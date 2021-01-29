Все, что нужно знать об ипотечных кредитах от правительства

Украинские предприниматели могут брать "дешевые" кредиты при поддержке государства Фото из открытых источников

И запуск ипотечной программы в пределах 7% годовых, и сама программа "5-7-9%" для МСБ – это правильные и своевременные инициативы. Что они собой представляют?

Об этом пишет Екатерина Рожкова на своей странице в Facebook.

Об ипотеке под 7% годовых и об ипотеке в целом.

Банки вместе с коллегами из правительства по поддержке НБУ долгое время работали над параметрами программы "Доступная ипотека", которые сегодня уже утверждены правительством, – максимальная сумма кредита в 2 млн грн, предельный срок в 20 лет и первый взнос в 15% годовых. Конечно, программа больше поможет тем, кто больше всего нуждается в жилье. То есть тем, для кого оно будет первым в жизни.

Теперь к материальному вопросу. Какие могут быть расходы бюджета на компенсацию процентной ставки по этой программе? Теоретически, если программа будет действовать 5 лет, и ежемесячно будет выдаваться по 400 млн грн (среднемесячные объемы выдачи в 2020 году, по нашим расчетам, составили 300 млн грн), а ежегодный рост ипотечного портфеля составит 30%, то за 5 лет (с текущего уровня ставок) бюджет потратит на компенсацию свыше 5 млрд грн. Напомню, в бюджете этого года на "5-7-9" всего предусмотрено 2 млрд грн.

Сама же программа "5-7-9", после ее доработки и расширения на возможность рефинансирования уже имеющихся кредитов, является более эффективной. Во время коронакризиса программа стала поддержкой пострадавшему от ограничений бизнеса: по информации фонда, 60% всех кредитов было выдано на перекредитование по более низкой ставке, что вполне оправданно и понятно. Почти 20% всех кредитов по программе (3,6 млрд грн) было выдано на антикризисные цели или поддержку оборотного капитала. Еще 20% (3,5 млрд грн) – это инвестиционные кредиты или же создание бизнеса. То есть и изначальная идея всей программы также частично реализовывается.

Но все же вернусь к ипотечному рынку и рынку недвижимости. Ожидать ли нам значительного роста ипотечных кредитов благодаря ипотечной программе правительства? Хотя последние месяцы мы действительно наблюдаем и постоянно говорим об увеличении объемов ипотечного кредитования, однако пока это "капля в море". В Украине соотношение ипотеки к ВВП - это 0,7%. Не буду даже сравнивать с развитыми Францией, Германией или Швецией, где этот показатель более 50% ВВП. Мы до сих пор остаемся позади всех наших соседей. За счет ипотеки в Украине сегодня финансируется менее 5% сделок по покупке жилья.

В чем же причины? Во-первых, банки неохотно кредитуют первичный рынок. Первичка - это менее 20% всех ипотечных кредитов. Схемы финансирования на первичке являются сложными и запутанными, сам рынок – крайне непрозрачным. Требований к репутации и финансовой устойчивости застройщиков практически нет. Права инвесторов постоянно нарушаются (привет "Элите-центр", Войцеховскому и "Аркаде"). Сроки ввода в эксплуатацию домов переносятся, а проекты замораживаются. К тому же, промедление с реформой ГАСИ уже стало глобальной проблемой для рынка. В целом системы контроля за строительством нет. Конечно это не может не влиять на предложение жилья и ввод его в эксплуатацию.

Во-вторых, взыскание залогов является долгим и неэффективным. В квартирах могут прописать малолетнего ребенка, обслуживание кредита остановить, и банк останется ни с чем. До сих пор продолжает действовать "ипотечный популизм" в виде моратория на взыскание валютной ипотеки. Надеюсь, что его последнее продление до 21 апреля 2021 года станет действительно последним. Пока этот фактор также является сдерживающим и отпугивает банки от развертывания ипотечного кредитования.

Новости по теме: Как ВРУ встала на защиту должников, или Конец произволу коллекторов

Следовательно, действия государства по запуску специализированных программ и компенсации ставок в целом являются правильными и конструктивными. Однако эти шаги могут раствориться в море правого хаоса и беспорядка, который окружает наш рынок недвижимости.

Ну и совсем немножечко об инструменте реализации государственных программ. Сегодня, согласно решению правительства, работать по программе поддержки ипотечного кредитования будет Фонд развития предпринимательства, который успешно работает с программой "5-7-9%", он доказал свою эффективность и способность реализовывать подобные программы. Вот тут и возникает вопрос, насколько насущной была необходимость в создании третьего (!) фонда финансирования жилья. К "Государственному ипотечному учреждению" и "Агентству по рефинансированию жилищных кредитов" в 2020 году добавился третий фонд – "Украинская финансовая жилищная компания". А это все государственные учреждения, которые капитализируются из бюджета... Возможно, есть какая-то высшая цель, например, по количеству государственных ипотечных учреждений догнать количество государственных банков?

Екатерина Рожкова