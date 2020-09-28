Война в Нагорном Карабахе: Эрдоган бросает вызов Путину?

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выгодна эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Infografik WELT

В очередном столкновении Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе автор немецкого издания видит исключительно противостояние президента Турции Реджепа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Москва в войне не заинтересована, а вот Анкара жаждет продемонстрировать мускулы — и заодно испугать Европу.

Об этом пишет Die Welt.

В Нагорном Карабахе Турция поддерживает мусульманский Азербайджан. На противоположной стороне — Россия, поддерживающая Армению. Президент Эрдоган идет на большой риск. Однако эта демонстрация силы с его стороны — сигнал Европе.

Через долины идут колонны танков. В небе кружатся вертолеты и беспилотники. Над городами и деревнями поднимаются клубы черного и сизого дыма. Есть жертвы и раненые. В воскресенье в 4:10 утра в Нагорном Карабахе началась война армий Азербайджана и Армении.

Как написал на своей странице в Фейсбуке премьер-министр Армении Никол Пашинян, первый удар в воскресенье на рассвете нанесла азербайджанская сторона.

"Вся ответственность лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана", — сообщила представитель министерства обороны Армении. По ее словам, уже сбиты несколько вертолетов и боевых дронов и подбиты три танка противника. Азербайджанское правительство в свою очередь опровергло эти утверждения и подчеркнуло, что это была контратака на линии фронта. При этом именно Армения ранее спровоцировала боевые действия.

Это совершенно типичные взаимные обвинения сторон в ходе конфликта, длящегося уже более ста лет и разгоревшегося с новой силой незадолго до распада СССР. С тех пор вооруженные столкновения между претендующими на Нагорный Карабах Азербайджаном и Арменией происходят постоянно. В соответствии с международно-правовыми нормами, этот регион принадлежит исламскому Азербайджану, но фактически находится под контролем Армении. Провозглашенное в 1994 году перемирие постоянно нарушается.

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В последний раз это произошло в июле этого года, когда на границе случилась перестрелка, в которой погибли два азербайджанских солдата, а несколько военнослужащих получили ранения. Как правило, такие инциденты можно назвать ограниченными военными конфликтами, и происходят они в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Теперь же речь идет не о мелких столкновениях, а о самой настоящей войне. Азербайджанские вооруженные силы, в том числе ВВС, прямо атаковали спорную территорию. В Нагорном Карабахе объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Этой войны вполне можно было ожидать. Дело в том, что Турция после последнего инцидента на границе объявила, что в случае необходимости поддержит своего союзника Азербайджан. Президент Реджеп Тайип Эрдоган обещал "отомстить за любое нападение на Азербайджан", который поставляет в Турцию дешевый газ. По словам турецкого президента, Армении придется "дорого заплатить" за любое нападение.

О том, что угрозы Эрдогана — не пустые слова, общеизвестно по турецким интервенциям в Сирии и Ливии. Война — один из элементов его экспансионистской внешней политики, цель которой — создание "новой Османской империи" во главе с великой державой Турцией.

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При этом Азербайджан — уже три десятилетия верный союзник Анкары на Кавказе. Турция поддерживает его вооруженные силы на несколько сотен миллионов долларов ежегодно. В июле она поставила Азербайджану беспилотники, различное оружие и боеприпасы.

Этой вооруженной эскалацией в Нагорном Карабахе Турция демонстрирует свою гегемонию теперь еще и на Кавказе. Там она сталкивается с интересами России, у которой есть несколько военных баз на территории Армении. Но Турцию это не волнует — она уже несколько лет противостоит Кремлю в Сирии и Ливии. В обеих странах турецкое руководство вполне успешно продвигает собственные интересы, несмотря на мнение России. С учетом этого опыта нельзя исключать, что Анкара и в Нагорном Карабахе не побоится конфронтации с Кремлем.

