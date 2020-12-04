Война за Украину: Смогут ли американские войска вторгнуться в Россию?

Американский авианосец "Гарри Трумэн" wikipedia.org

Что необходимо Соединенным Штатам для настоящего вторжения на материковую территорию России? Могли бы США добраться хотя бы до Украины, например, если бы ни одна другая страна не вмешивалась бы и не оказывала им помощь? Как повлияли бы на такую войну реальные географическое положение и климатические условия?

Об этом пишет Binkov's Battlegrounds.

Приветствуем вас! Сегодня мы задаем вопрос о том, могли бы США в случае необходимости вторгнуться на территорию России и захватить ее самостоятельно. Повод для такого маловероятного события всегда должен быть реальным. Но такой гипотетический конфликт позволяет сравнить военную мощь двух сторон в реальной обстановке.

Поэтому чисто теоретически для наших дальнейших рассуждений предположим, что Украина разделилась на две части, и Россия захватывает восточную часть, и помешать России осуществить этот захват никто не хочет, кроме США. Но что могут сделать США в одиночку, если они вообще доберутся до Украины?

Итак, вернемся к нашему гипотетическому конфликту. Согласно нашим правилам, в конфликте не должны участвовать союзники и не должно использоваться ядерное оружие. Правила для третьих сторон: пролеты над территорией страны разрешены, но передвижение по суше запрещено. США смогут использовать свои базы, имеющиеся на территории других стран. Но у США по-прежнему есть очень серьезная проблема — расстояния, дистанции, растянутость имеющихся сил в пространстве. У США есть много баз и заблаговременно развернутых войск в разных странах, но все они все разбросаны по всему миру. Большая часть американских войск, развернутых за рубежом, дислоцирована в трех регионах. Первый — Южная Корея и Япония, второй — Ближний Восток и Афганистан, где присутствует контингент численностью более 60 тысяч военнослужащих США. Третьим регионом является Европа. Только на Великобританию, Германию, Польшу, Италию и Испанию приходится около 60 тысяч военнослужащих США, хотя это не только сухопутные войска. Значительную часть этих войск составляют подразделения ВВС США и ВМС США. Итак, что могут сделать США, если другие страны будут вообще против этого вторжения?

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Попытка ввести войска через территорию Германии и Польши в политическом плане была бы безнадежной и привела бы к возникновению тупиковой ситуации и даже к войне с этими странами. Турция вообще испытывает недовольство по отношению к США, поэтому ни о каком доступе к Черному морю не может быть и речи. Если США попытаются перебросить часть своих войск в Украину через третьи страны, это будут лишь символические войска. В непосредственной близости находится одна воздушно-десантная бригада в Италии и сухопутные войска в Германии, Польше и других соседних странах численностью примерно полторы бригады. Какую-то их часть можно было бы перебросить на территорию Западной Украины воздушным транспортом. В Украину можно было бы перебросить и часть многочисленного контингента, дислоцированного на Ближнем Востоке, но вероятность их переброски через воздушное пространство Турции невелика. Вероятно, первым на территорию Украины будет переброшен американский спецназ и воздушно-десантная бригада из Италии.

Следует сказать, что переброска по воздуху всей бригады крайне неэффективна и требует значительных затрат сил, особенно если речь идет о бронетанковой бригаде. Для переброски по воздуху одной только механизированной бригады "Страйкеров", не имеющей тяжелой техники, такой как танки, потребовалась бы в буквальном смысле основная часть всего парка транспортных самолетов ВВС США. Парк транспортных самолетов США, каким бы большим он ни казался, не рассчитан на быструю переброску бригад в полном составе. И даже в случае отсутствия других задач необходимость проведения ремонта и обслуживания означала бы, что, по крайней мере, пятая часть парка будет недоступна. Так что просто переброска сил по воздуху с этих близлежащих баз, скорее всего, займет несколько недель, поскольку необходимо транспортные самолеты подготовить и заранее передислоцировать, к тому же, необходимо учесть время, которое потребуют повторные "челночные" вылеты и так далее. И все это ради переброски войск в количестве нескольких бригад. Вероятно, принять даже эти необходимые для защиты Украины от России меры в реальной жизни также было бы невозможно, поскольку при попытке США направить в Украину дополнительные войска Россия начала бы сбивать все, что движется в воздушном пространстве Украины.

