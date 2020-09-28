Война в Нагорном Карабахе: Влияние России и Турции и перспективы для Украины

Конфликт в Нагорном Карабахе РИА Новости

Между Арменией и Азербайджаном вновь вспыхнул конфликт в Нагорном Карабахе с привлечением военных, что может привести к войне. Какие позиции занимают Турция и Россия и почему Украине важна победа Азербайджана?

Об этом пишет Ярослав Божко на своей странице в Facebook.

Новый виток армянско-азербайджанского конфликта довольно знаковый. В то время как Турция полностью втянулась в процессы поддержки Азербайджана, РФ не спешит оказывать полноценную поддержку Армении и, похоже, всеми силами стремится избежать публичной вовлеченности. Ближе к вечеру Путин отказал в применении войск ОДКБ, так как непризнанная НКР не является членом ОДКБ. Частично, это вынужденная позиция РФ, которая не имеет возможности полноценно принять участие в конфликте на стороне Армении из-за нежелания обострения противостояния с Турцией, частично - признание успеха, которого сегодня достигли Вооруженные силы Азербайджана.

Но самое важное - холодный душ, который прольется на западные страны. Азербайджан так же втянут в долгие процессы урегулирования конфликта через Минскую группу ОБСЕ, которые на практике не привели ни к удовлетворению интересов Баку, ни к прекращению развития конфликта гибридной форме. И это вывод, важный и для Киева, и для Тбилиси, и для Кишинева.

Наконец, горячая фаза ныне произошла совершенно не случайно, и до этого были прощупывания армянами Азербайджанской обороны. Летом армяне создали провокацию с якобы азербайджанским военным УАЗиком на линии разграничения, в конце стратегия заселения оккупированных азербайджанских этнических территорий армянами из Ливана была такой же жесткой провокацией, которая постепенно и стала преобразованием hard power Армении в регионе на soft power. Я не могу сказать, что сегодняшние события были для меня абсолютной неожиданностью, особенно после того, как вчера ночью я увидел в англоязычном сегменте соцсетей фейки о прилете в Баку якобы бойцов исламистских движений с Ближнего Востока для наступления на Карабах. Было понятно, что конфликт уже близок и стороны уже начали его в информационной плоскости.

Новости по теме: Обострение армянско-азербайджанского конфликта: Война глазами местных СМИ

В то же время, сегодняшние события могут стать обнадеживающим явлением для целого ряда государств постсоветского пространства, чьему национальному суверенитету угрожают сепаратистские формирования. Если Азербайджан осуществит успешное возвращение территорий 7 районов вокруг НКР в ближайшее время, то это будет иметь большое значение для успешных перспектив восстановления территориальной целостности Украины и Грузии в будущем.

Первый день увенчался успехом ВС Азербайджана, взята стратегическая высота, с которой простреливаются почти все транспортные пути Нагорного Карабаха. Кроме возвращенных сел, армянские войска окружены в райцентре Агдере, что дает основание говорить о значительно больших успехах, чем, к примеру, в событиях в регионе 2016 года.

На фото азербайджанские бойцы на стратегической высоте Муров.

Ярослав Божко