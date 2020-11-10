Видеодоказательство применения фосфорного оружия в Нагорном Карабахе

Скриншот видео пресс-службы Армии обороны Карабаха который, по их мнению доказывает, что Азербайджан применяет фосфорную оружие, которое содержит элементы химического оружия Фото из открытых источников

В последние дни Азербайджан и Армения обвиняли друг друга в применении фосфорных боеприпасов во время конфликта. Работающий в Ереване французский хирург рассказал о применении этого оружия против армянских военных. Видео, снятое журналистами "Пуэн", подтверждает это.

Об этом пишет Le Point.

Азербайджанские силы использовали на карабахском фронте белый фосфор, зажигательное оружие, которое может вызывать тяжелые ожоги. Об этом рассказал журналу французский врач, который оперирует раненых армянских солдат.

Патрик Книппер (Patrick Knipper) — парижский хирург-ортопед и специалист по серьезным ожогам. В настоящий момент он находится в Ереване в рамках французской миссии, которая оказывает помощь местным медикам в лечении прибывающих с фронта раненых.

Он уверяет, что 19-летний солдат, которого видно на снятом журналистами "Пуэн" видео в Реабилитационном центре Еревана, пострадал от применения фосфорного оружия на фронте недалеко от Мартуни неделю назад.

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"Много людей с ожогами (…), которые описывают падающий с неба дождь, — объясняет доктор Книппер. — Все это служит четким указанием на ожоги от фосфора. Эти раны продолжают увеличиваться, они очень глубокие (…). Кроме того, у всех пациентов с ожогами наблюдается гипокальцемия (…), которая тоже представляет собой явный признак фосфорных ожогов. Это довольно глубокие ожоги третьей степени с метаболическими нарушениями (…) и характерной скоропостижной смертью". Гипокальцемия — это дефицит кальция в крови, который может привести к летальному исходу.

Первое независимое подтверждение применения фосфора

На протяжении последних нескольких дней обе стороны обвиняют друг друга в применении фосфорных боеприпасов во время конфликта. Официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян заявила 31 октября о применении этого оружия Азербайджаном. Ведомство опубликовало видео, в котором на охваченную пламенем зону обрушивается белый ливень. В то же время высокопоставленный представитель Азербайджана Хикмет Хаджиев осудил в Твиттере использование Ереваном белого фосфора у Шуши, чтобы "затуманить обзор используемых азербайджанской армией дронов".

Рассказ доктора Книппера стал первым независимым подтверждением применения чрезвычайно опасного оружия. Как бы то ни было, оно не внесено в международный список химического, и его можно хранить в арсеналах, но его применение против мирного населения не допускается.

Фосфор использовался в ряде конфликтов недавнего времени, в частности режимом Башара Асада в Сирии, российской армией в ходе двух чеченских войн и американскими силами во Вьетнаме. Турцию обвиняли в применении этого оружия против курдов на севере Ирака, но Анкара опровергла это.

После возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе 27 сентября азербайджанские силы отвоевали часть территории, в первую очередь на юге региона. Их продвижение грозит перекрыть канал связи карабахской столицы Степанакерта с Арменией. Россия, имеющая военную базу на территории Армении, заявила на прошлой неделе, что число погибших в конфликте составило порядка 5 000 человек.

Жиль Бадер

Перевод: ИноСМИ