Поэтому Соединенным Штатам должны были бы сначала обеспечить себе превосходство в воздухе, для чего также потребовалось бы время. А это замедлило бы дальнейшие действия по воздушной переброске сил.

Формально, на бумаге у США гораздо больше самолетов, чем у России, но на местном уровне у США попросту недостаточно войск и баз, чтобы воевать с российскими ВВС и ПВО в самом начале войны. На экране показаны крупнейшие авиабазы США в Европе (авиабаза Королевских ВВС Великобритании "Лейкенхит"; авиабаза Королевских ВВС Великобритании "Милденхолл"; авиабаза "Шпангдалем", Германия; авиабаза "Рамштайн", Германия; авиабаза "Авиано", Италия; а также авиабаза "Инджирлик", Турция). Кроме того, самолеты ВВС США дислоцированы и на некоторых небольших базах, которые обычно используют и ВВС принимающей страны. И в любом случае, если на некоторые из этих баз начали бы прибывать американские самолеты, существенно возросла бы вероятность того, что Россия начала бы наносить по ним удары. С политической точки зрения использовать все эти базы было бы очень трудно.

Так что первоначальная численность войск была бы не в пользу Америки. Да, у США была бы доведена до совершенства технология, но у России были бы еще и наземные средства ПВО. Как только американские войска оказались бы на территории Украины, неизвестно, к чему бы это привело. К тому же, теперь уже не только восточные и южные области Украины, а вся Украина оказалась бы под угрозой российского владычества.

В реальной обстановке именно для таких случаев и существует НАТО: снимать угрозу таким странам, как Украина. Но, как мы уже говорили, мы хотим выяснить, смогли бы США сделать все это самостоятельно.

Возможно, самой большой проблемой было бы просто расстояние, дистанция. США не могли отправлять свои самолеты со своих баз в Великобритании без своих самолетов-заправщиков, из-за чего переброска авиации проходила бы дольше, и сократилась бы частота самолетовылетов. В принципе, при более длительном полете до театра боевых действий количество самолетов США, которые выполняли бы боевые операции в небе над Украиной, было бы еще меньше, чем те цифры, которые вы видели на экране раньше. Два больших круга на экране показывают, что даже с баз, расположенных в Германии и Италии, самолеты могли бы вылетать и действовать на пределе своих возможностей, без дозаправки в воздухе. Круги меньшего размера обозначают российские ЗРК С-400 большой и средней дальности, способные поражать самолеты на большой высоте.

Интересно, что наличие ЗРК С-400 внутри кружка, изображенного на карте севернее, указывает на то, что эксклав России в Калининградской области подвергся бы серьезной угрозе, поскольку он также изолирован.

В реальной обстановке для защиты Калининградской области Россия, скорее всего, направила бы подкрепление через страны Балтии. В данном же сценарии Россия просто по мере необходимости перебрасывала бы в Украину или в близлежащие районы гораздо больше сил, чем США.

Но как бы США вообще перебросили бы свои многочисленные подразделения, дислоцированные в континентальной части США? Как всегда, на кораблях. Для этого, разумеется, также потребовалось бы время. Как в случае с подготовкой к войне в Персидском заливе, когда в распоряжение командований были переброшены сотни тысяч военнослужащих. Есть один пример, когда в 2003 году из стран Бенилюкса через Средиземное море на Ближний Восток была переброшена бронетанковая дивизия. Более 16 тысяч военнослужащих, три танковые бригады, одна авиационная бригада, артиллерийская часть и бригада тылового обеспечения. Для переброски всего этого потребовалось девять больших кораблей с РЛС, и на это ушло около двух недель.

