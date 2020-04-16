В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс: О чем говорится в проекте?

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В Европейском парламенте предлагают создать международную миротворческую миссию на российско-украинской границе. О чем говорится в проекте отчета Европарламента?

Об этом пишет Дмитрий Воронков на своей странице в Facebook.

Как сообщает "Радио Свобода", Европейскому парламенту предложат направить на временно неподконтрольную украинской власти часть Донбасса миротворческую миссию под руководством Евросоюза.

В частности, СМИ ссылается на наличие в своем распоряжении проекта отчета Европарламента, в котором предлагается создать "расширенные международные миротворческие силы вдоль украинско-российской границы". Согласно проекту миссия займется разминированием, помощью в подготовке к местным выборам и обеспечением свободного доступа для организаций гуманитарной помощи. Данную миссию должны развернуть в зоне конфликта.

Цена вопроса несколько недель, в течение которых документ должен быть обсужден Комитетом по иностранным делам Европарламента и "потенциально может быть одобрен всей палатой в мае".

Насколько данный документ является подлинным увидим в ближайшее время, однако я бы не стал преждевременно питать надежды.

Прежде всего, ключевым моментом является информация - кто является инициатором данного предложения (депутаты от какой фракции и от какого государства). Т.е. какой политический вес представляет собой инициатор данного предложения. Будем откровенны, если это представители Латвии, Польши или, к примеру, Литвы, то реалистичность принятия такого решения представить себе сложно. Другое дело, если это Германия или Франция, что достаточно сомнительно. Великобритания же в силу BREXIT уже не является членом ЕС, что, безусловно, только ослабило поддержку Украины в ЕП.

Второе - стоит учитывать, что пророссийское лобби в ЕП, по-прежнему, достаточно сильное и его преодоление потребует небывалой солидарности со стороны европейцев. Всего количество депутатов в Европарламенте после выхода Великобритании составляет 705. Из них 96 - Германия, 79 - Франция и 76 - Италия. Разумеется, депутаты раскиданы по фракциям, однако вправе голосовать с позиции национальной солидарности. В крупнейшую фракцию Европарламента - ЕНП (Европейская народная партия), состоящую из 187 депутатов, в том числе входят и представители от этой самой многочисленной тройки (по государственному показателю). Для сравнения Литва - 11, Латвия - 8, а Польша 52 (четвертый тяжеловес в ЕП).

И хотя ЕНП и социалисты больше не являются большинством их сил вполне достаточно для принятия нужных решений.

Третье - не вижу юридических механизмов для внедрения данной миссии с учетом позиции России, которая категорически против миротворческого контингента. Что, соответственно, не придает надежд.

Четвертое - подозрительно, что Европа, потерявшая во время пандемии более триллионов евро, решила вернуться к вопросу Украины. Да еще и в таком решительном ключе. Вопрос коронавируса, с моей точки зрения, для ЕС является приоритетным и только после пандемии европейцы смогут полноценно переключиться на внешнюю политику.

Хотя не исключено, что идет речь о какой-то БАНАЛЬНО РАСШИРЕННОЙ МОДИФИКАЦИИ МИССИИ ОБСЕ. Уже существующей. Такой вариант, как по, мне жизнеспособен.

P.S. Кстати, примечательно, что от украинской власти никаких инициатив не исходит. Но зато активно имитируются попытки решения конфликта на Донбассе посредством анонсов всяких сомнительных платформ примирения, а также запланированного раннее обменом пленными.

Дмитрий Воронков