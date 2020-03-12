ВОЗ объявила COVID-19 пандемией: Что это значит для лечения и профилактики?
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Но что это значит? Какие причины и правила, которыми руководствуется ВОЗ, когда делает подобные объявления?
Об этом пишет The Guardian.
Что такое пандемия?
Статус пандемии не связан с изменением характеристик заболевания, но отражает озабоченность вокруг его географического распространения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пандемия объявляется, когда новая болезнь, от которой у людей нет иммунитета, распространяется по всему миру быстрее прогнозов.
Как ВОЗ решает, что пандемия, а что нет?
Ситуации, когда некий путешественник, заразившись в другой стране, возвращается на родину и заражает других — это называется "нулевой случай" — показателем пандемии не считается. Для этого нужна вторая волна инфекции по всему обществу.
При пандемии вероятность, что инфекция затронет общество целиком, растет, а значит, правительство и органы здравоохранения должны быть готовы.
Эпидемия же — это внезапный рост числа заболевших, уникальный для отдельно взятой страны или сообщества.
Когда объявляется пандемия?
В конечном счете, это решает ВОЗ. Никаких пороговых значений — будь то определенное количество смертей, число пациентов или пораженных стран — нет. Так, вспышку атипичной пневмонии ТОРС в 2003 году ВОЗ пандемией не объявил, хоть та и затронула 26 стран. При этом ее распространение удалось сдержать, и пострадали отдельные страны — в том числе Китай, Гонконг, Тайвань, Сингапур и Канада.
Если объявление пандемии вызовет глобальную панику, это навредит изначальной задаче повысить осведомленность. В свое время немало писали о том, что объявление H1N1, в просторечии "свиного гриппа", пандемией в 2009 году вызвало ненужную панику, увеличило нагрузку на отделения неотложной помощи и повлекло за собой излишние траты на противовирусные препараты со стороны правительств. Симптомы коронавируса обычно слабо выражены, и большинство заболевших выздоравливают в течение шести дней.
Вот ВОЗ объявила COVID-19 пандемией, и что это значит для лечения и профилактики?
ВОЗ подчеркнула, что использование слова "пандемия" не влечет за собой изменения рекомендаций. Странам по-прежнему настоятельно рекомендуется "выявлять, проводить тесты, лечить, изолировать, отслеживать случаи заболевания и повысить готовность".
Лектор Национального исследовательского института здравоохранения при Лондонском королевском колледже доктор Натали МакДермотт (Nathalie MacDermott) говорит: "Изменение терминологии по сути ничего не меняет, ведь в последние несколько недель миру уже рекомендовали готовиться к потенциальной пандемии, чью угрозу, мы надеемся, страны восприняли всерьез".
"Тем не менее, использование этого термина подчеркивает, насколько важно странам по всему миру открыто сотрудничать и объединить свои усилия в единый фронт, чтобы взять ситуацию под контроль".
Мелисса Дэви
Перевод: ИноСМИ