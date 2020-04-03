Вирусное признание: Врач-пульмонолог из Нью-Йорка развеивает слухи и дает практические советы по пандемии COVID-19

В телефонном звонке Zoom, первоначально адресованном семье и друзьям, американский доктор Дэвид Прайс предлагает практические советы по предотвращению получения COVID-19 с надеждой развеять чувство страха или паники cornellsun.com

Врач-пульмонолог Дэвид Прайс из госпиталя Weill-Cornell, который находится сейчас в центре пандемии в Америке, в Нью-Йорке, развеял мифы о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 и рассказал о практических мерах противодействия заражению.

Об этом пишет Петр Чернышов на своей странице в Facebook.

Как (не) заразиться коронавирусом.

Мой сын учится в Университете Cornell в штате Нью-Йорк. У каждого большого университета в Америке есть свой госпиталь - как правило престижный и хорошо оснащенный.

И вот их местная газета The Cornell Daily Sun сделала статью-интервью с доктором госпиталя Weill-Cornell David Price.

Важно что он пульмонолог, врач-исследователь (защитил диссертацию) и работает последние недели в этом госпитале в Нью-Йорке только с больными COVID-19. А Нью-Йорк - это в Америке сейчас центр пандемии. Похоже, скоро будет там примерно как в Италии...

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Сначала доктор Прайс сделал видео в Zoom только для своей семьи - но потом это видео перепостили сотни тысяч людей и уже около пяти миллионов просмотров.

Covid_19_Protecting_Your_Family_Dr_Dave_Price_3_22_2020 from Mariana Price on Vimeo.

Вот текст статьи в моем улучшенном после Google translate переводе.

"В вирусном видео доктор из Корнелла рассеивает слухи и дает практические советы по пандемии COVID-19

Всего два месяца назад COVID-19, который в дальнейшем называли "новым коронавирусом", не волновал большинство американцев.

С тех пор, как вирус проник в Соединенные Штаты, все стали уделять первостепенное внимание пониманию того, как они могут наилучшим образом защитить себя и своих близких. Тем не менее, у медиков понимание этого вируса постоянно меняется, что приводит к различной и иногда противоречивой информации.

В обращении Zoom, первоначально адресованном семье и друзьям, врач-исследователь по пульмонологии из больницы Weill-Cornell Дэвид Прайс попытался развеять путаницу в обществе в отношении вируса. Со времени размещения в Интернете видео набрало почти четыре миллиона просмотров. Работая в одном из эпицентров пандемии - Нью-Йорке - и специализируясь на пациентах с респираторными заболеваниями в отделении интенсивной терапии, Прайс имеет уникальную возможность говорить о COVID-19.

Несмотря на то, что существует много неопределенностей относительно будущего этой пандемии и ее влияния на общество и повседневную жизнь, Прайс считает, что уже существует достаточное понимание вируса, поэтому люди могут меньше бояться того, что может произойти.

"Вы можете услышать небольшой надлом в моем голосе, как будто я эмоционален, но это не потому, что я напуган, а наоборот. Впервые за время я на самом деле не боюсь", - сказал Прайс. "Мы учимся и знаем много. Я хочу, чтобы вы знали, что каждый день мы понимаем лучше".

Чувство оптимизма Прайса сводится к пониманию того, как распространяется COVID-19. Несмотря на некоторые первоначальные мысли о том, что COVID-19 может распространяться в воздухе, теперь очевидно, что подавляющее большинство людей с COVID-19 имели длительный прямой контакт с человеком, у которого есть вирус.

"Понимание на этом этапе заключается в том, что у вас должен быть очень длительный, устойчивый контакт с кем-то - я говорю от 15 до 30 минут в незащищенной среде без какой-либо маски, чтобы вы могли заразиться [через воздушную передачу]", говорит доктор Прайс. "Говоря просто, подавляющее большинство людей получают вирус, физически касаясь кого-то, кто имеет эту болезнь или того, у кого она разовьется в следующие 1-2 дня и потом касается своего лица".

С этим пониманием того, как распространяется вирус, у людей появляется возможность принимать эффективные меры для защиты себя и своих близких. Даже будучи человеком, который работает с пациентами с COVID-19 почти весь день, Прайс теперь может знать, что он не заразится этой болезнью, потому что он знает, как защитить себя.

