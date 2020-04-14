Воробей из прошлого: Кто выдавливает реформаторов из таможни и налоговой?

Замминистра финансов Светлана Воробей Фото из открытых источников

Олигархические круги требуют сворачивания реформ на таможне и в налоговой. Экс-министр Игорь Уманский протянул в Минфин на пост замминистра своего человека Светлану Воробей и пытался поставить подконтрольных людей, работавших еще при Януковиче и Порошенко, на самые хлебные должности – в руководство таможни и налоговой. Светлана Воробей осталась работать в Минфине и после смены министра. Эксперты не сомневаются – попытки реванша в ГНС и ГТС будут продолжаться, ведь олигархические круги заинтересованы в возврате схем на таможне и в налоговой. И предупреждают – если это произойдет, проиграет вся страна.

Почва для реванша

На фоне увольнения главы Минфина Игоря Уманского некоторые "оппозиционные" эксперты запустили информационную кампанию по отбеливанию уже экс-министра финансов. За неспособность подготовить изменения в бюджет в связи с кризисом и пандемией, а также за попытку откатить реформы на таможне и в налоговой он был уволен через 3 недели после назначения, за что в Сети получил прозвище "экспресс-министр". Одним из тезисов кампании в поддержку Уманского была якобы назревшая необходимость сменить руководство в налоговой (ГНС) и таможенной (ГТС) службах. Именно этого добивался на посту Игорь Уманский, желавший поставить на денежные потоки своих людей.

Для этого в информационном пространстве неделями муссировались заявления о якобы неэффективной работе Сергея Верланова и Максима Нефедова. И хотя была статистика, говорившая об обратном, правительству советовали вернуться к азаровским методам по закручиванию гаек бизнесу. При этом нынешние руководители таможни и налоговой приоритетом видят либерализацию и детенизацию в своих ведомствах. Во время тяжелейшего кризиса, когда и так далеко не каждый бизнес выживет, это едва ли не единственный разумный путь. Одно время казалось, что кресло под Верлановым и Нефедовым может упасть. А это грозило не только сворачиванием реформ, но и очередным непониманием с международными донорами, которые помогали Украине реформировать бывшую ГФС, разделив налоговое и таможенное направления для их большей прозрачности.

Но в обновленном правительстве быстро разобрались, что к чему, и с Уманским, креатурой пятого президента Петра Порошенко, попрощались. Казалось бы, на этом и точка. Однако полноценного обновления Минфина так и не произошло. В ведомстве на своей должности замминистра осталась работать ставленница Уманского Светлана Воробей. Она была назначена 25 марта, незадолго до отставки министра. Он открыто признавал, что лоббирует ее назначение в качестве заместителя, отдал ей в ведение налоговую и таможенную сферу.

К слову, продвигаемая Уманским чиновница получила Почетную грамоту Минфина именно в период, когда тот был назначен исполняющим обязанности министра в правительстве Юлии Тимошенко (первая каденция Уманского в Минфине) – 3 марта 2009 года, что отмечается в ее официальной биографии. Воробей занимала серьезную должность – была директором Департамента мониторинга администрирования платежей Минфина. Уманский в то время замыкал на себе коррупционные потоки Государственной налоговой администрации Украины, руководил которой Сергей Буряк – ставленник и депутат "БЮТ", который в 2012 году стал перебежчиком в Партию регионов.

После ухода Уманского Воробей и далее курирует налоговое и таможенное направления, на руководство которых были направлены атаки и основная активность в трехнедельную каденцию экс-министра. И эти атаки продолжаются.

Воробей – это не столько креатура Уманского, сколько людей, стоящих за экс-министром. Олигархические кланы требуют возврата своих менеджеров на таможню и налоговую, а вместе с ними и схем, с помощью которых можно вести бизнес без уплаты налогов. И все это делается под лозунгом "сделаем ГНС и ГТС эффективными". Это тревожный сигнал, который свидетельствует о том, что стоящие за этими кадровыми пасьянсами силы значительно усилили свое влияние.

Как мы знаем, в день, когда Уманского увольняли с поста министра, в Верховной Раде голосовали два важнейших законопроекта – "антиколомойский закон" и закон о рынке земли. У президента не хватало своих голосов для их принятий, поэтому в коалицию неофициально вошли "Европейская солидарность" Петра Порошенко и депутатские группы, лоббирующие интересы олигархов. Уж не за эту ли услугу команда Порошенко смогла сохранить в Минфине Светлану Воробей – человека, который давно и тесно связан с окружением Петра Алексеевича?

Так работают коррупционеры

В 2018 году министр финансов Александр Данилюк пошел на конфликт с премьер-министром Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко. В письме к послам G7 он сообщил, в частности, о попытках президента Порошенко навязать ему заместителей. "Президент решительно проталкивал лоббируемых Игорем Кононенко и Ниной Южаниной ("кошельком" и "бухгалтером" Порошенко) людей: настаивал на Уманском, а позже – на Воробей, угрожая блокировать моих кандидатов в случае моего несогласия", – говорилось в письме Данилюка.

