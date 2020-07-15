Вопрос выживания: Реалии медицинской реформы

Медицинский персонал в отделении городской клинической больницы EPA-EFE

Почему все чаще медицинскую реформу ассоциируют с недейственностью и неэффективностью? Ответ прост: новая система не решает проблемы, а наоборот - усугубляет. Особенно угрожающая ситуация в селах. Там ликвидируют фельдшерские/фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы или ФПы) - первичное звено медицинской помощи. Именно на этом уровне обеспечивается медицинская помощь в короткий промежуток времени, что часто становится решающим для жизни.

Ликвидация первичного звена медицины

В селах проживает 13,1 млн человек, в 7 областях Украины - более 50% населения. Из-за закрытия ФАПов они лишаются первичной медицинской помощи, поскольку органы местного самоуправления не в состоянии полностью финансировать соответствующее звено медицины.

В "Основах законодательства Украины об охране здоровья", говорится, что органы местного самоуправления осуществляют планирование развития сети учреждений здравоохранения коммунальной формы собственности, принимают решение о создании, прекращении, реорганизации или перепрофилировании учреждений здравоохранения самостоятельно с учетом плана развития госпитального округа. Вместе с тем, в статье 16 "Основ…" указано, что имеющаяся сеть учреждений здравоохранения не может быть сокращена.

Минрегион

Сеть АОПСМ - новые реалии медицины

На смену ФП/ФАП приходят амбулатории общей практики семейной медицины (АОПСМ). И меняются не только аббревиатуры: АОПСМ в разы меньше - это делает невозможным качественное обеспечение медицинскими услугами. Вместо около 13 тыс. фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов и 4 тыс. амбулаторий сейчас действует менее 3,5 тыс. амбулаторий и 772 учреждения первичного звена в селах.

Например, в Херсонской области 24 учреждения первичной помощи и 73 амбулатории в селах, обеспечиваются 117 врачами. При этом, такое количество медицинских учреждений соответствует более 163 тыс заключенных деклараций - около 1400 человек на одного врача. Невооруженным глазом видны "белые пятна" на карте. В этих населенных пунктах люди остаются один на один со своими недугами, надеясь на визит врача 1-2 раза в неделю. Врача, у которого еще как минимум 1399 заключенных деклараций.

из открытых источников

Не ФАПами едиными

Не менее актуален вопрос закрытия противотуберкулезных учреждений, или "реорганизация", как это любит красиво называть правительство. По принятой в 2019 г. Государственной стратегии в каждой области будет оставаться один фтизиатрический центр или центр легочных болезней. Еще раз подчеркну: один в области! Неужели этого достаточно в стране, которая входит в топ-5 по заболеваемости туберкулезом в мире? На уровне Камбоджи, Ганы и Афганистана.

Для понимания ситуации: после ликвидации Олешковской областной детской туберкулезной больницы, больные дети должны ездить на лечение в Херсон - 20 км в одну сторону. И это если считать с самых Олешек, а не сел района.

Новости по теме: Судьба медреформы: Финансирование учреждений, зарплаты врачей и обслуживание пациентов

У 18 бывших пациентов детской больницы – мультирезистентнымй туберкулез, который не поддается традиционному лечению. Каждый день они должны получать лекарства в районном медицинском учреждении. Однозначно, этих детей должны сопровождать родители. Но опять же вопросов больше, чем ответов. Есть ли у таких детей шанс на качественное лечение, если половина из них происходит из асоциальных семей, где родители сами страдают туберкулезом, или алко/наркозависимые? Имеют ли семьи средства на ежедневные поездки в больницу? Думаю, утешительные ответы на эти вопросы найти невозможно. По крайней мере, в условиях предложенной правительством медицинской реформы.

из открытых источников

Не ликвидировали? Недофинансируем!

Неутешительная ситуация и в отношении психиатрических больниц, перед которыми встает дилемма: уволить часть врачей или выгнать пациентов на улицу. Оба варианта не прогнозируют чего-то хорошего, но реальные в условиях тотального недофинансирования. И если предыдущие проблемы касались преимущественно малых населенных пунктов, то эта коснулась и крупных городов.

Например, Львовская областная клиническая психиатрическая больница получила лишь 20% от необходимого финансирования. Такая же ситуация в Киеве, Виннице и других городах Украины. Это даже вызвало волну протестов среди медработников. Но протесты не гарантируют изменений. Поэтому треть персонала Киевской психиатрической больницы под угрозой увольнения, остальные - будут вынуждены жить на зарплату 3-4 тыс.

Национальная служба здравоохранения выделяет 7200 на каждый пролеченный психиатрический случай (правда только на 2 пакета гарантированных медицинских услуг с 27). И это включает питание, лечение, выплату заработной платы... Эта сумма устанавливается на весь период лечения: независимо это 10 дней, или 90. Для человека, который потерял работоспособность, средняя цена продуктовой корзины - 1524 грн. За 2 месяца пребывания в психиатрической больнице сумма расходов на питание составляет 42% от запланированной на лечение. Но посмотрим и с другой стороны. Национальная служба здоровья, да, та самая, которая устанавливает объем финансирования, заявила о том, чтобы психушки искали возможность финансирования пациентами. Пенсия недееспособного лица составляет около 1500 тыс. грн. Так как ему оплатить лечение, даже те же самые стандартные 7200?

Выход есть?

Считаю, пора брать свое здоровье "в свои руки" и внедрять страховую медицину. Без нее государство не сможет реализовать конституционное право на охрану здоровья. Но это не дело одного дня. Страховая медицина невозможна без изменения налоговой системы. Как это работает? Вместо абстрактных налогов ЕСВ работодатель будет уплачивать целевые налоги: на пенсионное обеспечение, страхование жизни. При этом сама сумма налогов увеличена не будет, поскольку исчезнут никому не понятные поборы.

По моему мнению, это и дополнительный стимул, работать официально. Официальное трудоустройство - достойная пенсия, высокий уровень здравоохранения. Но для этого нужна политическая воля и готовность проводить долговременные, а не "однодневные" реформы.

Опять реформы показывают свою недейственность: ликвидации, реорганизации, недофинансированность, - все это только ухудшает жизнь простых украинцев. А если говорить в контексте медицинских реалий: "Не лечат, а калечат". Конечно, не стоит защищать систему здравоохранения ДО реформы. Она ничем не лучше. Но задайте себе вопрос: почему здравоохранение Украины оказалось в таком состоянии? И самое главное: можно ли изменить ситуацию? Да, но это требует комплексных изменений, чего так не хватает современной украинской политике. И один из шагов - введение страховой медицины, что требует изменений в налоговой, социальной системе и системе здравоохранения.

Екатерина Одарченко