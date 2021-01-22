Виктора Медведчука обвиняли в пиаре на освобождении украинцев, но выборы прошли, а он так и остался единственным, кто может вернуть их домой

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук 112.ua

Запрет на доверие?

Виктора Медведчука обвиняли в пиаре на освобождении украинцев, но выборы прошли, а он так и остался единственным, кто может вернуть их домой… Последние события показывают: так сложилось, что именно оппозиционному политику сегодня готовы доверять практически все стороны событий на Донбассе. Именно этот неоспоримый факт может помочь спасти жизни и безопасность украинских граждан.

Власть "зеленых" в который раз опростоволосилась, обвиняя лидера оппозиции Виктора Медведчука в "пиаре на обмене" удерживаемыми лицами из так называемых ОРДЛО.

Выборы давно прошли, а он так и остался единственным политиком, который реально готов заниматься вопросом освобождения украинцев с оккупированных территорий. Но это и неудивительно, ведь официально украинская власть сейчас показывает максимальное безразличие к судьбам украинцев, находящихся в ОРДЛО.

Более того, омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова на последней видеоконференции ТКГ заявила, что представители Украины в который раз срывают все договоренности по обмену. Очевидно же, что игнорирование этого украинской стороной только затягивает процесс по подготовке обмена. При таком вялотекущем диалоге сформировать новые списки на обмен невозможно. Зато при случае украинская сторона привычно обвинит в срывах других, хотя, похоже, с огромной неохотой вообще возвращает своих граждан. Забывая Конституцию и законы, предписывающие госорганам обеспечивать покой и безопасность своих граждан.

Возникает вполне резонный вопрос: если в вопросе обмена власть и конкретно – президентская команда – в очередной раз показывает свою политическую импотенцию, так зачем блокировать работу оппозиционного политика, с которым готовы вести диалог?

Перед выборами власть забрасывала в огород Медведчука обвинение в пиаре на обмене, но теперь выборы давно прошли – и такие заявления уже не котируются.

Если ОРДЛО готовы в одностороннем порядке передать Медведчуку четверых украинцев, так дайте же ему возможность провести эту передачу!

Речь идет о жизни людей, а не политических дивидендах. И лучшее, что власть сможет сделать сейчас – это не мешать, а еще лучше – помогать процессу возвращения украинских граждан домой. Это ее обязанность, не забывайте!

Владимир Кацман

Оригинал на сайте 112.ua.