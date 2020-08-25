Увеличение минимальной заработной платы, или Как чиновники готовятся к очередным выборам

За последующие 12 календарных месяцев размер минимальной заработной платы вырастет почти на 38%, до 6 500 грн sharij.net

В народе бытует мнение, что рост "минималки" - благо, ниспосланное гражданам обитателями политического Олимпа. Вместе с минимальной зарплатой, что характерно, пухнут и рейтинги власть имущих, а потому этот "праздник жизни" всегда устраивают накануне очередных выборов.

Об этом пишет Максим Могильницкий на своей странице в Facebook.

А для чего, собственно говоря, установлен минимальный размер заработной платы? Для того, чтобы люди, занятые неквалифицированным трудом, получали свой гарантированный минимум и могли хоть как-то прожить. Но мы ведь с вами живем в Украине. Налоговая гиря здесь настолько тяжелая, что на "минималке" вынуждены сидеть едва ли не все сотрудники предприятия.

Рост ее влечет за собой увеличение фонда оплаты труда и, как следствие, налогов, которые предприятию необходимо уплатить из нового зарплатного фонда. Для малого и среднего бизнеса, подкошенных карантином и прочими "радостями" последних лет, эта ноша может оказаться непосильной.

"Лишних" сотрудников примутся сокращать, раскармливая и без того жирную украинскую безработицу. Многие добросовестные налогоплательщики подадутся в тень, где и так уже достаточно тесно. Где-то неподалеку тоскливо завоет наш Пенсионный фонд. Цены, тем временем, поползут вверх. Бизнесу ведь нужно как-то покрывать непредвиденные расходы.

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Зато отдельно взятый гражданин станет богаче аж на 277 гривен в месяц. Только обрадоваться он не успеет. Либо эту скромную прибавку сожрет рост цен, либо самого гражданина смоет волной сокращений. А вот политику эти "народные болячки" не страшны. Рост "минималки" подарит ему дополнительные голоса на следующих выборах. Ведь именно его политсила одарила массы этим сиюминутным благом.

Кстати! В таких странах Евросоюза, как Австрия, Италия и Швеция минимальный уровень заработной платы вообще не установлен. Притом, что уровень жизни отдельно взятого гражданина куда выше, чем в Украине. Как же так?

Для роста "минималки" нужны экономические предпосылки, а не политическая целесообразность. У нас же этот зачерствевший пряник используют лишь ради быстрого пиара и прикрытия непопулярных решений. Результат, как говорится, налицо. Грызем уже который год.

Максим Могильницкий