Первая реакция Москвы, похоже, лишь подтверждает, что расчет Эрдогана верен. Российское Министерство обороны призвало стороны к прекращению огня. Хотя Армения, в отличие от Азербайджана, — член созданной Россией Организации Договора о коллективной безопасности, Кремль не заинтересован в том, чтобы выступать в поддержку Еревана. Российские СМИ сообщают о конфликте, но эти новости не из самых срочных. Кроме того, Путин, похоже, не заинтересован в войне с Турцией. Его цель состоит в том, чтобы ситуация в Нагорном Карабахе оставалась неизменной. Так у него будет возможность и далее поставлять оружие обеим сторонам конфликта.

Эрдоган в свою очередь делает ставку на запугивание. Война в Нагорном Карабахе — демонстрация его силы, адресованная Греции и всей Европе, с которыми Турция конфликтует из-за газовых месторождений в восточной части Средиземного моря. Анкара вновь показывает, что считает войну вполне приемлемым средством для продвижения собственных интересов. Кроме того, турецкая интервенция в Нагорном Карабахе — еще и выпад в сторону международного сообщества. Ведь Анкара на Кавказе вновь делает ставку на сирийские повстанческие формирования, как Эрдоган уже делал в Ливии. По данным СМИ, в Азербайджане уже находятся около тысячи таких наемников из числа сирийских оппозиционеров. Говорят, что каждому из них платят до 2500 долларов в месяц.

Широкая общественность узнала о них в октябре прошлого года, когда они убили курдскую женщину-политика Хеврин Халаф (Hevrin Khalaf). Через три дня после турецкого вторжения на север Сирии, то есть 12 октября, 34-летняя Халаф была убита на шоссе на территории, подконтрольной Сирийской национальной армии (СНА). Боевики остановили ее автомобиль, за волосы вытащили ее из машины, причем действовали настолько жестоко, что буквально сняли с нее скальп. Железными прутами ей сломали обе ноги и до неузнаваемости изуродовали лицо. В довершение они расстреляли ее, выпустив в жертву в общей сложности около 20 патронов.

Халаб в тот день оказалась не единственной жертвой СНА, в рядах которой воюют преимущественно радикальные исламисты, пользующиеся поддержкой Турции. Они аналогичным образом вытащили из автомобилей и убили еще восемь гражданских лиц. Эти экзекуции дали старт многочисленным дальнейшим военным преступлениям, зафиксированным в соответствующем докладе Совета ООН по правам человека. Там перечислен длинный список деяний, в которых обвиняют "помощников" Эрдогана: мародерство, похищения людей, изнасилования, пытки и насильственное переселение жителей.

К этому можно добавить разграбление и уничтожение всемирного культурного наследия и религиозных реликвий в курдском регионе Африн, который сирийские исламисты захватили по приказу Анкары еще в 2018 году. В 25-страничном докладе ООН говорится о "систематических и скоординированных действиях" вооруженных группировок. В минувший вторник председатель следственной комиссии ООН Пауло Сержио Пинейру (Paulo Sergio Pinheiro) потребовал от Турции "расследовать эти преступления". Впрочем, рассчитывать на то, что Анкара прислушается к его призыву, не приходится. Турецкий МИД еще несколько дней назад отверг "любые обвинения" как "безосновательные", подчеркнув, что Анкара поддерживает сирийских повстанцев, которые "имеют иммунитет".

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Теперь накалилась ситуация в Азербайджане. Первые бойцы СНА, по информации сирийских СМИ, прибыли туда еще четыре недели назад. Еще в середине сентября глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обвинил Турцию в доставке в соседнюю страну "иностранных боевиков". По его словам, это можно было считать угрозой применения насилия. Ну а теперь ситуация обострилась.

По неподтвержденной информации, опубликованной в Твиттере, в воскресенье погибли около 20 сирийских боевиков. В Идлибе уже опубликованы первые имена погибших, о чем сообщил некий журналист, находящийся в последнем бастионе боевиков на северо-западе Сирии. Все базы сирийских повстанцев "на службе" у Анкары находятся в Идлибе. "Плату боевикам в Ливии в последнее время урезали, — добавил журналист, из соображений безопасности не назвавший своего имени. — Так Турция хочет заставить их отправиться в Азербайджан, где им обещают больше денег".

Альфред Хаккенсбергер

Перевод: ИноСМИ