Все о рисках покупки квартиры и другой недвижимости

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Приобретая квартиру, нужно тщательно проверять все нюансы: даже небольшое расхождение может привести к тому, что вы приобретете совсем другую недвижимость.

​​Оригинал в Telegram-канале "Адвокат Права".

1. Заключение предварительного договора и передача задатка

Такой документ составляется для обеспечения продавцу стопроцентной гарантии на совершение сделки в определенный срок. В нем прописываются обязательства сторон заключить сделку купли-продажи до определенной даты. При этом покупатель подтверждает свои намерения, давая задаток или аванс, который в среднем составляет от 3% до 5% от полной цены недвижимости. Когда сделка не совершается в указанный срок по вине покупателя, задаток ему не возвращается. Если же передумал продавать недвижимость продавец, то он выплачивает покупателю двойную сумму задатка.

Статья 635 ГКУ указывает, что предварительный договор заключается в той же форме, что и основной документ купли-продажи, а следовательно должен быть заверенным нотариально. Конечно, это дополнительные расходы, которые не хотят нести стороны. Поэтому такой документ составляют без использования услуг нотариуса, в присутствии только третьего лица (обычно это посредники). В случае неосуществления основной сделки и при представлении в суд для разрешения спора такой договор (не заверенный нотариально) считается незаключенным.

Если предварительный договор является нотариально заверенным, следует внимательно ознакомиться с его пунктами. Важным значением является пометка "задаток" или "аванс" передает покупатель, это совершенно разные вещи. "Задаток" не возвращается покупателю в случае несоблюдения им условий сделки. Если же в вашем предварительном договоре указан "аванс", следует знать, что он подлежит возврату покупателю в полном объеме, даже если тот передумал покупать недвижимость.

В результате того, что задаток обычно составляет несколько сотен долларов, обманутые покупатели не торопятся подавать в суд. Это играет на руку мошенникам, которые на "задатках" зарабатывают себе на жизнь.

2. Недвижимое имущество, полученное в наследство

Одними из рисковых видов недвижимости являются квартиры и дома, полученные в наследство. Приобретя такое жилье, покупатель может его потерять, если появится новый наследник, который станет оспаривать сделку в суде. Если он докажет свое право на долю жилья в приобретенном покупателем доме или квартире, сделка купли-продажи будет расторгнута. Покупателю же должна вернуться сумма, официально уплаченная им при приобретении недвижимости. Дополнительные расходы на оформление квартиры и ремонт в большинстве случаев не возвращаются. При том, если даже суд и вынесет решение вернуть вам средства в указанном соглашением объеме, это вовсе не означает, что продавец это сразу сделает.

Также есть риск пострадать в случае, когда в договоре купли-продажи указана меньшая сумма, чем та, за которую на самом деле продается жилье. Делается это для того, чтобы уменьшить процент государственного налога. Сэкономив, покупатель может существенно пострадать и вместо оплаченных 500 тыс. при покупке квартиры во Львове вернуть только 300 тыс., как указано в сделке.

3. Риск купить квартиру без согласия одного из супругов

Если продавец находится в браке, он не имеет права продавать жилье без нотариально заверенного согласия второго из супругов. Если такая сделка состоялась, она может быть обжалована в суде и признана недействительной. Разрешение на продажу требуется и в случаях, когда муж и жена разведены, если имущество считается общим. Если недвижимость оформлена на одного из супругов, необходимо тщательно проверять, не состоит ли он/она в браке.

4. Несоответствие адреса

Бывают случаи, когда в договоре купли-продажи указывается другой адрес, а не координаты жилья, которое вам показывали. Подставная квартира может быть хуже в плане ремонта и не соответствовать заявленной площади. Поэтому тщательно проверяйте все нюансы, даже небольшое расхождение может привести к тому, что вы приобретете совсем другую недвижимость.

5. Проверка размера и кадастрового номера земельного участка

Если приобретается жилой дом или какая-то другая постройка, покупатель получает права и на земельный участок, на котором эта недвижимость расположена. Это условие является существенным и предусматривает приобретение прав собственности при покупке недвижимости (многоквартирные дома сюда не входят).