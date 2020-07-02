В России приняли поправки в Конституцию: Реальные причины и последствия для Украины

За поправки в Конституцию Российской Федерации проголосовало 77,92% людей при всеобщей явке в 65% Антон Новодережкин/ТАСС

В России завершилось общее голосование по закону о поправках к Конституции. Что толкнуло российское политическое руководство на проведение изменений?

Об этом пишет Илия Куса на своей странице в Facebook.

Итак, поправки в Конституцию РФ приняты.

За - 77,92%.

Против - 21,27%.

Явка - 65%.

Для России это очень важный процесс. И хотя у нас всё это понимают лишь сквозь призму "Путин останется президентом навечно!", всё гораздо глубже и интереснее.

Как правильно отмечал в своих публикациях и видео мой коллега Игар Тышкевич, основные причины, толкнувшие российское политическое руководство на проведение изменений, связаны с глобальными трансформациями в мире и в РФ:

1. Демографические процессы в РФ. Стремительное вымирание или эмиграция "славянской части" России и подъем населения в национальных автономиях азиатской и кавказской части страны.

Об этом мы с Тышкевичем ещё упоминали в прошлогоднем докладе Ukrainian Institute for the Future про демографические вызовы для Украины.

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2. Перестройка мировой экономики. Россия старается выйти из ловушки архаизации своего уклада и совершить рывок, позволяющий им как минимум сохранить свои глобальные политические позиции, как максимум - заложить основы для экономического роста с последующим созданием нового функционала для себя в меняющемся мире.

3. Трансформация баланса сил в международной системе. Рост регионализма, ослабление глобальной роли США, подъем Китая и появление вакуумов влияния в ключевых регионах, которые требуют от РФ конструктивного диалога с западными элитами, если Кремль заинтересован заместить США в отдельных сферах сотрудничества.

4. Ослабление влияния РФ на своей ближней периферии. Беларусь, Казахстан, Армения, Украина - все так или иначе пытаются отдалиться от Москвы, заигрывая с разными центрами силы, которые появились за последнее десятилетие в противовес российскому влиянию: Китай, Иран, Турция, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Польша и т.д.

5. Регионализация структуры российских элит. Всё больше влияния перебирают на себя региональные элиты в РФ, особенно на фоне экономического кризиса, демографических дисбалансов и кризиса доверия между центральными властями и обществом. Здесь стоит вспомнить скандальные губернаторские выборы в прошлом году и "чистку губернаторов" в 2017-2019 годах.

Что эти поправки значат для Украины? С моей точки зрения, вот это:

1. Внешняя политика РФ будет однозначно российскоцентричной и более жёсткой, всё меньше обращая внимание на международно-правовые рамки послевоенной системы в соответствии с последними трендами, которые добили её окончательно. Декларации, резолюции ООН - всё это будет игнорироваться чаще в пользу Конституции РФ. Для Украины это значит, что эпоха апеллирования к старым категориям типа Будапештского меморандума окончена.

2. Курс на "глобальную сделку" с Западом путём обновления элит, сбрасывания токсичности, усиления "конструктивного трека" в своей дипломатии и запуска транзита власти, который используют в торгах с Западом. Украина тут - одна из кризисных площадок, которая может стать обменной монетой. Сюда же - идея Дональда Трампа и Владимира Путина созвать условную "Ялту" с участием пяти постоянных членов Совбеза ООН.

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3. Перестройка политической системы в РФ и постепенный уход / не уход Путина по типу манёвра Назарбаева в Казахстане. Институционализация Госсовета создаёт мощнейший орган, который возглавит Путин после того, как определится с "кастингом" своего преемника на посту президента. Кандидата пока ещё нет.

4. Начало гонки за успешную адаптацию к внешним раздражителям. Россия старается вырваться из ловушки старых догм и архаики путём создания нового функционала - постоянного партнёра Европы в области безопасности и по отдельным кризисным площадкам на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Сюда же недавние заявления Ангелы Меркель с призывом к ЕС выработать чёткую позицию относительно России.

Украины в этой гонке пока что нет, ибо у нас подвижек в сторону формулирования своих интересов и функционала пока нет.

Илия Куса