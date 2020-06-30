Верите в астрологию? Вот что об этом говорит наука

Опрос общественного мнения в 2012 году в США показал, что 34% американцев считают астрологию "весьма научной" или "отчасти научной" дисциплиной Фото из открытых источников

Около трети американцев считают, что астрология "весьма научна" или "отчасти научна". Так ли это на самом деле? И имеет ли значение в глазах науки то, что вы Рыбы или Дева?

Об этом пишет Scientific American.

Работает ли астрология? Чтение гороскопов — популярное развлечение, но что говорит на этот счет наука?

Каждый ищет, что ему ближе:

Вдохновение найдёт вас, если вы готовы посвятить себя какому-то делу.

Проблемы могут возникнуть, если вы поддадитесь привычному беспорядку и ваша сила воли ослабнет.

Даже из чего-то бессмысленного можно извлечь хороший урок.

70 миллионов американцев читают гороскопы каждый день. Это если верить Американской федерации астрологов. По данным же исследования Форума религии и общественной жизни "Пью", проведенного двадцать лет назад, 25% американцев полагают, что положение звезд и планет влияет на нашу повседневную жизнь. В 2012 году опрос общественного мнения показал, что 34% американцев считают астрологию "весьма научной" или "отчасти научной" дисциплиной. Попутно выяснилось, что доля тех, кто считает астрологию "вовсе не наукой", снизилась с двух третей до примерно половины.

Под астрологией обычно понимают как веру в то, что астрономические явления, например, созвездие в момент вашего рождения или убывающий Меркурий каким-то образом влияют на повседневные события в нашей жизни и определяют наши личностные качества. Это, конечно, сильно отличается от астрономии, которая научно изучает небесные тела, космическое пространство и физику вселенной.

Новости по теме: Ученые выяснили, почему угасла Бетельгейзе

Набирает популярность особая, прикладная сторона астрологии — прогнозирование будущего и бытовые советы о том, как жить, то есть гороскопы. Журналы вроде The Cut сообщают, что в 2017 году посещаемость страниц с гороскопами выросла на 150% по сравнению с 2016 годом.

Очевидно, что многие люди пытаются толковать звезды и обращаются к ним за советом. Астрология исходит из положения звезд, — что само по себе кажется достаточно научным занятием. Но есть ли научные данные, которые подтверждают, что астрология как-то влияет на нашу личность и судьбу?

Так вот, если вкратце, то нет.

Сабрина Штирвальт

Перевод: ИноСМИ