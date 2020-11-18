Войны недалекого будущего, или Космос как полигон борьбы за мировое господство
Будущие войны, которые начнутся на суше или на море, могут быстро обостриться, и тогда их судьба "будет решаться" в космосе, заявил командующий британскими королевскими ВВС, предупредив, что Россия и Китай разрабатывают противоспутниковое оружие.
Об этом пишет The Financial Times.
Начальник штаба авиации главный маршал авиации сэр Майк Вигстон (Mike Wigston) сказал, что, хотя считать космос военной сферой по-прежнему "спорно", игнорировать угрозы, связанные с важнейшими функциями спутников — такими, как связь и GPS-навигация — со стороны вооруженных сил Великобритании было бы "равносильно халатности".
"В будущем конфликт может зародиться на земле, но я не сомневаюсь, что он очень быстро перекинется в космос, и его исход будет решаться в космосе", — заявил главный маршал авиации на сетевой конференции по космической обороне во вторник. "Поэтому мы должны быть готовы охранять и, если потребуется, защищать важнейшие национальные интересы в космосе. Мы видим, как страны вроде Китая, России и других развивают противоспутниковые возможности".
Ранее в этом году США и Великобритания обвинили Москву в испытании нового космического оружия со своего спутника "Космос 2543", обозначив новый рубеж в милитаризации космоса. Выпущенный на орбиту снаряд может использоваться и для поражения вражеского спутника.
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Глава Космического командования США генерал Джон Рэймонд (John Raymond) заявил тогда, что испытательный залп "соответствует военной доктрине Кремля о применении оружия, которое подвергает опасности космические ресурсы США и их союзников", а глава Британского космического управления вице-маршал авиации Харви Смит (Harvey Smyth) отметил, что снаряд имел "характеристики оружия".
Западные союзники опасаются, что применение космического оружия не только угрожает мирному использованию космоса, но и создает риск образования мусора, который чреват уроном для спутников и космических систем. Рост плотности обломков может повлечь за собой столкновения и закрыть доступ в целые районы.
Китай уже критиковали за причастность к образованию космического мусора: в 2007 году он выпустил ракету на 800 километров в открытый космос, чтобы уничтожить один из собственных устаревших метеорологических спутников. В ходе испытания образовались тысячи обломков. Главный маршал авиации Вигстон назвал эти действия "безответственными" и отметил, что Пекин тем самым послал сигнал, что может сбивать вражеские спутники.
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США провели аналогичную операцию год спустя, сбив собственный вышедший из строя спутник-шпион. Свой залп они объяснили тем, что токсичное топливо на борту спутника будет представлять опасность, если вернется на Землю. В Пентагоне заявили, что момент перехвата в районе повторного вхождения спутника в атмосферу позволил свести появление космического мусора к минимуму. Россия же предположила, что эта операция была прикрытием для испытания противоспутникового оружия.
В прошлом году Индия стала четвертой страной, сбившей космический спутник.
Сэр Вигстон добавил, что стремление Китая стать ведущей космической державой к 2045 году уже повлекло за собой разработку кибернетических, электромагнитных и кинетических систем, "которые могут представлять угрозу другим пользователям космоса".
Москву же обвиняют в использовании спутников, как выразился сэр Вигстон, для "подозрительных маневров по сближению и стыковке", за которыми могут стоят попытки коммерческого и военного шпионажа.
В декабре прошлого года США создали специальные "космические силы", официально признав космос областью боевых действий. Консервативная партия Великобритании в своем декабрьском манифесте, опубликованном накануне всеобщих выборов в прошлом году, обещала создать собственное "космическое командование".
Хелен Уоррел
Перевод: ИноСМИ