Расстояние от США до Калининграда составляет чуть больше половины расстояния в случае с переброской войск на Ближний Восток. Но в нашем сценарии было бы эти войска негде разместить. Во-первых, даже для обеспечения безопасности порта для таких огромных кораблей потребовалось бы провести высадку морского десанта или войск ВДВ. Начнем с того, что в Калининградской области дислоцированы российские сухопутные войска — порядка трех бригад. И Россия могла бы увеличить количество размещенных там войск, и могла бы бомбить порты, пока США не достигнут превосходства в воздухе. И хотя потеря Калининграда могла бы стать для русских позором, вряд ли это особо помогло бы американским войскам вторгнуться на территорию "континентальной" России или хотя бы добраться до территории Украины, а эту задачу мы ставили в начале.

Пытаться захватить Санкт-Петербург или Мурманск было бы в принципе невозможно. Численность российских войск в этом регионе была бы весьма значительной. В непосредственной близости было бы размещено порядка 30 бригад. Численность всех подразделений воздушно-десантных войск и морского десанта США — даже если все они каким-то чудом образом быстро добрались бы до российских берегов в этом регионе — была бы меньше. Подразделениям быстро развертывания обычно не хватает тяжелой артиллерии и огневой мощи, чтобы справиться с настоящей армейской бригадой на ее территории. Так что по российским стандартам общая численность американских войск в этом регионе была бы ближе к двум десяткам бригад. Может показаться, что это немалое количество, но у США в принципе нет возможности обеспечить высадку такого количества подразделений за короткий промежуток времени, не все американские морские батальоны предназначены для высадки десантов. И у ВМС США нет кораблей для переброски всех необходимых сил всех сразу. У США самый большой в мире флот, но с учетом того, что ввиду необходимости проведения технического обслуживания и ремонта было бы задействовано только 75% кораблей, можно было бы рассчитывать на высадку в первом эшелоне десанта в количестве около 30 тысяч человек, что примерно соответствует семи-восьми российским армейским бригадам.

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В реальных условиях не все и, возможно, даже не большинство смогли бы остаться в живых и добраться до берега. Такие массивные десантные флоты, скорее всего, были бы обнаружены. При этом на таком большом расстоянии от американских баз превосходство США в воздухе было бы маловероятным. Даже если с континентальной части США было бы переброшено дополнительное количество самолетов и даже если бы были задействованы почти все американские авианосцы, военно-воздушным силам США было бы сложно обеспечивать высадку более двух воздушно-десантных бригад в день со всеми необходимыми им боеприпасами, материалами и провиантом. И это в том счастливом случае, если все американские транспортные самолеты смогут уцелеть и вернуться на свои базы.

Проблема в том, что российские войска в значительной степени ориентированы на войну именно в Европе, хотя лучше бы если ее силы были отвлечены на каком-то другом направлении. Примерно две трети всех сухопутных войск дислоцированы в двух российских военных округах, граничащих с Украиной. И большинство их подразделений размещены довольно близко к границам.

Если трезво оценивать ситуацию, на подготовку к вторжению у США ушли бы месяцы. За это время Россия была бы в значительной степени мобилизована, и значительная часть ее сухопутных войск занимала бы позиции у западных границ. Если бы войска США попытались бы высадиться где-нибудь в западной части России, это привело бы к катастрофе, за исключением, возможно, Калининграда, учитывая довольно специфические правила этого сценария.

Если бы США каким-то чудом смогли бы перебросить все свои самолеты к границам России, русские, скорее всего, не смогли бы контролировать свои границы. Общее численное и чисто качественное преимущество было бы явно на стороне США. У России нет истребителей 5-го поколения, и в ее арсенале мало современных ракет класса "воздух-воздух". Кроме того, США имеют на вооружении около 1500 истребителей с современными РЛС, а у России есть около 460 истребителей с РЛС с фазированной антенной решеткой.

