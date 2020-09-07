Все, что нужно знать о местных выборах в Украине по новому законодательству

24 канал

В Украине официально началась избирательная кампания к местным выборам, которые состоятся 25 октября. "Перезагрузка" власти ждет Киев, почти все областные советы, районы, села и поселки Украины. Выбирать местное самоуправление будут по новым правилам. О каких нововведениях важно знать?

Об этом пишет Deutsche Welle.

В воскресенье, 25 октября 2020 года по всей Украине состоятся первые местные выборы по новому избирательному законодательству. Будут избирать депутатов местных советов - сельских и поселковых, городских, районных и областных, районных в городах, а также городского голову Киева и глав почти всех городов, сел и территориальных общин.

Сам избирательный процесс официально стартует 5 сентября. Но Центризбирком уже давно готовит условия для голосования. Так, 10 августа ЦИК сформировала областные, районные, городские и территориальные избирательные комиссии. Ориентировочное количество избирателей оценивается ЦИК в 27 миллионов.

Многие избиратели и политики на местах озадачены смесью одновременных нововведений: совершенно новая избирательная система, новые требования к кандидатам и, к тому же, новая "нарезка" самих громад связана с реформой территориального устройства в Украине.

Сколько советов и голов будет избираться

Новое административно-территориальное деление уменьшило количество районов в Украине примерно в четыре раза. По всей Украине будут избраны лишь 119 районных советов. В связи с этим количество местных депутатов в целом резко уменьшится. Поэтому на местном уровне ожидается более ожесточенная конкуренция между кандидатами и партиями по сравнению с прошлыми выборами осенью 2015 года.

Также должны быть избраны депутаты 22 областных советов (всех, за исключением Донецкой и Луганской), 381 городского совета, 10 советов в районах Киева, более тысячи поселковых советов, а кроме того - мэры большинства украинских городов, главы сел и поселков.

Интересно, что по новому Избирательному кодексу один и тот же человек сможет баллотироваться одновременно в советы двух уровней - например, сельский и областной. Также разрешается баллотироваться в депутаты кандидатам в главы громады, но только в громадах, насчитывающих до 75 тысяч избирателей.

Сколько избирателям выдадут бюллетеней

Избиратели, как правило, получат по четыре бюллетеня. По одному - для голосования за главу (села или города), за депутата сельского, районного и областного совета, соответственно. Но могут быть исключения. Например, избиратели Днепра, Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона получат по пять бюллетеней. Ведь им надо избрать, кроме упомянутых четырех, еще и депутатов районных в городе советов.

Зато в Киеве избиратели получат по два бюллетеня. Здесь будут голосовать только за городского голову и за депутатов Киевского городского совета. Еще одно исключение касается избирателей, имеющих избирательный адрес на подконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей. Им выдадут по три бюллетеня - для голосования за главу своего населенного пункта, за депутатов в местный совет и за депутатов в районный совет. Выборы в областные советы там проводиться не будут.

Как правильно заполнять бюллетени

Новая форма избирательных бюллетеней встретится там, где избиратели будут выбирать депутатов городского, поселкового или сельского совета, если в их территориальной громаде 10 тысяч и более избирателей (не жителей в населенном пункте, а именно зарегистрированных избирателей), объясняет гражданская сеть "Опора".

Пример бюллетеня на местных выборах 2020 года Chesno

Такие бюллетени надо "читать" по горизонтали: слева будет перечень партий, посередине два квадратика для отметок, а справа - пронумерованный перечень кандидатов от этой партии. Избрав партию, надо поставить "галочку", "плюсик" или любую другую отметку в первом квадрате для волеизъявления за партию. Во второй квадрат нужно вписать порядковый номер выбранного кандидата, чтобы помочь ему подняться в соответствующем территориальном списке своей партии. Причем желательно внести максимально точный номер, который указан рядом с его фамилией (например: не 6, а 06; не 1, а 01 и т. п.), предостерегает "Опора".

Похожие бюллетени и заполнение - для голосования за депутатов районных и областных советов.

Где выбирать партию, а где останется мажоритарка

Роль партий, по новому избирательному законодательству, ощутимо усилится. Теперь в большинстве случаев - там, где в громаде более 10 тысяч избирателей, на местных выборах соревнуются партии, а уже не отдельные беспартийные кандидаты-самовыдвиженцы.

