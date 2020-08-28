В тени Беларуси: Таджикистан, Кот д'Ивуар и Гвинея на изломе истории

Действующего президента Кот-д’Ивуара Аласана Уаттару выдвинули на третий срок его однопартийцы Фото из открытых источников

На фоне беспрецедентных публичных акций солидарности со стороны украинской общины по борьбе белорусского народа против деспотического правления президента Александра Лукашенко в абсолютной тени остаются другие очень похожие истории.

Об этом пишет Александр Мишин на своей странице в Facebook.

Таджикистан, Кот д'Ивуар, Гвинея и (не)преднамеренная избирательность

На днях съезд Федерации независимых профсоюзов Таджикистана выдвинул действующего президента Эмомали Рахмона для участия в президентских выборах, назначенных на 11 октября 2020 г.

Лидер страны проводит масштабные PR-акции: путешествует по стране, открывает новые объекты, вручную помогает крестьянам собирать урожаи, наведывается в гости к простым таджикам, чтобы узнать об их житье-бытье.

Для безусловного аксакала таджикской политики это уже будут пятые выборы! Всего Эмомали Шарипович, который является выдвиженцем "кулябских" силовиков, руководит Таджикистаном уже 28 лет, поскольку еще в ноябре 1992 занял пост председателя Верховного Совета Республики. Что касается сугубо президентства, то так же, как и Лукашенко в Беларуси, Рахмон в Таджикистане, занимает высший пост с 1994 г.

В феврале 2016 г. Конституционный суд Таджикистана признал законными поправки к конституции. Они дали Рахмону возможность баллотироваться на пост президента безграничное количество раз. При этом по оценкам международных мониторинговых групп ни одни из выборов в стране не были признаны демократическими, транспарентными или соответствующими международным стандартам.

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В самом Таджикистане уже много лет формируется довольно типичный для стран Центральной Азии культ обожания национального лидера. Закон "Об основателе мира и единства и Лидере нации" официально провозглашает Рахмона пожизненным лидером таджиков всего мира. Официальный титул "Основатель мира и национального единства – Лидера нации" запрещается сокращать в текстах СМИ и любых других публикациях. Возможны вариации уважительного отношения к президенту: от "Ваше Величество" до "наш спаситель". Портреты Рахмона являются обязательными во всех государственных учреждениях, его многочисленные цитаты размещают на улицах, как знак "народной любви". Закон 2015 делает Рахмона и его семью и их имущество нетронутыми и дает ему пожизненную неприкосновенность.

Так же, как Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон имеет нескольких сыновей. Готовится передача власти по наследству его старшему сыну Рустаму Эмомали, который с апреля 2020 г. является спикером верхней палаты таджикского парламента.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон з сыном Рустамом Фото из открытых источников

Несмотря на имеющиеся далекие от демократии аномалии в политической жизни Таджикистана, страна, когда-то входившая в состав Советского Союза и очень хорошо известная украинцам, в настоящее время не порождает какого-либо особого внимания или беспокойства.

На этом фоне истории с откатом от демократии в таких странах Африки, как Кот-д'Ивуар и Гвинея, видимо совсем не вызовут интереса украинской аудитории. Потому что там лидеры государств после манипуляций с конституциями действительно будут выдвигать свои кандидатуры только на третьи сроки.

В Кот-д'Ивуаре, который в последнее десятилетие был чуть ли не маяком демократии на западе Африки, а действующий президент Аласан Уаттара публично клялся не выдвигать себя на третий срок. После внезапной смерти премьер-министра Амаду-Гон Кулибали, который рассматривался наследником Уаттары оказалось, что заменить его некем. Возник риск потери президентской должности Объединением уфуэтистов за демократию и мир. Особенно учитывая то, что предшественники Уаттары, такие как Конан Бедье и Лоран Гбагбо также имеют планы принять участие в выборах. Страна, которая лишь недавно пережила Гражданскую войну, рискует пережить ее рецидив.

В отношении Гвинеи, то здесь при поддержке российских политтехнологов, продолжается процесс "обнуления" для действующего президента Альфа Конде (в народе Альфа К.). По иронии судьбы, 82-летний политик является первым демократически избранным лидером Гвинеи в ее истории, но соблазн власти до конца жизни отравил его душу. Конде выдвинул в декабре 2019 г. новый проект конституции, что позволяет ему обнулить сроки и снова выдвигаться на пост президента. Оппозиция называет это "конституционным переворотом". Референдум состоялся в марте 2020 г. в условиях пандемии, когда были введены строгие запреты на массовые собрания и акции. Почти 90% гвинейцев "поддержали изменения" в конституцию, хотя это породило волну оппозиционных протестов, а на международном уровне результаты референдума не были признаны. По сути, в Гвинее был, в плане политических технологий, отработан сценарий всероссийского голосования по "обнулению" президента Владимира Путина. Также собственно возраст Конде и реакция на его политические эксперименты представляют значительный интерес для окружения Путина на предмет проработки жизненности российского режима в условиях физического старения "неизменного президента".

Примеры Конде и Уаттары вовсе не являются самыми вопиющими в странах Африки. На континенте еще остаются государства, где имеются существенные проблемы с демократическим транзитом власти. Речь идет об Эритрее, Камеруне, Джибути, Чаде, Уганде, Экваториальной Гвинее, где лидеры рассматривают функцию "служения народу", как пожизненную прерогативу. Подобная практика, несмотря на обманчивую текущую стабильность, будет нести их нациям весомые риски дестабилизации. Если в малых "монархических республиках", таких как Экваториальная Гвинея и Джибути эта проблема еще может быть контролируемой. То, с ростом масштабов стран обычно усложняются и масштабы их проблем, которые часто с внутреннего уровня склонны выливаться наружу.

Анализ и освещение политических процессов в разных частях мира очень полезны для понимания текущих и будущих трендов развития. Намеренно или нечаянно украинцы замыкаются на каких-то конкретных темах, и от этого теряют широту видения картины действительности. Эту ситуацию необходимо постепенно менять, хотя в условиях откровенного кризиса украинского рынка СМИ это является сверхсложной задачей.

Александр Мишин