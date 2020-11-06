Уроки войны в Карабахе: Что изменить в ВСУ для освобождения Донбасса?

БПЛА "Байрактар" president.gov.ua

Для Украины крайне важно усвоить опыт как Азербайджана, так и Армении в войне за Нагорный Карабах, чтобы освободить Донбасс.

Об этом пишет Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Предлагаю тему для конференции, тем, кто интересуется военным делом, собраться в Киеве и поговорить. Война в Карабахе показывает новый формат ведения боевых действий постсоветскими странами. На видео с прицелов и камер мы видим реальную картину боевых действий, которую можно анализировать.

Для Украины важно усвоить опыт как Азербайджана, так и Армении. Азербайджан реализует господство в воздухе силами разнородной группировки беспилотной и пилотируемой авиации, средств ПВО, осуществил прорыв позиционной обороны. Армянский опыт интересен как оборона в условиях господства в воздухе и технологического превосходства противника.

Мы с вами понимаем, что освободить Донбасс мы не сможем сугубо дипломатическими методами - надо планировать военную операцию, иначе российскую оккупационную армию не выбить - чтобы сделать это в подходящее время, надо готовиться.

Я, конечно, буду писать сам об увиденном, но, мне кажется, есть необходимость обсудить и провести анализ таких факторов:

Доктрины и оборонное планирование Армении и Азербайджана. Ход боевых действий. Почему не стреляют "Искандеры" и Су-30? Тактика сторон: цели, задачи, управление, разведка, концентрация сенсоров, высокоточное оружие, межвидовое взаимодействие, скрытность маневра, внезапность. Управление войсками, разведка и целеуказание в реальном масштабе времени. Достижение локального господства в воздухе силами дронов, дроны против войсковой ПВО. Высокоточное оружие как основное средство огневого поражения, падение значения неуправляемого вооружения. Танки. Артиллерия, РСЗО и ОТРК. Профессиональная пехота и добровольцы как основа армии. Неэффективность мобилизации. Сколько журналов учета успевают вести армянский и азербайджанский командиры рот? Информационно-психологические операции и пропаганда

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Нынешнее военно-политическое руководство Украины никакой военной реформы не проводит, армия остается организованной по давно устаревшей советской модели, в которой сохранены все ее недостатки и утеряны большинство достоинств. Отсутствует всякий анализ происходящего в мире, отсутствует программа развития ВСУ, которая бы отвечала современным требованиям. Мне кажется важным проанализировать новые факторы войны в Карабахе. Опыт только тогда усвоен, когда он структурирован. Военная наука у нас де-факто в зачаточном состоянии, а без этого невозможно изменить армию. Думающим бойцам и командирам качественный анализ был бы полезен. Структуризация опыта дает возможность внедрить его в документы оборонного планирования - не сейчас, конечно, но когда-то.

Поэтому если есть желающие - пишите, я организую место проведения, договоримся о времени. Времени ни у кого нет, но вдруг кому-то такой формат будет интересен - пишите в комментариях, кто готов прийти и обсудить, чтобы было ясно, стоит ли делать и сколько людей готовы реально участвовать.

Юрий Бутусов