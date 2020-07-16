В Кот-д’Ивуаре меняется политический ландшафт накануне выборов

Бывший вице-президент Кот-д'ивуара Даниэль Каблан Дункан EPA

Вице-президент страны Даниэль Каблан Дункан ушел в отставку. Официально - по личным причинам. Неофициально - в связи с предстоящими президентскими выборами.

Об этом пишет Марта Олейник-Дьомочко на своей странице в Facebook.

8 июля умер Амаду Гон Кулибали, премьер страны, и это коренным образом изменило ситуацию вокруг выборов президента, запланированных на октябрь этого года. Именно покойный премьер был кандидатом от правящей партии и близким союзником действующего президента Алассана Уаттары.

Ранее Уаттара заявлял о "передаче власти новому поколению" и что не собирается баллотироваться в третий раз. И теперь ему нужно найти нового кандидата.

Также остается вопрос, в свете последних событий не передумает ли президент, которому, к слову, 78 лет, снова побороться за главный пост в стране. Технически есть такая возможность путем принятия новой конституции в 2016 году, в связи с чем можно поднимать вопрос о "незачислении" двух предыдущих сроков.

В целом, в последние годы наблюдалось сужение политического пространства в стране.

Например, был выдан ордер на арест Гийома Соро, бывшего главы Национальной Ассамблеи, 48-летнего оппозиционного политика, который имеет много сторонников среди молодого населения и все еще пользуется определенной остаточной верностью армейских командиров. Его обвиняют в подготовке государственного переворота, хищении государственных средств и отмывании денег. В октябре 2019 года Жак Мангуа, ведущий деятель оппозиционной Демократической партии Кот-д'Ивуара, был приговорен к пяти годам заключения за незаконное хранение оружия.

Новости по теме: Как доступ к сети Интернет влияет на развитие демократии

Сейчас на роль главного кандидата от президентской партии есть двое претендентов:

Патрик Ачи, спикер парламента, бывший министр инфраструктуры страны, является достаточно близким к президенту страны.

Хамед Бакайоко, министр обороны страны, влиятельный во внутриполитических кругах страны.

Президентские выборы в Кот-д'Ивуаре традиционно имеют высокие ставки из-за больших полномочий президента. Соответственно, политические партии приравнивают избирательное поражение в экономической и политической маргинализации как для своих лидеров, так и для этнических групп, которые они представляют.

Имена кандидатов должны быть поданы до 31 июля. Все надеются на мирную передачу власти во время выборов и во избежание прошлых проблем. Страна до сих пор оправляется от последствий войны 2010 года, когда бывший президент страны Лоран Гбагбо решил не признать результаты выборов, тогда погибли по меньшей мере 3000 человек.

А во время местных выборов в 2017 году имели место мошенничество и стычки. В случае повторения старых сценариев, экономическая траектория Кот-д'Ивуара также ставится под сомнение, хотя с 2012 года годовой прирост ВВП постоянно превышает 7%.

Марта Олейник-Дьомочко