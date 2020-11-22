Владимир Быстряков: Медведчук предлагает нам с вами спасение! Какие тут к чёрту могут быть политические дискуссии и расшаркивания перед американцами, когда речь идёт о нашей с вами жизни?!

Владимир Быстряков Фото из открытых источников

Оригинал на странице Facebook Владимира Быстрякова.

Люди! Дорогие мои люди! Все те, для кого мои слова имеют смысл, и кому они помогают жить в сегодняшнем беспределе.

Вам ли рассказывать о том ужасе, что выкашивает нас с вами сегодня, о пандемии ковида. Если в начале года мы тихо усмехались, мол "где-то там", не у нас.... то сегодня только у меня среди друзей переболели десятки (включая меня и мою семью) этой дрянью. Друзья ! мы уже привыкаем к тому, что власти попросту НАСРАТЬ на всех нас. Разворован антиковидный фонд, добивается мелкий и средний бизнес, о пособиях, столь характерных для цивилизованных стран можно даже и не заикаться. Последней каплей цинизма властей стал отказ от спасительной российской вакцины, которая позволила бы спасти сотни наших жизней.

Люди ! Сегодня нашёлся человек, сумевший взяться помочь нам всем. По сути - спасти нас, брошенных и оставленных на произвол судьбы. Этот ЕДИНСТВЕННЫЙ человек в державе - Виктор Медведчук выступает сегодня за ПРОИЗВОДСТВО здесь же, на отечественной фармацевтической платформе российской (я не побоюсь этого слова) СПАСИТЕЛЬНОЙ вакцины. Люди ! Вдумайтесь !! Человек предлагает нам с вами СПАСЕНИЕ ! Какие тут к чёрту могут быть политические дискуссии и расшаркивания перед американцами, когда речь идёт о нашей с вами жизни?!

Люди ! Вы меня знаете...я не бросаю слов на ветер, и для меня понятие "пиар" - ПУСТОЙ ЗВУК!

И я говорю сегодня -Пусть тех политиков и их прихвостней, кто выступит против этой животворящей инициативы, против этого акта человеколюбия и гуманизма.... пусть их всех покарает Господь и пусть будут прокляты они в будущем !

Спасибо что нашли минуту выслушать меня....

Доброго всем вечера!