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По количеству бомбардировщиков США и Россия в принципе находятся в равных условиях. Но американские бомбардировщики крупнее и в среднем имеют большую дальность полета. Российские бомбардировщики семейства Ту-22М в основном предназначены для нанесения ударов по кораблям или выполнения оборонительных задач. А у американского стратегического бомбардировщика Б-2, незаметного для радаров, российских аналогов вообще нет.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B, разработанный Rockwell International в США topwar

Но с учетом географического положения и недостаточного количества баз единственным местом, где США могли бы реально добиться численного превосходства, является Дальний Восток, хотя это и далеко от Украины. В Южной Корее и Японии у США уже есть много баз и достаточно места для размещения дополнительных истребителей, численность которых можно было бы очень быстро и легко удвоить. Туда они могли бы перебросить пять-шесть авианосцев — это вопрос всего лишь нескольких месяцев. США могли бы разместить в Тихоокеанском регионе более 800 истребителей. Россия могла бы попытаться сделать то же самое, чтобы не отставать, но на российском Дальнем Востоке меньше баз и аэропортов, поэтому защитить некоторые из труднодоступных районов, таких как Камчатка, было бы довольно трудно. Атакующие американские войска могли бы выбирать, куда нанести удар. А у России нет достаточного количества баз, чтобы надежно защитить всю территорию от Владивостока до Камчатки. Российские самолеты в среднем имеют меньший радиус действия, и Россия значительно отстает по самолетам-заправщикам. Россия могла бы увеличить радиус действия некоторых из своих истребителей примерно на 50%. Зато США благодаря своему парку самолетов-заправщиков могли бы увеличить радиус действия всех своих боевых самолетов.

Так что даже при том, что Камчатка находится далеко от первоначальной цели США, превосходство в воздухе, скорее всего, страна свободных все же достигла бы. Разумеется, достичь его было бы для США нелегко.

У России достаточно средств систем ПВО. Теоретически в ее арсенале есть все, что перечислено на экране (см. количество ЗРК на экране), и многие из их систем вполне современны и эффективны, но они также рассредоточены по всей России. Многие из них пришлось бы оставить на местах дислокации вдоль западных российских границ, а также задействовать для защиты важных объектов в глубине России, поскольку США, задействовали свои ВВС в Европе. Они наверняка вторглись бы глубоко в воздушное пространство на востоке, чтобы "прощупать" обстановку.

В случае необходимости многие российские ЗРК и, возможно, даже больше половины, можно было бы перебросить на Восток, но для этого потребовалось бы время. Для переброски на Камчатку целых полков ПВО были бы необходимы либо самолеты, которые стали бы мишенью в воздухе, либо корабли, которые так же подверглись бы угрозе со стороны ВМС США. Дорожная и железнодорожная инфраструктура на Дальнем Востоке России не отличается разнообразием и постоянно подвергалась бы бомбежкам и обстрелам. Переброска слишком большого количества русских ЗРК в район Охотского моря и Камчатки могла бы означать, например, их количества не хватит для защиты Курильских островов, Сахалина или даже важнейшего порта Владивосток. Так что, скорее всего, США, наконец, после полугода постоянных проблем закрепили бы свои позиции и на Дальнем Востоке. Тогда США наконец-то нанесли бы удары по Курилам, Южной Камчатке или хотя бы по прибрежной территории Чукотки.

Смог бы российский флот остановить вторжение? Скорее всего, нет. Он меньше по численности и не так современен и даже в номинальном исчислении. Отметим, что суда, подобные некоторым авианосцам, в списки не включены. Российские корабли разделены между флотами, на объединение которых ушло бы несколько дней, если бы США позволили. Реально, российский Черноморский и Балтийский флоты никогда бы не могли рассчитывать на то, чтобы выйти в море и объединиться с другими флотами. Даже российский Северный флот вряд ли смог бы встретиться с Тихоокеанским флотом, если бы их выбрали. Кроме того, корабли Северного флота, переживающие неудобства из-за полярных льдов, затрудняющих судоходство, скорее всего, остановили бы и перехватили где-нибудь в Беринговом море.

