Великий секрет Сталина: Раскрыта болезнь вождя СССР, которую он скрывал во время Второй мировой войны

Иосиф Виссарионович Сталин в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Справа - маршалы Георгий Константинович Жуков и Константин Константинович Рокоссовский Максим Богодвид/РИА Новости

В новом исследовании предположили, что в течение 1942 года глава СССР Иосиф Сталин принимал соли лития для смягчения симптомов двух возможных заболеваний — биполярного расстройства или подагры.

Об этом пишет ABC.

1942 год стал ключевым для будущего Советского Союза. Всего лишь за год до начала Операции "Барбаросса" Красная Армия переживала тяжелые времена. В июле перед неудержимым наступлением танков Третьего рейха Иосиф Сталин издал знаменитый приказ № 227, согласно которому тех, кто уступил территорию врагу, нужно было сразу же расстреливать. Ведь, как считал вождь народов, благодаря такому "позорному поведению" Адольф Гитлер приближался к "нефтяным и хлебным богатствам Северного Кавказа". Положение было настолько серьезным, что министр иностранных дел Вячеслав Молотов направился в Вашингтон для того, чтобы добиться открытия США "второго фронта" на западе.

Те времена явно были не лучшими для товарища Верховного главнокомандующего, по крайней мере, из-за политической ситуации. Однако в новом исследовании израильский биотехнолог Глеб Зильберштейн (Gleb Zilberstein), который за последние десятилетия не раз был удостоен наградами Министерства обороны России, утверждает, что у Сталина были проблемы со здоровьем.

Любопытное исследование

На этой неделе в электронной версии газеты The Times опубликовали информацию о том, что Глебу Зильберштейну удалось обнаружить следы солей лития в книгах, которые Сталин часто читал в 1942 году. Это вещество используют в качестве лекарства для облегчения симптомов психических заболеваний или подагры, то есть накопления кристаллов мочевой кислоты в суставах.

Как сообщает газета The Times, Глеб Зильберштейн со своей командой считает, что Сталин принимал это вещество для лечения одного из этих двух заболеваний. Доказательства, отпечатки пальцев Иосифа Сталина, содержащие следы солей лития, были обнаружены в романе Алексея Толстого "Иван Грозный". Действительно, отпечатки принадлежат верховному главнокомандующему, ведь, как объясняет британский историк Роберт Сервис (Robert Service), специализирующийся на истории России, в замечательном произведении "Сталин. Биография", он считал себя наследником жестокого первого царя великого государства.

Глеб Зильберштейн, проводя исследование, обнаружил следы солей лития в книге, которая принадлежала Сталину и в настоящее время хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства в Москве. Если говорить более конкретно, то команда использовала ацетатную пленку, на которую можно без повреждений перенести это вещество с бумаги. В статье The Times говорится, что наиболее достоверные доказательства получены с пустой страницы в начале книги, на которой Иосиф Сталин писал аннотацию.

Соли лития — средство против биполярного расстройства

Использовать соли лития для смягчения симптомов этих заболеваний начали задолго до Второй мировой войны. Как объясняет в книге "Биполярное расстройство. Депрессия и Мания. Жить с экстремальными эмоциями" доктор Эберхард Вормер (Eberhard Wormer), уже во II веке древнегреческий врач Соран Эфесский советовал ученикам применять родниковую воду, богатую ионами лития, для лечения "маньяков". Вскоре таким же способом лечили и в Древнем Риме. "Пациентам рекомендовали регулярно проводить водные процедуры для лечения физических и психических заболеваний", — отмечает Эберхард Вормер.

Самыми известными специалистами, которые применяли соли лития для лечения психических заболеваний, были английский доктор Альфред Бэринг Гаррод (Alfred Baring Garrod) и французский доктор XIX века Жан-Мартен Шарко (Jean-Martin Charcot). Жан-Мартен Шарко подчеркивал, что определение точного количества, которое человек должен принять, помогало избегать возможного отравления, поскольку он заметил, что в большом количестве это вещество могло оказывать серьезное влияние на здоровье пациентов.

