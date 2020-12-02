Уникальная миссия Поднебесной: Китайский зонд прислал первые кадры с поверхности Луны

Запуск космического лунного зонда "Чанъэ-5" с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, Китай, 24 ноября 2020 года Reuters

Китай сообщил об успешной посадке зонда "Чанъэ-5" на видимую сторону Луны в Океане Бурь. Были переданы более 600 изображений, снятые камерой при посадке, которые составили основу видео прилунения. Ученые объяснили, почему китайский зонд приземлился именно в этом месте.

Об этом пишет "Гуаньча".

Китайский портал "Гуаньча" сообщает об успешном приземлении "Чанъэ-5" на Луну. Появились уже первые данные. 653 изображения, снятые камерой при посадке, составляют полное видео прилунения. На снимках видно, что зона приземления относительно ровная, но на ней все еще существует много ударных кратеров, которые внесли определенную опасность в процесс посадки. В настоящее время спускаемым аппаратом ведется анализ поверхности Луны.

"Это видео было сделано с использованием 653 изображений, полученных после включения посадочной камеры прошлой ночью. Мы видим, что вся зона приземления относительно ровная, но все еще было много больших и маленьких ударных кратеров, которые несли опасность для нашего процесса прилунения. По сравнению с посадочными камерами "Чанъэ-3" и "Чанъэ-4", самой главной особенностью нынешней посадочной камеры является то, что у нее вдвое больше разрешение, а также увеличенное поле обзора. В настоящее время мы используем данные этой посадочной камеры для анализа зоны приземления", — заявил Вэнь Вэйбинь, заместитель главного конструктора наземной прикладной системы миссии "Чанъэ-5".

Новости по теме: Звездные войны за полезные ископаемые: Кому принадлежит Луна и ее ресурсы?

1 декабря в 22:57 спускаемый аппарат вместе со взлетным модулем "Чанъэ-5" начал снижать мощность двигателя примерно в 15 километрах от поверхности Луны. С помощью двигателя изменяемой тяги мощностью 7,5 килоньютонов скорость зонда была постепенно снижена с 1,7 км в секунду до нуля. За это время зонд быстро поменял положение и начал медленно приближаться к поверхности Луны. После этого было выполнено автоматическое сканирование на предмет препятствий. После выбора места посадки начался спуск с уклонением от препятствий и мягкий вертикальный спуск, и "Чанъэ-5" приземлился в области к северу от пика Рюмкера в Океане Бурь на видимой стороне Луны.

Выбор места приземления, по мнению ученых, обусловлен тем, что эта область может иметь геологически более молодой базальт по сравнению с областями, в которых отбирали пробы США и Советский Союз во время своих лунных миссий. Если удастся получить новые образцы отсюда, это поможет улучшить понимание лунной вулканической активности и истории эволюции спутника.

"Место посадки, выбранное Китаем, находится в тысячах километров от места посадки миссии "Аполллон", что привнесет новые открытия и новые явления", — отметил Оуян Цзыюань, член Китайской академии наук и главный ученый китайской лунной программы.

Пан Чжихао, главный специалист по научным коммуникациям в области китайского исследования космоса, сказал, что Океан Бурь богат радиоактивными элементами, такими как уран, торий и калий, в нем содержатся базальты возрастом от 1,3 до 2 миллиардов лет. Определение изотопного возраста этих молодых базальтов поможет углубить понимание лунной вулканической активности и истории эволюции. Это исследование поможет ученым заполнить важный пробел в изучении лунной вулканической деятельности.

"По словам ученых, изучающих Луну, предыдущие исследования образцов лунного грунта, полученные Соединенными Штатами и Советским Союзом, показали, что вулканическая активность на Луне достигла пика 3,5 миллиарда лет назад, затем ослабла и прекратилась. Однако после наблюдений за лунной поверхностью было выявлено, что некоторые области могут содержать вулканическую лаву, которая образовалась всего 1-2 миллиарда лет назад. Это аналогично возрасту области приземления "Чанъэ-5". Если образцы, собранные "Чанъэ-5", смогут подтвердить, что Луна была все еще активна в этот период, это полностью изменит ее историю", — сказал Пан Чжихао.