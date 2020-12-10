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Вакцина: момент истины

Владимир Кацман
Владимир Кацман

Журналист, политический эксперт

Фото из открытых источников

Медведчук договорился о производстве вакцины от коронавируса в Украине. Власти пора срочно сертифицировать "Спутник" и начинать производство. Но мешает политика!

Борьба с пандемией коронавируса вступила в решающую стадию: теперь государства во всем мире делят вакцины, ведь кто первый сможет вакцинировать свое население, тот и победит в будущей гонке. А кто не успеет, тот станет изгоем – перед теми будут закрыты все границы, контракты и возможности сотрудничества. И покупать вакцину придется дорого. Таковы реалии.

Теперь о других реалиях. Западная вакцина была раскуплена еще до ее изобретения. А уж после изобретения будет раскуплена и подавно. Богатые страны на данный момент выкупили почти все дозы вакцины Moderna и 96% доз вакцины Pfizer/BioNTech. Того же Pfizer не хватает даже американцам - и вы  всерьез думаете, что ее "разрешат" купить украинцам?

Единственный выход – это российская вакцина. Еще 6 октября Виктор Медведчук провел переговоры о возможности поставки в Украину вакцины "Спутник V" с Владимиром Путиным.

Однако, нашу власть это не утроило тогда и не устраивает теперь.

Ок, тогда  Виктор Медведчук в ноябре снова поехал к Путину и попросил о возможности производства вакцины в Украине. И уже в декабре получил положительный ответ!

Пожалуйста – вот украинское предприятие, вот рабочие места, вот технология, вот формула – создавайте, вакцинируйте население, даже экспортируйте! Украинскую вакцину, поскольку производится она может здесь, в Украине, на наших возможностях и на нашем оборудовании. Виктор Медведчук уже обо всем договорился!

Предприятие подтвердило: мы, дескать, готовы, дайте только сертификацию вакцины!

И что власть? Власть молчит…

Правительство Украины не подписало ни единого контракта по закупке либо производству какой-либо вакцины – ни западной, ни российской. Западные мониторинговые фонды уже включили Украину в список стран, которые будут вакцинированы в последнюю очередь…

Таким образом – выбор простой. Или российская вакцина (читай –украинское производство!), или обочина истории, вымирающий народ...

Медведчук выбрал - спасать украинцев и безотлагательно!

Что выберет руководство страны?

Владимир Кацман

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