Возвращение украинцев из-за границы нарушает действующее законодательство по борьбе с эпидемиями

Специальный поезд из Москвы в Киев EPA-EFE

Кабинет министров поздно остановил пассажирское движение через государственную границу, а схема возвращения украинцев из-за рубежа противоречит закону об эпидемическом благополучии населения.

Непонятно, почему соответствующее решение о закрытии границы не было принято раньше и почему Кабмин лишь в конце марта осознал, что главным путем проникновения и распространения коронавируса в Украину является поток граждан, возвращающихся из-за рубежа.

Последние случаи выявления коронавируса наглядно показали, что больше всего переносят эту смертельную инфекцию в Украину именно граждане, которые вернулись из-за границы. Впрочем, Закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" от 2002 года, запрещает подобное перемещение людей из одной зоны карантина, в другую. Так почему же тогда наше правительство призвало граждан возвращаться из зоны заражения коронавирусом – стран Европы, в Украину, прекрасно понимая, что, во-первых, эти люди являются потенциально инфицированными, и во-вторых, что украинская медицина, государственные структуры и экономика, не готовы противостоять эпидемиологическим заболеванием такого уровня?

Возникает вопрос о вообще законности подобных решений правительства, а также относительно того, почему заседание Кабмина и решение о закрытии границы, приняли только 25 марта, когда уже стало очевидным, что возвращение украинцев из-за границы, составляет угрозу национальной безопасности?

Обращаю внимание и на тот факт, что государство не использует практику принудительного помещения на карантин этих граждан, а МВД и спецслужбы не отслеживают перемещения этих людей, что грозит распространением инфекции. Вызывает недоумение и тот факт, что инициатором полной остановки пассажирского сообщения с 27 марта, был министр внутренних дел Арсен Аваков, хотя на самом деле это исключительная компетенция Министерства инфраструктуры и ее руководителя Владислава Криклия.

Объявленную в Украине чрезвычайную ситуацию можно сравнить с "тушением пожара бензином". По-моему мнению, продление карантина еще на месяц, без соответствующей поддержки со стороны правительства, серьезно угрожает экономической безопасности государства.

По данным Торгово-промышленной палаты, из-за карантина приостановили деятельность около 600 000 - 700 000 предпринимателей и малых предприятий, которые работают в сфере услуг, которые дают работу 3,5-4 млн человек. Это достаточно большой процент активного трудоустроенного населения. Зато, правительство не предложило программы экономической поддержки как людям, так и представителям малого и среднего бизнеса. Кабмин не ввел налоговые льготы, как это сделали, например, в Дании. Правительство не прекратило начисление оплаты за газ, воду и электричество, как это сделали во Франции. В Великобритании предложили снижение налогов и льготные кредиты.

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Итак, продолжение карантина и объявление чрезвычайной ситуации ляжет бременем на плечи самих украинцев. Согласно соцопросам, у 45% украинцев финансовых сбережений хватит лишь на две недели. То есть, из-за недостатка то ли денег, то ли лекарств, то ли продуктов питания, более половины страны скоро окажется на грани физического вымирания.

Напомню, С 24 марта правительство запретило украинцам выезд из страны с туристической целью. А с 27 марта будет закрыто любое пассажирское движение через государственную границу – пересечь ее можно будет исключительно пешком или на легковом автомобиле.

Дмитрий Снегирев