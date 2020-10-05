Война цивилизаций: Армения как последнее препятствие на пути турецкой экспансии

Турецкие войска Фото из открытых источников

Турция решила поглотить Азербайджан, но ее империалистическая политика нацелена намного дальше, чем южный Кавказ. Армяне - последнее препятствие на пути турецкой экспансии. Нагорный Карабах и Армения — это фронт, разделяющий две цивилизации. И если Европа не отреагирует на это, то скоро Турция окажется рядом с Веной, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью немецкой газете.

Об этом пишет Bild.

Премьер-министр кажется напряженным, когда в субботу вечером принимает журналистов газеты "Bild" в своей резиденции в Ереване, столице Армении.

Сорокапятилетний Никол Пашинян практически не спит, все время поступают ужасные новости о погибших, о дальнейшем обострении ситуации.

Число погибших неясно, объективной информации нет: каждая из сторон говорит о тысячах погибших у противника и нескольких сотнях у себя.

Но в любом случае ясно, что потери намного выше, чем во время предыдущих обострений.

Вот уже неделю бушует война в Нагорном Карабахе, из-за которого в течение нескольких десятилетий ведутся споры и военные действия.

С точки зрения международного права Нагорный Карабах относится к Азербайджану, однако регион населен преимущественно армянами. ООН и ОБСЕ с 1992 года пытаются играть роль посредников в конфликте. Сейчас ситуация обострена до предела, потому что Азербайджан хочет вернуть себе контроль над регионом с помощью турецкого президента Эрдогана.

"Я только что говорил с канцлером Меркель", — говорит Пашинян, садясь в кресло. Армения хочет получить больше помощи от Европы и услышать более четкую оценку ситуации.

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Пашинян: Я считаю, что события, происходящие в нашем регионе, получают должное внимание со стороны международного сообщества. Возможно, это объясняется тем, что в зоне конфликта Нагорного Карабаха появились наемники и террористы из Сирии.

— Откуда вы это знаете?

— Турция наняла и перевезла их сюда, чтобы они воевали против Нагорного Карабаха и Армении. Думаю, что в данной ситуации происходящее — уже не просто вопрос безопасности отдельного региона. Он стал важной частью глобальной повестки дня.

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То, что здесь происходит, имеет международное значение по трем причинам. Во-первых, как уже было сказано, потому что Турция нанимает в Сирии террористов и перевозит их сюда для ведения военных действий против Нагорного Карабаха и Армении. Во-вторых, в данном процессе принимает участие турецкая армия. Тут проявляется империалистическая позиция Турции, имеющая целью восстановление турецкой империи. Этим объясняется и ее активность в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Ливии, то, как она действует в этих регионах. В-третьих, как я думаю, Турция спустя 100 лет вернулась в южно-кавказский регион, чтобы продолжить геноцид армян, начатый Турцией в 1915 году.

— Вы говорили по телефону с делегацией Трампа о напряженной ситуации.

— Я говорил по телефону с советником президента Трампа по национальной безопасности О'Брайеном (Robert O'Brien). Во время этого разговора мы договорились, что господин О'Брайен поговорит по телефону с президентом Трампом. Вечером мы узнали, что тест президента Трампа на коронавирус оказался положительным. Но мы продолжаем поддерживать контакты с нашими американскими коллегами. США — сопредседатель минской группы ОБСЕ, занимающейся решением конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

— В мире считают, что с международной точки зрения Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, так говорит и ООН…

— Это крайне странное утверждение. Если обратиться к истории, то Нагорно-Карабахская автономная область во время основания Советского Союза стала частью Азербайджана. Это было следствием самовольного решения Сталина во время образования Советского Союза. Если мы вернемся ко времени, когда Советский Союз распался, то мы увидим, что таким же образом, как Азербайджан, бывший частью Советского Союза, обрел независимость, так и Нагорно-Карабахская автономная область, тоже бывшая частью Советского Союза, обрела независимость от Азербайджана. Это произошло в соответствии с существующими законами и конституцией Советского Союза. Почему Азербайджан смог стать независимым от Советского Союза, а Нагорно-Карабахская автономная область нет? Многие люди могут утверждать, что Советский Союз больше не существует. Ну так и советский Азербайджан тоже больше не существовал, когда Нагорно-Карабахская автономная область стала независимой. Если Нагорный Карабах относился к Азербайджану, то Азербайджан относится к Советскому Союзу.

