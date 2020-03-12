ВОЗ объявила COVID-19 пандемией: Что это значит для лечения и профилактики?

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила вспышку коронавируса пандемией EPA-EFE

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Но что это значит? Какие причины и правила, которыми руководствуется ВОЗ, когда делает подобные объявления?

Об этом пишет The Guardian.

Что такое пандемия?

Статус пандемии не связан с изменением характеристик заболевания, но отражает озабоченность вокруг его географического распространения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пандемия объявляется, когда новая болезнь, от которой у людей нет иммунитета, распространяется по всему миру быстрее прогнозов.

Как ВОЗ решает, что пандемия, а что нет?

Ситуации, когда некий путешественник, заразившись в другой стране, возвращается на родину и заражает других — это называется "нулевой случай" — показателем пандемии не считается. Для этого нужна вторая волна инфекции по всему обществу.

При пандемии вероятность, что инфекция затронет общество целиком, растет, а значит, правительство и органы здравоохранения должны быть готовы.

Эпидемия же — это внезапный рост числа заболевших, уникальный для отдельно взятой страны или сообщества.

Когда объявляется пандемия?

В конечном счете, это решает ВОЗ. Никаких пороговых значений — будь то определенное количество смертей, число пациентов или пораженных стран — нет. Так, вспышку атипичной пневмонии ТОРС в 2003 году ВОЗ пандемией не объявил, хоть та и затронула 26 стран. При этом ее распространение удалось сдержать, и пострадали отдельные страны — в том числе Китай, Гонконг, Тайвань, Сингапур и Канада.

Если объявление пандемии вызовет глобальную панику, это навредит изначальной задаче повысить осведомленность. В свое время немало писали о том, что объявление H1N1, в просторечии "свиного гриппа", пандемией в 2009 году вызвало ненужную панику, увеличило нагрузку на отделения неотложной помощи и повлекло за собой излишние траты на противовирусные препараты со стороны правительств. Симптомы коронавируса обычно слабо выражены, и большинство заболевших выздоравливают в течение шести дней.

Вот ВОЗ объявила COVID-19 пандемией, и что это значит для лечения и профилактики?

ВОЗ подчеркнула, что использование слова "пандемия" не влечет за собой изменения рекомендаций. Странам по-прежнему настоятельно рекомендуется "выявлять, проводить тесты, лечить, изолировать, отслеживать случаи заболевания и повысить готовность".

Лектор Национального исследовательского института здравоохранения при Лондонском королевском колледже доктор Натали МакДермотт (Nathalie MacDermott) говорит: "Изменение терминологии по сути ничего не меняет, ведь в последние несколько недель миру уже рекомендовали готовиться к потенциальной пандемии, чью угрозу, мы надеемся, страны восприняли всерьез".

"Тем не менее, использование этого термина подчеркивает, насколько важно странам по всему миру открыто сотрудничать и объединить свои усилия в единый фронт, чтобы взять ситуацию под контроль".

Мелисса Дэви

Перевод: ИноСМИ