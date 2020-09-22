Василий Нимченко: "Оппозиционная платформа – За жизнь" приложит все усилия, чтобы земля осталась в собственности Украинского народа, а не оказалась в руках международных спекулянтов

Земли сельскохозяйственного назначения являются средством производства и основой экономического развития государства, благосостояния народа, удовлетворения его жизненно необходимых потребностей, обеспечения надлежащих условий для достойного существования украинской нации и функционирования общества.

Именно указанные обстоятельства связаны с использованием земельных ресурсов как единственного природного источника существования нации и основного национального богатства, которое находится под особой охраной государства (часть первая статьи 14 Конституции Украины).

Однако внесенные в законодательство изменения, которыми вводится так называемый рынок земли (Закон № 552-IX, далее – Закон), носят антиконституционный характер, направлены против государственности и граждан Украины как собственников земли, потому что закрепляют возможность получения иностранцами права собственности на земельные участки как составную часть территории Украины и участия нерезидентов в качестве совладельцев и распорядителей земельных ресурсов на территории Украины. Это по своей сути является посягательством на территориальный и народный суверенитет, угрозой экономической безопасности и независимости государства, прямым нарушением требований основного принципа обеспечения суверенитета и территориальной целостности государства.

Выполняя свое обещание и стремясь помешать циничному и противозаконному ограблению Украинского народа, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" не допустила продажи земли с 1 октября 2020 года и сделала невозможной продажу и передачу в собственность иностранцам и кредиторам земель в размере 200 тыс. гектаров в одни руки при условии, что три таких участка земли являются черноземами в Николаевской, или Черкасской, или Херсонской области. Народные депутаты Украины направили в Конституционный Суд Украины представление о признании не соответствующим Конституции Украины (неконституционности) Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 года № 552-ІX, поскольку его принятие Верховной Радой Украины произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а положения Закона, как и его цель, противоречат нормам Конституции Украины.

Определением коллегии судей КСУ уже открыто конституционное производство по делу по конституционному представлению 53 народных депутатов, рассмотрение этого дела состоится 29 сентября 2020 года в форме устного производства. Мы будем добиваться отмены антиконституционного Закона № 552-IX, принятого под давлением МВФ, Всемирного банка и международных финансовых корпораций, осуществляемым в условиях тотального внешнего управления Украиной. Этот Закон грубо нарушает и ограничивает суверенитет и независимость Украины, а также конституционные права наших граждан.

Вопросы, касающиеся земли, которая является объектом права собственности Украинского народа, не могут решаться вопреки его воле, без волеизъявления граждан Украины на всеукраинском референдуме. Поскольку оспариваемый Закон был принят Верховной Радой Украины без выяснения воли Украинского народа как собственника земли, он противоречит предписаниям статей 5, 13, 14, 73 Конституции Украины.

Кроме того, участие Президента Украины во внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины, состоявшемся 31 марта 2020 года, а также то, что глава государства неоднократно уговаривал парламентариев и склонял их к тому, чтобы принять закон по требованию Международного валютного фонда и на его условиях для получения кредита, – все это повлияло на волеизъявление и внутреннее убеждение народных депутатов Украины, что привело к искажению и нарушению осуществления ими полномочий относительно возможности продажи земель сельскохозяйственного назначения.

В конституционном представлении приведены фундаментальные доказательства того, что принятый Закон является неконституционным и его принятие состоялось в результате искажения волеизъявления народных депутатов – коалиционного большинства – и при непосредственном влиянии главы государства, который нарушил свои обязывающие полномочия по обеспечению гарантий соблюдения прав и свобод граждан институтами государственной власти, вместо этого действовал в угоду Всемирному банку и международным финансовым корпорациям с целью получения материальных взносов в виде денежного транша (как предполагалось – до $10 млрд, однако в дальнейшем из этой суммы Украина получила лишь $2,1 млрд).

Такие действия народных депутатов Украины противоречат требованиям статьи 79 Конституции Украины, которая посредством принесения присяги обязывает их осуществлять свои полномочия исключительно на основании Конституции Украины и законов Украины, защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии Украинского народа, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников.

Принимая во внимание все указанные обстоятельства, "Оппозиционная платформа – За жизнь" настаивает на том, чтобы признать такие действия Президента Украины и народных депутатов Украины неконституционными. При таких обстоятельствах Верховная Рада Украины IX созыва не имеет права на существование, учитывая ее неспособность придерживаться предписаний Конституции относительно актов, которые должны приниматься законодательным органом.

Рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины состоится 29 сентября 2020 года в КСУ, и именно там будет решена судьба земли как национального богатства Украинского народа – быть или не быть земле товаром?

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" ставит своей целью реализацию земельных отношений в интересах Украинского народа и государства, возвращение прав и преференций владельцам земли и предоставление возможностей для осуществления самостоятельного хозяйствования на своей земле. Мы приложим все усилия, чтобы земля осталась в собственности Украинского народа, а не оказалась в руках международных спекулянтов и коррупционных межгосударственных картелей с участием высших чиновников от Украины, "вашингтонского обкома" и мировых финансовых структур!

Василий Нимченко