Прайс советует предотвратить заражение COVID-19 в четырех важных правилах:

Всегда будьте внимательны к своим рукам и очищайте их после прикосновения к чему-либо вне вашего дома; Будьте внимательны и не касайтесь своего лица; Помните, что вам не нужны никакие медицинские маски; Держитесь подальше от других людей.

Прайс подчеркнул важность первых двух мер - поддержание чистых рук и избегание контакта рук с лицом.

"Эти две правила невероятно сильны и предотвратят передачу болезни в вашу семью в 99 процентах случаев. Знать, что ваши руки чисты и не касаться ими вашего лица. Вот так!" - говорит Прайс.

Первые два правила могут быть соблюдены очень простыми способами. В целях поддержания чистоты рук Прайс носит дезинфицирующее средство для рук и очищает руки после прикосновения к чему-либо вне его дома, включая дверные ручки или кнопки лифта. Чтобы выработать привычку не прикасаться к лицу, Прайс рекомендует носить маску.

Тем не менее, эти маски не предотвращают сокращение болезней - это означает, что людям не нужны маски медицинского уровня, такие как N95. Может быть достаточно самодельных масок или бандан, особенно потому, что медицинские работники на переднем крае остро нуждаются в медицинских масках.

"Вам не нужна маска N-95 или медицинская маска, подойдет любая маска, потому что это не предотвращает болезнь, а тренирует вас", - сказал Прайс.

Эти правила представляют собой новую норму в обозримом будущем. По словам Прайса, меры социального дистанцирования могут применяться в течение трех-девяти месяцев. По словам Прайса, хотя это и занимает много времени, это не повод для беспокойства.

В то время как СМИ сосредоточились на том, как люди могут предотвратить получение COVID-19, Прайс также предоставил рекомендации на случай, если кто-то почувствует себя плохо или даст положительный результат.

Симптомы, наиболее часто встречающиеся у людей с вирусом, - это лихорадка, кашель, боль в горле, боли в теле и одышка, но фактор, который указывает, что кто-то должен ехать в больницу, - это одышка.

"Если вы чувствуете одышку, приходите в больницу. Это понятное правило. Это не "у меня жар", это не "я думаю, что у меня есть COVID-19", это не "у меня боли в теле". Это только: "Я чувствую одышку, когда иду в туалет/ванную", - сказал Прайс.

Большинство пациентов, которые обращаются в отделение неотложной помощи, не испытывают серьезных симптомов. Фактически большинство пациентов возвращаются домой, чтобы переждать течение своей болезни.

По словам Прайса, из всех людей, которые получают COVID-19, 10 процентов должны будут лечь в больницу, и из этих 10 процентов 1-3 процента пациентов нуждаются в вентиляторах. Большинство этих пациентов, помещенных в аппараты ИВЛ, выздоравливают в течение 7–10 дней. "Посещение больницы - это не смертный приговор, это безопасное место для вас", - сказал Прайс.

Те, кто должен ждать распространения вируса в домашних условиях, должны быть очень строгими в своей изоляции от своей семьи. Во всем мире подавляющее большинство случаев распространения вируса происходит между членами семьи. По этой причине те, кто имеет положительный результат на COVID-19 или испытывают симптомы, должны самостоятельно изолироваться от остальной части семьи. Если возможно, их следует отправить в свою комнату и дать им в пользование собственную ванную комнату. Если они попадают в общее пространство в домашнем хозяйстве, необходимо очистить место, с которым они взаимодействуют.

"Вы будете хотеть заботиться о них, вы будете хотеть ходить туда и назад, проверяя их температуру. Не делайте этого! Если вы постоянно прикасаетесь к датчику температуры и к его рту, то есть к тому месту, где существует болезнь, тогда вы получите это на руки и дотронетесь до своего лица", - сказал Прайс.

Хотя эта пандемия еще далека от завершения, Прайс надеется, что эта информация позволит людям чувствовать себя комфортно в своих сообществах и позволит людям восстановить спокойствие в повседневной жизни.

"Когда вы знаете, что единственный способ получить это заболевание - это если ваши руки грязные и вы касаетесь своего лица или вы слишком близки к человеку, это знание вас раскрепощает!" - сказал Прайс. "Внезапно человек в магазине не твой враг, а тот, кто проходит через это с тобой"

Петр Чернышов