О близости Светланы Воробей к команде экс-президента говорит также ее связь с нынешним членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной и ее кумой Людмилой Демченко. В 2017-2019 гг. Воробей работала в аппарате комитета, который сама Южанина возглавляла с 2015 по 2019 год. Нынешняя замминистра работала заместителем заведующего секретариата, а также заместителем руководителя секретариата комитета. Именно в тот период происходили масштабные злоупотребления с НДС, причем в контексте этих схем довольно часто упоминают именно Людмилу Демченко.

О том, что в 2017 году фиктивный НДС "полез" через Киевское управление еще нереформированной Государственной фискальной службы, что подтверждалось и данными самой ГФС, говорит в интервью сам Александр Данилюк. "Я потребовал от Продана (Мирослав Продан возглавлял ГФС после Романа Насирова) принять меры и отстранить руководителя киевского управления. Чтобы упростить его задачу, я взял инициативу и ответственность на себя, дав ему – как министр – формальное поручение, которым он мог "прикрыться". Продан сказал, что если он исполнит поручение, то его "пристрелят". Это вам для понимания уровня ставок в этой "игре", - рассказал он.

Возглавляла управление ГФС в Киеве в это время упомянутая выше Людмила Демченко. В июне 2015 года СМИ сообщали об уголовном деле №757/36127/14-к о незаконном возврате НДС, в рамках которого обыскивали кабинет Демченко.

Отметим, что с 1996 года Демченко только единожды покинула работу в налоговой, став в 2015 году помощником-консультантом нардепа Нины Южаниной. Эта должность и дала ей огромный толчок – в кресло главы ГФС в Киеве. Ее карьерному взлету не помешало даже то, что она была бывшей подручной одиозного экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. После того, как общественный люстрационный комитет внес главу столичной ГФС Демченко в "Реестр лиц, подлежащих люстрации", занимавший пост премьер-министра Арсений Яценюк поручил главе ГФС Роману Насирову срочно уволить ее с занимаемой должности. В ноябре 2015 года Демченко была уволена, но ненадолго. Она оспорила решение в Окружном административном суде города Киева и уже в январе 2016-го была восстановлена в должности.

Если говорить об "эффективности" этой команды налоговиков, которая сейчас может снова оказаться на коне, то в целом за 4 года пребывания на должности Демченко ни разу не выполнила план налоговых поступлений. Однако неоднократно становилась фигурантом многочисленных журналистских расследований, в частности, в связи с поддельным удостоверением "Участника боевых действий", крышеванием крупнейших "конвертаторов" Украины – людей из ОПГ "Стрелка" и "Стакана". Она запомнилась умением буквально "потрошить" столичных бизнесменов. Наиболее благополучные киевские фирмы часто постигали инспекторские проверки, неоднократно использовавшиеся с целью получения "откупных". Демченко нередко прибегала и к методам из арсенала Клименко: в частности, аннулированию свидетельства плательщика НДС в связи с тем, что предприятие находится якобы не по месту регистрации. Применялись и уголовные производства, приостановка деятельности предприятий, наложение штрафов на предприятия за якобы нечестность их контрагентов, объявление их общих торговых сделок фиктивными или связанными с получением неправомерной выгоды. Нина Южанина в этот период активно боролась против ликвидации Налоговой милиции, которая часто использовалась в то время в качестве инструмента убойного давления на бизнес, который отказывался участвовать в коррупционных схемах чиновников.

Верланову удалось выгнать Демченко и прекратить разграбление бюджета в Киеве. В марте, наряду с Воробей, Уманский пытался протянуть Демченко на пост и. о. заместителя председателя Налоговой службы.

При этом сам Уманский также неоднократно становился фигурантом громких скандалов, связанных с налоговыми схемами. После своего второго возвращения в Минфин на должность заместителя министра финансов Наталии Яресько он был смещен с нее в связи с серьезными обвинениями: "крышевание" конвертационных центров и восстановление потоков схемного возмещения НДС.

Светлана Воробей также известна близостью к одному влиятельному олигарху – Сергею Тигипко, который помог Петру Порошенко "избавиться" от завода "Кузня на Рыбальском". Воробей долгое время была советницей и помощницей Тигипко.

Связи с олигархами – залог успеха

Воробей удавалось удерживаться в столь высоких сферах, в орбите столь влиятельных людей несмотря на скромные профессиональные данные. Образование чиновницы (19 лет официально на госслужбе) ограничивается дипломом Киевского национального торгово-экономического института и малоизвестного Классического частного университета. То есть никаких степеней MBA, обучающих курсов в авторитетных международных бизнес-школах, свидетельствами об окончании которых могли похвастаться многие из чиновников, занимавших высокие должности в Украине после Революции Достоинства.

По словам экспертов, высокие покровители Воробей ценят ее за другие достоинства, в частности, как специалиста, который довольно подкован и прекрасно ориентируется в том, как работают те или иные схемы, и может способствовать их возврату в пользу личной коррупционной наживы.

"У Воробей репутация представителя сил из прошлого с серьезными связями и в частности с теми, кого мы называем создателями различных схем, направленных на уменьшение поступлений в бюджет и наполнение ими частных карманов", - считает профессор социологии Павел Кутуев.

