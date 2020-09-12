Власть не подготовилась к осенней вспышке коронавируса, а теперь просто хочет закрыть людей по домам

Протесты в Ивано-Франковске из-за "красной" зоны карантина Galka.if.ua

Если власть попытается снова посадить страну на жесткий карантин, народные депутаты заблокируют работу парламента и будут требовать отставки правительства, включая нынешнего министра здравоохранения.

Об этом пишет Виктор Развадовский на своей странице в Facebook.

Правительство беспомощно в ситуации, когда растет количество больных. Беспомощно потому, что деньги, которые должны были пойти на подготовку больниц ко второй волне коронавируса, на самом деле пошли на предвыборный пиар. В больницах не хватает мест для больных, медикаментов, врачи не получают обещанные надбавки. Общался на днях с руководителем одной больницы, где госпитализируют больных коронавирусом, то он признается, что ситуация просто ужасная. Еще немного, и сами врачи начнут бунтовать.

Только представьте: в Житомирскую область, где сегодня антирекорд по больным COVID-19, не будут завозиться ПЦР-тесты!

Денег в коронавирусном фонде нет. Что делает правительство? Оно просто вводит новые ограничения. Все идет к тому, что людей просто закроют по домам второй раз за год.

И это при том, что Европа устами Макрона и Меркель заявила, что второго локдауна не будет. Не будет, потому что даже на богатом Западе люди не выдерживают. А что уж говорить об Украине... Европа не хочет карантина, а наше правительство спит и видит красную зону по всей стране.

Кстати, некоторые регионы уже подают в суд на Кабмин из-за такого издевательства. И правильно делают.

Все лето чиновники щеголяли "большим строительством", врали людям, что страна готова к осенней вспышке, а уже в начале сентября имеем "большой пшик". Когда такие бездари управляют страной, ничего хорошего ждать не приходится.

Виктор Развадовский