Именно в течение XIX века начали использовать вышеупомянутое вещество для смягчения симптомов подагры и "расстройств, связанных с камнями в почках". На практике соли лития растворяют кристаллы мочевой кислоты, которые образуются в суставах по таким причинам, как, например, употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жиров.

В книге "Депрессивная болезнь" Хени Роо (Heni Roo) объясняет, что литий — один из так называемых "регуляторов настроения", применение которого в виде солей рекомендовалось пациентам, испытывающим депрессию или волнение. А всё потому, что соли лития обладают седативными свойствами, полезными "для профилактики рецидивов". Он считает, что "эффективность солей лития отмечается в двух третях случаев". Несмотря на то, что эффект проявляется не сразу, для улучшения самочувствия необходимо принимать "постоянный курс" как минимум два года.

Тем не менее только в конце 40-х начали широко использовать соли лития в качестве "регулятора настроения" для лечения пациентов с диагнозом биполярного расстройства. Если говорить точно, то их начал использовать в 1949 году австралийский психиатр Джон Фредерик Джозеф Кейд (John Frederick Joseph Cade). Благодаря тому, что специалист опубликовал статью "Использование солей лития для лечения психического возбуждения" и впоследствии проверил эффективность этого вещества, соли лития снова стали популярными в Европе. Однако, как отмечает Глеб Зильберштейн, в некоторых странах, например, СССР, "соли лития использовали для лечения подагры уже с середины века".

Ни одного упоминания

Глеб Зильберштейн утверждает, что Сталин принимал соли лития для облегчения боли, вызванной подагрой. Во-первых, известно, что в 1942 году Иосиф Сталин несколько раз перечитывал роман Толстого, и уже тогда в СССР применяли это вещество для смягчения симптомов болезни. С другой стороны, только в 1949 году, благодаря исследованиям Кейда, в Москве появились доказательства эффективности этого вещества для лечения биполярного расстройства и других психических заболеваний.

Однако Глеб Зильберштейн считает, что, возможно, советский лидер "читал роман и после 1949 года". Тогда на страницах и появились следы вещества.

В интервью The Times историк, журналист и автор книги "Сталин: Двор красного монарха" Саймон Себаг-Монтефиоре (Simon Sebag Montefiore) подтвердил, что, возможно, советский лидер страдал подагрой. "Нет доказательств того, что Сталин страдал депрессией, хотя следует признать, что ему могли давать соли лития для успокоения, так как в начале Второй мировой войны он очень нервничал. Однако очевидно, что Сталин не страдал биполярным расстройством, он был очень уравновешен", — подчеркнул Саймон.

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По мнению историка, вполне вероятно, что врачи не указывали подагру, потому что причиной ее возникновения считали переедание. "Не знаю, была у него подагра или нет, но, если и была, то ничего удивительного. Сталин любил есть и пить", — отметил Саймон.

И он прав. В книге "Сталин, красный тиран" историк Альваро Лосано (Álvaro Lozano) подтверждает подобное пристрастие Сталина и отмечает два интересных факта: вождь народов обожал мясо и часто устраивал вечеринки, чтобы не впадать в депрессию. Сам Никита Хрущев после Второй мировой войны подтвердил, что Сталин любил поесть: "Ни один руководитель с таким уровнем ответственности не ел, не пил и не тратил столько времени за столом, как Сталин". Он также отмечал, что алкоголь был привычным атрибутом застолья.

Профессор истории Лондонского университета Орландо Файджес (Orlando Figes) подчеркнул, что нет никаких документов, в которых подтверждалось бы применение этого вещества. В интервью The Times он упомянул, что "мне не известны какие-либо медицинские записи в личном деле советского лидера, свидетельствующие о том, что он принимал соли лития для лечения депрессии или маниакальных расстройств". Тем не менее, историк предположил, что врачи могли скрыть этот факт.

Мануэль Вильяторо

Перевод: ИноСМИ