Виктор Развадовский: Мэр Житомира Сухомлин провалил работу, однако снова хочет во власть

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Андрей Дьяченко – будущее Житомира, а мэр Сергей Сухомлин - его позор!

Об этом пишет Виктор Развадовский на своей странице в Facebook.

Не понимаю, как вообще человек, который не выполнил большинство предвыборных обещаний, не просто имеет смелость смотреть людям в глаза, а еще и пытается идти на второй срок?! Как можно спокойно ходить по улицам города, жителей которого ты фактически обманул?

Пять лет назад Сухомлин обещал снизить суммы платежек за тепло и за воду на 60%, якобы за счет модернизации водоканала и теплокоммунэнерго. Сейчас уже сам признается, что ничего не может с этим сделать.

Где внедрение транспортной концепции города? Видели ли мы удобные автобусы, понятный график движения транспорта? Нет.

Мэр обещал за 5 лет превратить Житомир в удобный и комфортный город. Но вместо этого власти ограничились реконструкцией тротуаров в квартале вокруг мэрии. Обещанная система одностороннего движения с велосипедными дорожками так и не внедрена. А тактильная плитка уложена "для красоты", вокруг ситилайтов, где она вообще не нужна. Вместо парков в каждом районе люди получили лишь несколько едва реконструированных скверов с парой скамеек в центре города.

Мэр обещал создать 3 тысячи рабочих мест и превратить Житомир в центр переработки сельхозпродукции. Но за эти годы так ничего и не сделано. Молодежь продолжает искать лучшей участи за границей, а пожилые люди – доживать век, едва сводя концы с концами.

Конечно, можно в очередной раз поверить оправданиям про "5 лет мало", что кто-то кому-то что-то помешал. Но ведь мы слышим это десятилетиями. Тот, кому не хватило времени на выполнение обещаний, должен уйти в прошлое, а житомиряне сделают выбор в пользу будущего. Убежден, что Андрей Дьяченко на посту мэра сделает все, чтобы Житомиру не было стыдно за своего руководителя.

Виктор Развадовский