Проголосовать нужно будет одновременно и за партию, и за "своего" конкретного кандидата в ней. Так же исключительно от партий будут баллотироваться кандидаты на выборах районных, областных и районных в городе Киеве советов.

Самовыдвижение сохраняется только в городах и поселках с количеством избирателей до 10 тысяч. Там останется мажоритарная система. Но округа будут многомандатными - в каждом сможет избраться от 2 до 4 депутатов.

Основное отличие в том, что раньше порог для пропорциональных партийных выборов начинался от 90 тысяч избирателей.

Что такое пропорциональные выборы с открытыми списками

Теперь районные, областные, районные в городах советы, а также сельские, поселковые и городские советы с количеством избирателей более 10 тысяч будут избираться по пропорциональной системе с открытыми списками. Согласно ей, голос за партию - это первая графа бюллетеня - наращивает ее "процент", что увеличивает количество полученных партией мандатов в местном совете. Минимально необходимый проходной барьер для партий составляет пять процентов. А уже во второй графе избиратель может выбрать конкретную фамилию депутата из избранного им партийного списка, что повышает шансы этого кандидата "подвинуться" вверх в утвержденном партией списке.

Однако кандидат сможет "улучшить" свое место в списке только в том случае, если наберет определенное количество голосов лично за него. Это - не менее 25 процентов от так называемой избирательной квоты - количества голосов избирателей, необходимых для получения одного депутатского мандата в совете. Иначе список останется таким, каким его изначально предложила партия. То есть закрытым.

Гендерная квота на выборах

В общинах, где будет идти борьба между партийными списками, наряду с названием партии в бюллетене будут стоять фамилии по меньшей мере пяти кандидатов. Введенная гендерная квота предполагает, что два из кандидатов в списке должны быть другого пола. Итак, местным лидерам придется искать политически активных женщин для "усовершенствования" списка.

Насколько уменьшился залог для кандидатов?

Еще одним прогрессивным шагом называют уменьшение в девять раз размера денежного залога для кандидатов. Но в то же время он введен на самом низком звене - там, где раньше не требовался.

Для депутатов сельского, городского и районного совета залог составляет 20 процентов минимальной зарплаты - это 944 гривни. А для кандидата в мэры города с населением более 75 тысяч - из расчета четыре минимальных зарплаты на каждые 90 тысяч избирателей. То есть, например, в Киеве кандидат должен внести залог в почти полмиллиона гривен. Эти деньги возвращаются только тем кандидатам, которые будут избраны.

Как будет действовать императивный мандат

С "партизацией" местных выборов связана еще одна важная новация - партия, которая будет выдвигать кандидата, сможет отозвать его в случае действий вопреки партийной линии. Это так называемый императивный мандат, который уже действует и применялся в Верховной Раде.

Избрание мэров и глав громад

Новый Избирательный кодекс вводит систему избрания в два тура глав громад, в которых живет более 75 тысяч избирателей. Если по подсчетам бюллетеней кандидат не набрал 50 процентов +1 голос, назначается второй тур. Там, где избирателей меньше, председатель избирается простым большинством.

Кто вошел в избирательные комиссии

Шансы непарламентских партий получить представительство в комиссиях были минимальными. В первую очередь учитывались кандидатуры в избирательные комиссии от местных организаций парламентских партий, а также партий, которые заключили соглашение о сотрудничестве на местных выборах с депутатской группой парламента. А уже дальше по жеребьевке могли получить место представителя от "первичек" других партий.

В теризбиркомах (ТИК) - от 9 до 18 человек. ТИК, образованные в начале августа решением ЦИК, уполномочены формировать округа.

Состоятся ли местные выборы на Донбассе

25 октября предусматривается избрание только глав городов, сел и поселков, а также депутатов районных советов на территориях, подконтрольных Украине.

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Районные советы Донецкой и Луганской областей, парламент Автономной Республики Крым и местные власти в оккупированных районах, согласно решению ЦИК, не будут избирать.

Для вновь объединенных территориальных громад (ОТГ) - а таких в Украине около 90 - это будут первые выборы сельских, городских, поселковых и районных советов.

Захар Бутырский