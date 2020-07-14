В Верховной Раде хотят отменить ограничения по зарплатам чиновников

За последующие 12 календарных месяцев размер минимальной заработной платы вырастет почти на 38%, до 6 500 грн sharij.net

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предлагает отменить карантинные ограничения зарплат чиновников. Ранее по инициативе президента госслужащим, судьям и руководителям госпредприятий ограничили максимальные зарплаты с премиями и надбавками, чтобы они получали не более 47 тысяч грн.

Об этом пишет Сергей Быков на своей странице в Facebook.

По словам Главы финансового комитета, государство должно выполнять гарантии, которые дало чиновникам. Я же считаю, что в первую очередь нужно подумать о том, чтобы в целом люди получали достойные зарплаты. Тем более, что 47 тысяч - более чем достойная зарплата даже в Киеве, на которую можно хорошо жить даже арендуя жилье в историческом центре Киева.

Инициатива Гетманцева выглядит неадекватно, особенно, когда мы видим статистику средних зарплат по стране. Так, по данным Государственной службы статистики, в среднем украинцы зарабатывают 10 727 грн в месяц. Больше всего зарабатывают в Киеве - 15 787 грн, а меньше всего в Тернопольской области - всего 8181 грн. При этом, когда мы смотрим киевские зарплаты по отраслям, то видим, что чиновники входят в топ самых высокооплачиваемых.

И так, самые высокие зарплаты в киевской горнодобывающей промышленности, там зарабатывают в среднем 40 362 грн. Хоть терриконов на Троещине мы и не видим, но многие предприятия сферы зарегистрированы в столице и их менеджмент получает зарплату именно в Киеве. Даже в этой сфере средняя зарплата почти на 7 тысяч ниже, чем лимиты на зарплаты чиновников.

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Айтишники в Киеве тоже получают немало. Средняя зарплата в сфере информации и телекоммуникации составляет 24 304 грн. А тройку самых высокооплачиваемых сфер замыкает именно государственное управление. В среднем, киевский чиновник получает на 256 грн в месяц меньше айтишника. Столичные чиновники зарабатывают в месяц 24 048 грн.

При этом, в пределах 10 тысяч грн в месяц получают учителя, медики и строители. Полагаю, сначала нужно заняться повышением зарплат именно самых бедных людей. А рассказывать басни о детях министров, которые пухнут с голода, могут только откровенные лжецы и лицемеры.

Сергей Быков