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Но благодаря мобильности войск США, которую обеспечивала бы авиация, а также превосходству США в численности авианосцев и быстроходных атомных подлодок, которые подстерегали бы спешно продвигавшихся русских, два российских флота, вероятно, подвергались бы яростным атакам. Исключением могли бы стать российские подводные лодки, у которых могла бы появиться возможность проскользнуть. (Подробнее о расстояниях и действиях российского флота вы можете узнать, посмотрев наш предыдущий видеоматериал "Россия против Японии").

Подводная лодка "Огайо" готовится к ремонту и модернизации, военно-морская верфь "Пьюджет-Саунд", штат Вашингтон, США wikipedia.org

Российские корабли и подводные лодки по большей части все еще не так современны и технологичны, и большинство российских больших кораблей до сих пор остаются на техническом уровне времен холодной войны. Кроме того, российским кораблям не хватает ЗРК дальнего действия, которые были бы крайне необходимы для отражения воздушных ударов США.

Закрепиться на Дальнем Востоке Соединенным Штатам было бы нелегко, и вполне возможно, что в результате действий российских береговых противокорабельных батарей, затаившихся в засаде подводных лодок и ударов авиации, могли бы быть потоплены десятки единиц американских ВМС. Но, в конечном счете, после объединения большинства кораблей Атлантического флота США был бы создан безопасный периметр и осуществлена высадка сил ВДВ и морского десанта.

В данном регионе расположены американские острова, которые можно было бы использовать в качестве плацдарма для вторжения. Российские Командорские острова также быстро перешли бы к США.

Но все эти северные районы могут быть очень суровыми. 6-7 месяцев в году земля в этих местах находятся под снежным покровом. Средняя зимняя температура опускается на много градусов ниже нуля. Более вероятным с точки зрения военной логики было бы летнее наступление, поскольку в летнее время температура приемлема.

Таким образом, США в конечном итоге могли бы перебросить многочисленные войска на Камчатку, но им для начала пришлось бы построить инфраструктуру буквально для сотен тысяч военнослужащих. В таких условиях строительство обошлось бы очень дорого и заняло бы год.

Следующая операция по высадке десанта на Сахалин, возможно, прошла бы легче и быстрее, чем медленное продвижение по суше в направлении Владивостока.

Из-за другого микроклимата температуры на материке еще ниже и зимой опускаются до — 17 градусов Цельсия. Ведение войны в таких условиях привело бы к ослаблению боевого духа военнослужащих, даже если бы они по большей части побеждали.

Однако чтобы защитить Владивосток, Россия, скорее всего, пошла бы на все. При том, что американские войска имели бы численное превосходство и полное превосходство в воздухе, их пути снабжения были бы чрезвычайно протяженными и пересекали бы Тихий океан. Боевой дух, возможно, был бы выше у российских войск, но пути подвоза боеприпасов, топлива, материалов и продовольствия для российских войск постоянно подвергались бы ударам американской авиации.

Давайте вернемся, чтобы взглянуть на общую картину. В том, что касается общей численности войск, у США она явно больше. Подсчет численности войск не всегда прост, поскольку США и Россия считают их по-разному. В России огромное число военнослужащих, которые принадлежат к различным родам войск и подчиняются различным штабам. А в США можно говорить о трех основных родах войск. Поэтому подсчет численности войск, участвующих в боевых действиях, даст разные результаты. Преимущество США — у них очень-очень много резервных подразделений. Хотя Национальная гвардия сформирована из резервистов, они все равно проходят обучение и тренировку несколько недель в году. В России, с ее либеральным отношением к воинской повинности и неизжитыми последствиями отказа от холодной войны, нет подобного вида вооруженных сил, хотя у нее есть своя национальная гвардия. Российская нацгвардия (Росгвардия) отличается от американской. В России Национальная гвардия формируется за счет кадровых специалистов и призывников. По сути, это параллельное армейское формирование. По сравнению с российской армией она слабо оснащена, так как предназначена также и для обеспечения порядка, безопасности внутри страны, борьбы с терроризмом и с внутренней изменой. Тем не менее, силы Росгвардии/погранслужбы имеют на вооружении бронетехнику, сбрасывать их со счетов не стоит.

