Вакцинация от коронавируса в Украине: Почему прививки от COVID-19 будут самыми поздними в Европе

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Несмотря на вовремя начатые переговоры о поставках вакцины от COVID-19, Украина до сих пор ее не имеет. В то же время почти все европейские страны уже начали массовые прививки от коронавируса.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В большинстве европейских стран массовая вакцинация от коронавируса длится еще с конца декабря прошлого года. Так, в государствах-членах ЕС процесс вакцинации почти синхронно начался 27 декабря. Сначала жителям государств ЕС начали прививать препарат немецкой компании BioNTech и американского концерна Pfizer, а уже в январе 2021 года начали применять и разработку американской компании Moderna.

В Сербии с начала января вакцинируют препаратом BioNTech/Pfizer, а также российской вакциной Sputnik V. Беларусь и Россия сделали ставку только на препарат российского производителя - и если в РФ массово вакцинировать начали с 5 декабря, то в Беларуси процесс стартовал за несколько дней до Нового года.

Российская вакцина от COVID-19 Андрей Рудаков/Bloomberg

В Молдове вакцинация еще не началась, однако и здесь уже есть полная определенность со сроками. К концу января страна получит бесплатную партию вакцин от коронавируса по программе международного сотрудничества COVAX, сообщают в министерстве здравоохранения Молдовы. Отмечается, что пока речь идет о разработке BioNTech/Pfizer, единственной пока авторизованной в Молдове, и полученных доз должно хватить, чтобы привить 20 процентов населения. Кроме того, в Кишиневе рассчитывают получить вакцины как гуманитарную помощь от некоторых стран ЕС - предоставить 200 тысяч доз из своей общеевропейской квоты уже пообещал президент Румынии Клаус Йоханнис.

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Украина ждет китайскую вакцину

В Украине же власти уверяют, что страна начнет массовую вакцинацию в феврале. Впрочем, единственным препаратом, который начнут закупать для этого за государственный счет, будет разработка китайской компании Sinovac Biotech. Правительство планирует приобрести 1,9 миллиона доз вакцины, 700 из которых ожидают уже в следующем месяце.

Правда, даже этот скромный успех украинской власти омрачают два обстоятельства. Во-первых, китайский препарат до сих пор формально находится на третьей стадии клинических испытаний, а потому до сих пор не зарегистрирован в Украине. Первые две фазы испытаний прошли успешно, а вот итоги третьей, проведенной в Турции, Бразилии и Индонезии, оказались противоречивыми. Так, индонезийское ведомство по контролю за медикаментами сообщало, что предварительные результаты показали эффективность вакцины лишь на уровне 65,3 процента. Во время исследований, которые проводились в Бразилии, эффективность вакцины была на уровне 78 процентов, а в опубликованных в декабре предварительных результатах в Турции указывалось на эффективность на уровне 91,25 процента.

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В Турции однако решили не ждать и уже 14 января начали массовую вакцинацию этим препаратом. Одному из первых китайскую вакцину вкололи президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану. Всего только за первый день прививки сделали 260 тысячам турецких медицинских работников.

Минздрав решил взять процесс "под контроль"

Вторым негативным аспектом договоренностей стал скандал, который вспыхнул вокруг них между украинским Министерством охраны здоровья и государственным предприятием "Медицинские закупки Украины". Генеральный директор последнего Арсен Жумадилов обвинил главу Минздрава Макисма Степанова в затягивании и срыве переговоров по приобретению вакцины от коронавируса. По его словам, это привело к тому, что Украина имеет только одного, а не двух поставщиков, как планировалось ранее, а цена вакцины оказалась на один доллар дороже предыдущей.

В ответ Степанов обвинил "Медицинские закупки" в неэффективности и дискредитации Украины перед международными партнерами. А в пятницу, 15 января, реализовал свое ранее озвученное намерение отстранить государственное предприятие от закупок вакцины от коронавриуса. Правительственным решением эту роль поручено выполнять британскому агентству Crown Agents. При этом соглашение о приобретении вакцины Sinovac Biotech ранее также заключили не от имени "Медицинских закупок", а в Минздраве и при непосредственной опеке президента Владимира Зеленского, заявил Степанов.

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Украина неоправданно опаздывает с вакциной

Опрошенные DW эксперты отмечают, что темпы, с которыми Украина организовывает закупки вакцин от коронавируса, заслуживают критики. Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк отмечает, что украинский случай не стоит сравнивать с ситуацией стран ЕС, которые смогли закупить вакцину централизованно, но это никоим образом не оправдывает медленные темпы, с которыми украинская власть продвигается в этом вопросе. "Сербии, Албании, Турции, Казахстану удалось подписать контракты заблаговременно и на больший процент населения", - напоминает эксперт.

В Минздраве Украины продолжительность переговоров объясняют большим спросом на мировом рынке. Но, по словам Ковтонюка, объективных причин для задержек в случае Украины он не видит. Так, даже на фоне моратория Вашингтона на продажу вакцин производства США большинство стран смогли сделать заказ на препараты компаний Pfizer и Moderna. Объяснить промедление нехваткой средств, по мнению эксперта, также трудно. "В 2020 году почти полмиллиарда долларов из специального фонда борьбы с COVID-19 перенаправили на строительство дорог, хотя могли запланировать их на закупку вакцин. У меня складывается впечатление, что закупка вакцин просто не была приоритетом для украинского правительства", - говорит Ковтонюк.

Украина потеряла шанс быстро получить вакцины COVAX

При этом директор программы "Общественное здоровье" Международного фонда "Возрождение" Виктория Тимошевская отмечает, что, по ее данным, переговоры с Глобальным фондом доступа к вакцинам против COVID-19 COVAX и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации GAVI украинская сторона начала относительно рано. Следует отметить, в украинской власти на COVAX возлагали большие надежды, однако, в отличие от Молдовы, до сих пор так и не смогли окончательно договориться о поставках, хотя в декабре главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в фонде одобрили запрос Киева на бесплатное получение свыше восьми миллионов доз вакцины. "Но фактически наши внутренние процессы коммуникации, несогласованности и иногда откровенно деструктивные решения со стороны Минздрава привели к тому, что фактически Украина до сих пор не получила этих вакцин и в ближайшие 30 дней вряд ли получит", - объясняет эксперт.

Ковтонюк отмечает, что выполнение правительственного плана иммунизации, и без того очень медленного, уже сейчас находится под угрозой. При этом Украина, говорит эксперт, уже сейчас должна рассматривать поставки от COVAX как вспомогательную функцию, формируя портфель из вакцин, преимущественно европейского или американского производства, ведь это повысит шансы Киева получить помощь от этих стран. Пока же, по его мнению, медленный темп переговоров ослабляет украинскую позицию на рынке и делает получение выгодных заказов все более трудной задачей. "Нам надо взять свою судьбу в свои руки и начать действовать энергично, даже агрессивно. Иначе маски и карантин будут нашей реальностью не только в 2021 году, но и дальше", - предупреждает Ковтонюк.

Александр Голубов