— Почему Эрдоган поддерживает Азербайджан?

— Как уже сказано, это результат империалистической политики Эрдогана и Турции. Вероятно, Турция поставила себе целью прекратить существование независимого государства Азербайджан и поглотить его.

Когда я говорил о геноциде армян и соответствующей политике, то хотел подчеркнуть, что это не только проявление исторической ненависти к армянам.

Проблема заключается в том, что армяне на Южном Кавказе — последнее препятствие на пути турецкой экспансии в направлении северных регионов юго-востока и востока. Потому что империалистическая политика Турция нацелена намного дальше, чем южный Кавказ. Посмотрите на действия Турции в Средиземноморье, в Ливии, на Ближнем Востоке в Ираке и Сирии. Мое мнение таково, что Нагорный Карабах и Армения в данный момент являются фронтом, разделяющим две цивилизации. И если международное сообщество не отреагирует на этот факт должным образом, то тогда скоро Турция окажется рядом с Веной.

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— Германия ведет себя так сдержанно, потому что опасается реакции Эрдогана?

— Я бы не хотел комментировать позиции немецких политиков. Я только хочу воспользоваться возможностью, чтобы донести необходимую информацию, которая, возможно, пригодится немецким — да и другим — политикам.

— Что нужно делать Германии?

— Считаю, что европейские страны должны однозначно осудить насилие и эскалацию насилия со стороны Турции и Азербайджана, а также нападение террористов на Нагорный Карабах и Армению.

— Может ли помочь канцлер Меркель?

— Основанные на правде заявления таких лидеров могут оказать сильное влияние на ситуацию. Французский президент Эммануэль Макрон четко сказал, что нападение исходило от Азербайджана. Он четко сказал, что Турция вдохновила Азербайджан на нападение на Нагорный Карабах и Армению. Так же четко он сказал, что существуют наемники, рекрутированные Турцией и посланные ею в зону конфликта, где они должны воевать против Нагорного Карабаха и Армении.

По сути Россия сказала то же самое, хотя и не так точно и прямо. Но факт привлечения наемников в принципе признала и Исламская республика Иран, что очень важно.

— В Германии крайне критично смотрят на то, что именно Россия — ваш союзник, и что Путин сам ведет смертоносную войну в Сирии и в Украине.

— Я не буду комментировать содержащие в вашем вопросе оценки, потому что различные события рассматриваются разными участниками с совершенно разных точек зрения.

— Может ли российская армия оказать вам помощь?

— Российская военная база № 102 находится в Армении. У нас общая система противовоздушной обороны. Договор об этой системе совершенно четко определяет, в каких случаях эти силы могут быть введены в действие и для безопасности Армении.

— Когда это может произойти?

— Договор четко определяет подобные ситуации. Я уверен, что Россия выполнит свои договорные обязательства, если такие ситуации возникнут.

— Вы можете себе представить мирные переговоры с Эрдоганом?

— Я рассматриваю происходящее как террористический акт. А если происходит террористический акт, то для каждой страны важной задачей становится обеспечение собственной безопасности и она действует соответственно. В данный момент мы заняты этим.

— Сможете ли вы противостоять высокотехнологичному оружию, применяемому Азербайджаном?

— Думаю, что Армения и армянский народ решительно настроены на защиту своей страны. У нас есть свои собственные высокотехнологичные приборы, которые мы производим. Возможно, у нас нет таких же мощностей. Но мы планируем развивать эти технологии для нашей самообороны.

— Что нужно сейчас делать Германии?

— Я ожидаю, что она четко заявит о своей позиции. Если международное сообщество не оценит правильно геополитическое значение этой ситуации, то пусть Европа не удивляется, если Турция однажды окажется рядом с Веной.

— Нужно ли Германии так же четко как Макрону заявить о том, кто начал войну?

— Да. И ей нужно дать оценку тому факту, что Турция использует в этом региональном конфликте набранных в Сирии террористов и наемников.

Пауль Ронхаймер

Перевод: ИноСМИ