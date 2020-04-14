Восстановление российско-украинских взаимоотношений приведет к возрождению национальной экономики

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В 2020 году экономика Украины в очередной раз покажет падение ВВП и других макроэкономических показателей. Согласно прогнозам нескольких официальных отечественных и международных институтов, падение ВВП составит от 3,5% до 5,0%. Объективности ради стоит отметить, что комплекс законодательных антикризисных мер, изменения в бюджет и программа правительства – пусты и пагубны для национальной экономики.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ разработала комплекс антикризисных мер, направленных на макроэкономическую стабильность и ускоренный экономический рост. Фундаментальным решением для будущего экономики Украины является восстановление взаимовыгодных российско-украинских отношений. Для этого предлагается:

выйти из режима экономических санкций, введенных Европейским Союзом в отношении Российской Федерации, обоюдно отменить все введенные ограничения экономической деятельности;

нормализовать торгово-экономические отношения с Российской Федерацией путем переговоров и достижения компромисса, обеспечить возврат украинских товаров на рынки России и стран СНГ.

Актуализируя стратегический концепт евразийской экономической реинтеграции, следует понимать всю сложность сложившейся ситуации в торгово-экономических отношениях в последние годы. По данным Госстата, в 2019 году объем экспорта товаров Украины составил $50,0 млрд, тогда как импорта – $60,8 млрд. Это на 21,0% меньше нежели в докризисном 2013 году – $63,3 млрд и $76,9 млрд соответственно. При этом, пик экспорта товаров приходился на 2012 год – $68,8 млрд (-27,3% к 2019 году). Вот почему номинальный рост экспорта в последние годы не является основанием для безудержной радости и подчеркивает скорее ценовые перепады на внешних рынках, нежели ускоренную экспансию отечественных товаропроизводителей на мировой арене. О разрушительных последствиях многолетнего отрицательного сальдо торгового баланса в десятки миллиардов долларов и говорить не стоит.

Анализ географической структуры экспорта товаров в 2019 году беспристрастно подчеркивает, что главными торгово-экономическими партнерами Украины являются: Китай (экспорт товаров составил $3,6 млрд), Польша (3,29), Россия (3,24), Турция (2,6), Италия (2,4), Германия (2,38), Египет (2,2), Индия (2,0). Как видим, несмотря на информационную гегемонию евроинтеграции, среди главных рынков сбыта украинских товаров далеко не все страны Европейского Союза.

А вот в товарной структуре экспорта с лёгкостью можно найти ответ, почему нашу страну называют сырьевой колонией, а не высокотехнологическим государством. По данным Госстата, в 2019 году доля сельского хозяйства в структуре экспортируемых товаров составила 44,3%, далее идут недрагоценные металлы – 20,5%, минеральные продукты – 9,7%, на которые в общей сложности проходиться 74,5% экспорта страны. Напомню, что отрицательный торговый баланс также свидетельствует о неконкурентоспособности экспортных отраслей национальной экономики.

В 2019 году, по данным Госстата, Украина экспортировала товаров в страны ЕС на $20,7 млрд (удельный вес 41,5%). На рынки СНГ пришлось лишь $6,7 млрд или 13,4% экспорта страны. При этом, если сравнивать с 2011 годом, то экспорт товаров в ЕС вырос на $2,8 млрд (17,9 млрд), то в страны СНГ – сократился на $19,5 млрд ($26,2 млрд). Именно так выглядит диверсификация лицемерия и евроинтеграционный обман 2014 года в цифрах.

О двусторонних взаимоотношениях Украины-РФ отмечу, что в 2019 году наша страна потеряла в экспорте товаров на российский рынок порядка $16,6 млрд по сравнению с 2011 годом ($19,8 млрд). И это – прямые потери только в 2019 году. А значит, в национальных экономических интересах восстановить взаимовыгодные российско-украинские торгово-экономические кооперационные связи, что приведет к суммарному приросту экспорта, промпроизводства, доходов бюджетов, ВВП, занятости, реальных доходов и благосостояния населения. В цифрах это выглядит так, отмена санкций и восстановление участия Украины в ЗСТ со странами СНГ – плюс $19,5 млрд.

Более того, в 2012 году ЦИИ ЕАБР опубликовал доклад по результатам интеграционного исследования "Комплексная оценка макроэкономического эффекта различных форм глубокого экономического сотрудничества Украины со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС". В условиях углубления евразийской интеграции и развития кооперационных связей, оценка экономического эффекта для Украины к 2030 году может выглядеть следующим образом:

доля машиностроительных видов деятельности в ВВП Украины увеличивается с 6 до 9%. В том числе, доля машин и оборудования в экспорте Украины в страны ЕЭП (на 2012 год) достигает к 2030 году 20%;

в структуре суммарного экспорта Украины в ЕЭП доля авиационной техники увеличивается к 2030 году до 7%. Доля продукции судостроения в структуре экспорта Украины в страны ЕЭП возрастает к 2030 году в 2 раза, доля прочей машиностроительной продукции 11,8%;

а главное – максимальный суммарный положительный эффект евразийской интеграции для украинской экономики в период 2011–2030 годов оценивается в $219 млрд в ценах 2010 года.

Александр Колтунович,

народный депутат Украины,

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ

Оригинал на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"