этом пишет Deutsche Welle.

С девятого ноября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование, в соответствии с которым вся территория оказалась под самыми высокими уровнями опасности - оранжевым и красным. Ни один населенный пункт не вошел в зеленую или желтую карантинную зону. Чтобы держать свободными места в отделениях интенсивной терапии для больных COVID-19, на всей территории страны начали действовать строгие ограничения на оказание медицинской помощи. В частности, с понедельника все медицинские учреждения должны были прекратить плановые госпитализации, а помощь будет оказываться лишь в неотложных случаях и больным коронавирусом.

Плановые госпитализации под запретом

С новыми ограничениями уже пришлось столкнуться семье Юлии. Ее отцу необходимо провести эндопротезирование тазобедренного сустава, но в местной больнице на днях ему отказали в такой операции. "Каждый шаг моего отца сопровождается болью, не знаем, как дождаться окончания карантина", - комментирует девушка. Она не желает называть своей фамилии и города проживания. "Нам подсказали, что можно обратиться через скорую помощь. Надеюсь, что все-таки сделаем операцию", - рассказывает корреспондентке DW собеседница. Подобными историями в специализированных группах в соцсетях делятся и другие пациенты и врачи. Кому-то уже отказали в удалении миндалин, грыж, офтальмологических вмешательствах и тому подобное.

Запрет на плановые госпитализации распространяется как на государственные, так и частные учреждения, пояснили DW в пресс-службе главного санитарного врача Виктора Ляшко. Однако добавляют, что де-факто выполнение соответствующего постановления Министерства здравоохранения (Минздрава) зависит от конкретного учреждения и позиции главных врачей. Ведь, мол, запретить частникам предоставлять услуги невозможно.

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В ряде киевских больниц, с которыми удалось пообщаться DW, действительно, заявили о том, что продолжат работу в привычном режиме. Однако есть и такие, которые приостановили несрочные случаи. Так, например, в клинике "Обериг" сообщили DW, что пока не будут проводить плановых операций. Владелец этого учреждения Александр Деркач накануне выразил возмущение по поводу такого решения Минздрава. "В нашей клинике два корпуса. В одном мы лечим COVID-19, в стационаре, в другом принимаем обычных пациентов. Что нам мешает это делать и дальше? И что делать нашим обычным пациентам, которых 50 тысяч? И что делать миллионам других таких пациентов во всей стране? Ждать, пока их болезни станут ургентными?" - написал он в сети Facebook.

Помогать только ургентным

В течение действия карантина количество операций уже уменьшили в Центре детской кардиологии и кардиохирургии в Киеве. В этом государственном учреждении делают операции детям со всей страны, также при нем действует и отдельное отделение для взрослых. "В центре оперируют ургентных пациентов - это те, которых если не прооперировать за день-два, то они не выживут. Во-вторых, есть условно ургентные - если мы не предоставим им медицинские услуги, в том числе оперирование, то через месяц-полтора могут умереть или произойдет что-то тяжелое с их состоянием здоровья", - объясняет ситуацию руководитель социальной службы центра Сергей Нагорянский. "Реанимация у нас очень большая и постоянно занята. В детском корпусе ежедневно происходит примерно пять операций - это именно те, которым отказывать нельзя", - говорит собеседник.

Однако по его словам, общее количество операций, особенно во взрослом отделении, за последние полгода значительно уменьшилось, по сравнению с предыдущими годами. "Пациенты не очень спешили в больницы, если им было не очень плохо. Чтобы не стать жертвами еще и короновирусной болезни. Есть такие пациенты, которым была назначена обязательная консультация, но если они чувствовали себя нормально, и не было жесткой необходимости, то они не приезжали, а просто звонили врачам и договаривались, например, что вместо октября лучше приехать в ноябре или декабре", - объясняет собеседник.

Определить необходимость операции может лишь врач, настаивают в Минздраве. "Если состояние не вредит жизни и здоровью человека, тогда это считается плановой операцией. Если вредит - то это уже ургентная, и больница обязательно должна прооперировать человека", - комментируют DW в пресс-службе Виктора Ляшко. Там обращают внимание на то, что введенные ограничения не означают, что каждая больница закроется и будет принимать в отделения интенсивной терапии только больных COVID-19. Кроме того, запрет не касается ряда случаев.

Кому и где разрешены операции

Согласно постановлению правительства Украины, которым сейчас регулируется работа медучреждений в Украине, запрет на операции не распространяется на помощь беременным, роженицам и новорожденным. Продолжат оказывать помощь паллиативным пациентам и онкобольным. Кроме того, операции разрешены в учреждениях здравоохранения национального уровня, оказывающих высокоспециализированную помощь. По данным Минздрава и Национальной службы здоровья Украины, это, в частности, такие учреждения как Институт сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова, Институт хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова, Национальный институт рака, детская специализированная больница "Охматдет". В то же время на момент публикации в Минздраве не смогли предоставить DW полный перечень учреждений национального уровня.

"В каждом случае в зависимости от болезни ситуацию определяет врач - будь то операция на сердце, желудке, голове и тому подобное. И именно врач вам посоветует, можно ли еще подождать, и ургентная ли это ситуация", - советует Сергей Нагорянский из Кардиоцентра. "Никто не запрещает оперативных вмешательств при острой хирургической патологии. Но когда стоит вопрос о плановой операции, которую можно отсрочить, значит это должно быть отсрочено. Потому что это дополнительная нагрузка на систему медицинской помощи во время острой фазы пандемии, особенно в период, когда многие больницы имеют 100 процентов заполнения коек", - добавляет DW инфекционист, доцент Национальной медицинской академии последипломного образования имени Платона Шупика Федор Лапий. По его мнению, такое решение в нынешних реалиях оправдано, хотя и неудобно для многих других больных.

Ольга Журавлева