"О Воробей известно, что она достаточно давно работает в сфере финансов в составе нескольких правительств. В мое поле зрения не попали какие-либо ее значительные достижения или реформаторские шаги. Как по мне, ее карьера больше говорит об умении договариваться, в частности, с представителями финансово-промышленных групп. Это ценное умение в коррупционных кругах, но вредное для страны", - говорит о ней политолог Петр Охотин.

За время недолгого пребывания на высокой должности Воробей уже успела парализовать работу по направлениям, которые за ней закреплены. По ее вине отсрочено выполнение почти 100 контрольных поручений Кабмина. Помимо прочего, были заблокированы полноценные выплаты сотрудникам таможни. "Уже два месяца подряд таможенники получают вместо полноценных зарплат голые оклады. При этом они продолжают нести службу во время карантина: первыми встречают людей и фуры на границе", - сообщил на странице в Facebook глава ГТС Максим Нефедов. Он сообщил, что имел по этому вопросу встречу со Светланой Воробей.

В качестве последнего штриха к портрету нынешней замминистра финансов стоит отметить то, что она подозрительно небогата, а почти все ее немалое имущество (как, впрочем, и в случае с "коллегой" Людмилой Демченко) записано на мужа, о чем свидетельствует официальная декларация о доходах. Довольно удобно, ведь когда коррумпированная чиновница окажется на скамье подсудимых, конфисковывать у нее будет нечего.

Реформы на таможне и в налоговой под угрозой

Таможенная и Налоговая службы – это не только деньги – исчисляемые в миллиардах суммы, которые, в зависимости от ситуации в государстве, обогащают либо бюджет, либо же частные коррупционные карманы. В немалой степени это и серьезные инструменты политического влияния. "Фискальная служба была и остаётся инструментом сбора средств и давления на оппонентов, как политических, так и из бизнеса", - отмечал в интервью изданию "Левый берег" Александр Данилюк – экс-министр финансов, который одним из первых покинул команду президента Владимира Зеленского: ушел с поста секретаря Совбеза через четыре месяца работы.

"В начале моей каденции самой большой схемой была, естественно, – откат при возмещении НДС. Это вообще была тема номер один, которая влияла как на развитие национального бизнеса, так и на отношения с западными партнерами. Например, накануне важных международных встреч всегда определялись основные проблемные вопросы в сотрудничестве. Проблема невозврата НДС традиционно числилась в топе. Что тогда делали? Быстренько погашали задолженности перед такими компаниями в преддверии встречи, чтобы сказать об урегулировании вопроса как о прогрессе во взаимоотношениях. После это все возвращалось на круги своя…" - рассказывал Данилюк.

О важности двух важнейших для формирования украинского бюджета служб свидетельствует и то, что вопрос их функционирования оказался в центре внимания МВФ: именно Фонд настоял на их разделении. Разделение Государственной фискальной службы на отдельно таможенную и налоговую был условием начала новой программы сотрудничества с Украиной.

Значение таможенной и налоговой служб сейчас, в условиях экономического кризиса, стоит особенно остро. Уманский хотел разрушить те наработки, которые были сделаны в последние полгода, назначив без конкурсов своих людей.

Достигнутые Верлановым и Нефедовым результаты говорят сами за себя. В частности, ГНС выполнила задание Минфина по поступлениям НДС в I квартале на 101,7%. При этом сальдо НДС в первом квартале было на 64% больше, чем в прошлом году. И это даже в условиях замедления экономики: база налогообложения с прошлого года снизилась на 1,4%, а суммы уплат НДС выросли на 6,5%. В самой ГНС эти результаты объясняют эффективной борьбой со "скрутками" НДС и другими схемами минимизации уплат. Кроме того, дает плоды работа по детенизации спиртовой отрасли, которая в марте перевыполнила по поступлениям акцизного налога на 570%. Усилиями Таможенной службы, возглавляемой Нефедовым, сократился объем контрабанды на таможне.

При этом даже Уманский не смог предъявить серьезных обвинений главам ведомств, за смещение которых выступал. В интервью "Левому берегу" (после увольнения) экс-министр обвинил Нефедова в том, что он "идеалист" и его, мол, вывели из "игры", сделали "громоотводом", в то время как процессами рулили другие.

К слову, Нина Южанина, которая также открыто критикует главу Гостаможслужбы, также не говорит ни о чем конкретном, что можно было бы поставить в вину Нефедову. "Руководитель, который сейчас возглавляет Государственную таможенную службу, очевидно, слишком переоценивает свое понимание ее работы и поэтому полностью утратил контроль над операционными процессами", - заявляла нардеп.

Получается, что люди, которые хотели и сейчас хотят контролировать на таможне и в налоговой каждую гривну, обвиняют нынешнее руководство в том, что "их вывели из игры". Пока не вывели, но пытаются. Пока в Минфине у Уманского, Южаниной и олигархических групп, стоящих за ними, будет свое лобби, реформы в Украине находятся под угрозой. Премьеру и президенту стоило бы очистить правительство от таких чиновников, как Светлана Воробей.

Вероника Золотарева