Войны недалекого будущего, или Космос как полигон борьбы за мировое господство

Космическое командование США обладает доказательствами того, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия NASA

Будущие войны, которые начнутся на суше или на море, могут быстро обостриться, и тогда их судьба "будет решаться" в космосе, заявил командующий британскими королевскими ВВС, предупредив, что Россия и Китай разрабатывают противоспутниковое оружие.

Об этом пишет The Financial Times.

Начальник штаба авиации главный маршал авиации сэр Майк Вигстон (Mike Wigston) сказал, что, хотя считать космос военной сферой по-прежнему "спорно", игнорировать угрозы, связанные с важнейшими функциями спутников — такими, как связь и GPS-навигация — со стороны вооруженных сил Великобритании было бы "равносильно халатности".

"В будущем конфликт может зародиться на земле, но я не сомневаюсь, что он очень быстро перекинется в космос, и его исход будет решаться в космосе", — заявил главный маршал авиации на сетевой конференции по космической обороне во вторник. "Поэтому мы должны быть готовы охранять и, если потребуется, защищать важнейшие национальные интересы в космосе. Мы видим, как страны вроде Китая, России и других развивают противоспутниковые возможности".

Ранее в этом году США и Великобритания обвинили Москву в испытании нового космического оружия со своего спутника "Космос 2543", обозначив новый рубеж в милитаризации космоса. Выпущенный на орбиту снаряд может использоваться и для поражения вражеского спутника.

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Глава Космического командования США генерал Джон Рэймонд (John Raymond) заявил тогда, что испытательный залп "соответствует военной доктрине Кремля о применении оружия, которое подвергает опасности космические ресурсы США и их союзников", а глава Британского космического управления вице-маршал авиации Харви Смит (Harvey Smyth) отметил, что снаряд имел "характеристики оружия".

Западные союзники опасаются, что применение космического оружия не только угрожает мирному использованию космоса, но и создает риск образования мусора, который чреват уроном для спутников и космических систем. Рост плотности обломков может повлечь за собой столкновения и закрыть доступ в целые районы.

Китай уже критиковали за причастность к образованию космического мусора: в 2007 году он выпустил ракету на 800 километров в открытый космос, чтобы уничтожить один из собственных устаревших метеорологических спутников. В ходе испытания образовались тысячи обломков. Главный маршал авиации Вигстон назвал эти действия "безответственными" и отметил, что Пекин тем самым послал сигнал, что может сбивать вражеские спутники.

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США провели аналогичную операцию год спустя, сбив собственный вышедший из строя спутник-шпион. Свой залп они объяснили тем, что токсичное топливо на борту спутника будет представлять опасность, если вернется на Землю. В Пентагоне заявили, что момент перехвата в районе повторного вхождения спутника в атмосферу позволил свести появление космического мусора к минимуму. Россия же предположила, что эта операция была прикрытием для испытания противоспутникового оружия.

В прошлом году Индия стала четвертой страной, сбившей космический спутник.

Сэр Вигстон добавил, что стремление Китая стать ведущей космической державой к 2045 году уже повлекло за собой разработку кибернетических, электромагнитных и кинетических систем, "которые могут представлять угрозу другим пользователям космоса".

Москву же обвиняют в использовании спутников, как выразился сэр Вигстон, для "подозрительных маневров по сближению и стыковке", за которыми могут стоят попытки коммерческого и военного шпионажа.

В декабре прошлого года США создали специальные "космические силы", официально признав космос областью боевых действий. Консервативная партия Великобритании в своем декабрьском манифесте, опубликованном накануне всеобщих выборов в прошлом году, обещала создать собственное "космическое командование".

Хелен Уоррел

Перевод: ИноСМИ