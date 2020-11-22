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Владимир Быстряков: Медведчук предлагает нам с вами спасение! Какие тут к чёрту могут быть политические дискуссии и расшаркивания перед американцами, когда речь идёт о нашей с вами жизни?!

Владимир Быстряков
Владимир Быстряков

Композитор, пианист, шоумен

 

Владимир Быстряков Фото из открытых источников

Оригинал на странице Facebook Владимира Быстрякова

Люди! Дорогие мои люди! Все те, для кого мои слова имеют смысл, и кому они помогают жить в сегодняшнем беспределе.

Вам ли рассказывать о том ужасе, что выкашивает нас с вами сегодня, о пандемии ковида. Если в начале года мы тихо усмехались, мол "где-то там", не у нас.... то сегодня только у меня среди друзей переболели десятки (включая меня и мою семью) этой дрянью. Друзья ! мы уже привыкаем к тому, что власти попросту НАСРАТЬ на всех нас. Разворован антиковидный фонд, добивается мелкий и средний бизнес, о пособиях, столь характерных для цивилизованных стран можно даже и не заикаться. Последней каплей цинизма властей стал отказ от спасительной российской вакцины, которая позволила бы спасти сотни наших жизней.

Люди ! Сегодня нашёлся человек, сумевший взяться помочь нам всем. По сути - спасти нас, брошенных и оставленных на произвол судьбы. Этот ЕДИНСТВЕННЫЙ человек в державе - Виктор Медведчук выступает сегодня за ПРОИЗВОДСТВО здесь же, на отечественной фармацевтической платформе российской (я не побоюсь этого слова) СПАСИТЕЛЬНОЙ вакцины. Люди ! Вдумайтесь !! Человек предлагает нам с вами СПАСЕНИЕ ! Какие тут к чёрту могут быть политические дискуссии и расшаркивания перед американцами, когда речь идёт о нашей с вами жизни?!

Люди ! Вы меня знаете...я не бросаю слов на ветер, и для меня понятие "пиар" - ПУСТОЙ ЗВУК!

И я говорю сегодня -Пусть тех политиков и их прихвостней, кто выступит против этой животворящей инициативы, против этого акта человеколюбия и гуманизма.... пусть их всех покарает Господь и пусть будут прокляты они в будущем !
Спасибо что нашли минуту выслушать меня....

Доброго всем вечера!

 

 

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