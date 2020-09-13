Власть полностью уничтожила систему госуправления и окончательно утратила контроль над армией и правоохранительными структурами

Ренат Кузьмин прокомментировал свою позицию относительно возможности нового государственного переворота в Украине Фото из открытых источников

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин убежден, что в Украине нынешняя правящая команда создала предпосылки для начала государственного переворота.

Об этом нардеп сообщил на странице в Facebook.

ТГ-канал Зрада чи перемога предпринял попытку проанализировать мою публичную позицию о возможности нового государственного переворота в Украине. Уважаемые журналисты, благодарю за проявленный интерес к моим публикациям и предлагаю вашему вниманию некоторые соображения по данной теме. Итак:

В 2014 году под прикрытием массовых акций протеста на Майдане иностранные мошенники в сговоре с украинскими олигархами с целью незаконного личного обогащения совершили в Украине государственный переворот, после чего назначили на все ключевые государственные посты своих агентов, взяли под контроль финансовые потоки государства и перенаправили их в собственные карманы. Для того, чтобы скрыть свои преступные намерения, они, прикрываясь демократическими лозунгами и патриотической риторикой, одурачили значительную часть населения Украины, предложив ему лживую мечту о вступления в ЕС и НАТО и евроинтеграцию, как единственное средство достижения лучшего будущего. Западные спецслужбы, опираясь на подконтрольные им неправительственные организации, собственную агентуру, продажных украинских олигархов и государственных преступников, также использовали Майдан для достижения своих специфических целей, действуя в геополитических интересах своих правительств. Они навязали украинцам рождённую в недрах спецслужб фальшивую национальную идею, представляющую собой тезис о том, что Украина — это Антироссия, и спровоцировали силовой вооруженный конфликт с Российской Федерацией. Геополитическое противостояние США — Россия на территории Украины привело к тому, что правящий в Украине режим в попытках досадить России в интересах Запада развязал вооруженный конфликт и гражданскую войну на юго-востоке. Власть развязала политические репрессии, посеяла в обществе атмосферу ненависти и страха, разрушила экономику и социальную сферу, утратила значительную часть территории и ресурсов, отдала под контроль агентам иностранного влияния правоохранительную и финансовую системы, и предоставив им возможность безнаказанно разворовывать ресурсы страны, уничтожила остатки украинской независимости. Новый украинский президент действует в прежней антинародной и антиукраинской парадигме и, продолжив преступную политику режима Порошенко, полностью делегитимизировал результаты президентских и парламентских выборов, приведших к власти нынешнюю политическую команду, продемонстрировав инфантильность и полную неспособность управлять государством.

Возможен ли на этом фоне новый государственный переворот, о котором украинцев предупреждает экс-нардеп Жвания? Считаю, что все предпосылки для этого нынешняя правящая команда создала собственными руками, полностью уничтожив систему государственного управления и окончательно утратив контроль над армией и правоохранительными структурами, а, значит, реализовать свои преступные намерения заговорщики смогут без особого труда. Очевидно, что действовать они будут не в интересах украинского народа, а в своих, корыстных интересах, а также в интересах западных мошенников и политических аферистов, которые, используя новый Майдан в Киеве, попытаются повлиять на президентские выборы в США в ноябре этого года. Если, конечно, им не помешают настоящие, а не ряженые патриоты Украины...

Ренат Кузьмин