Российские резервные части очень малочисленны. По закону количество резервистов (военнослужащих запаса) должно составлять два миллиона человек, но реальных бойцов, конечно, меньше. Большинство военнослужащих запаса не проходят подготовки, закончили службу в армии много лет назад, они не готовы защищать Родину. Военнослужащие запаса, которые действительно проходят хотя бы некоторую ежегодную подготовку, представляют собой символические войска. […]. В США также есть резервы для элитных родов войск, которых в России практически нет.

Номинально огневая мощь российских сухопутных войск огромна и не уступает огневой мощи наземных войск США, хотя численность российских сухопутных войск меньше.

Россия на протяжении десятилетий делала ставку, скорее, на наземную огневую мощь, чем на огневую поддержку с воздуха. США имеют превосходство по численности ударных вертолетов. Хотя большая часть крылатых ракет использовалась бы на начальных этапах гипотетической войны, некоторые из применялись бы против русских даже спустя годы после начала войны.

Россия, скорее всего, постоянно находилась бы в обороне. В конечном итоге прорыв американцев с территории Сахалина и с севера позволил бы отрезать Владивосток. В зависимости от состояния боевого духа США могли бы в результате даже взять какой-нибудь город и попытаться прорываться дальше на запад. Но предстояло бы преодолеть огромное расстояние по территории этой страны. Расстояние, указанное на экране — это кратчайший путь по прямой. Войскам пришлось бы его преодолевать, пробиваясь через густые леса с замерзающими зимой темными таежными топями. И даже летом из-за отсутствия инфраструктуры продвижение по этой территории было бы невыносимо медленным. Фактическое расстояние, когда пришлось бы пробиваться на запад через монгольскую и казахскую границы, было бы еще больше.

На всем пути американским войскам пришлось бы атаковать русских, скрывавшихся в лесах и готовых к внезапному нападению. Даже если бы войска США и не утратили свой боевой дух во время первых высадок на Дальнем Востоке, они, несомненно, прошли бы через тяжелые испытания и сомнения в своей миссии во время долгого продвижения к Москве.

И пока американские войска прорывались бы на запад, им пришлось бы столкнуться с еще одной серьезной проблемой — пути материального снабжения через холодную Сибирь становились бы длиннее. А у русских пути снабжения становились бы короче, что ставило бы их в более выгодное положение.

В таких условиях и обстоятельствах США, скорее всего, несли бы более серьезные людские потери, чем Россия. И в какой-то момент эта война стала бы настолько непопулярной даже среди верящего своему телевидению американского населения, что США просто пришлось бы остановиться.

Границы были бы перекроены, и, вероятно, прошел бы не один год, прежде чем у кого-то появилось бы желание продолжать этот конфликт.

Таким образом, этот фантастический сценарий, согласно которому Соединенным Штатам пришлось бы напасть на Россию в одиночку (то есть если бы американцы не использовали свое самое мощное оружие — влияние на другие страны), даже этот сценарий ничем хорошим для США не закончился бы. В конечном счете, США понесли бы потери, превышающие выгоды от сохранения независимости Украины. За время войны США потеряли бы столько же кораблей, сколько Россия, а самолетов так и еще больше.

Но, учитывая большую численность войск и количество техники в начале войны, США все равно не лишились бы флота и сохранили бы какую-то часть военно-воздушных сил — при том, что Россия осталась бы практически без флота и авиации. К тому же, Россия лишилась бы того, что имеет для нее огромное значение — присутствия в Тихом океане.

В этом отношении США стали бы победителем, но эта победа обошлась бы им ценой огромных потерь, сопоставимых с потерями в годы Второй мировой войны.

В реальном мире ничего подобного не произошло бы. Если бы США не смогли убедить другие европейские страны принять участие в войне и не смогли бы отправить свои войска в наступление на Украину и Россию через территорию стран НАТО, то они никогда бы не предприняли массированное нападение на Россию.

Перевод: ИноСМИ