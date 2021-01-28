Власть использует поводы полуторагодичной давности для сведения счетов с каналом "112 Украина"

Когда власть слабая и некомпетентная – она боится правды. Украинская власть именно такая, поэтому она пытается закрыть рот средствам массовой информации, используя для этого любые поводы, даже полуторагодичной давности.

Об этом пишет Артем Марчевский на своей странице в Facebook.

Сегодня власть пошла в атаку на "112 Украина".

Используя абсурдные аргументы, Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал телеканал на 114 тысяч гривен. Только вдумайтесь – поводом для штрафа послужили какие-то высказывания гостей, которые звучали в эфирах в 2019 году!

Очевидно, что Нацсовет – это инструмент Банковой для сведения счетов со средствами массовой информации, которые не боятся говорить правду о происходящем в стране.

У власти начинается истерика, когда они видят в эфире простых людей, которые прямо называют вещи своими именами.

Когда повышение тарифов прямо называют тарифным геноцидом.

Когда цитируются сводки миссии ОБСЕ и становится понятно, что никакого реального перемирия на Донбассе не существует.

Когда телеканал выступает площадкой для различных мнений.

Таких "когда", к сожалению, очень много.

И тогда власть делает максимально абсурдный и ограниченный вывод: использовать самый тупой и циничный повод для лишения телеканала лицензии.

Это война против СМИ.

Ранее у "112 Украина" уже отобрали цифровую лицензию. Теперь намерены закрыть канал вовсе. Чтобы никто не осмелился освещать тарифный майдан, чтобы не говорили о продолжающихся боевых действиях, чтобы у несогласных с политикой этой власти не было даже шанса заявить о своем мнении.

Вот зачем власти идут войной против "112 Украина".

Если бы президент и все причастные были умнее, они бы прислушивались к тому, что говорят спикеры и простые люди в эфире.

Прислушивались и решали эти проблемы.

Но нет, они тупые…

Артем Марчевский