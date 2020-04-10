Унаследованные от СССР мобильные ракетные комплексы России: Наиболее грозное оружие Кремля?

Ракетные комплексы "Точка-У" на репетиции парада в Екатеринбурге wikipedia.org

России от Советского Союза достался большой арсенал ракет как тактического, так и дальнего радиуса действия. Москва не только не списала это оружие, но и модернизировала. Автор National Interest рассказывает о подвижных ракетных комплексах, которые он называет грозным оружием Кремля.

Об этом пишет The National Interest.

У России ракет больше всех, и Америка ей не ровня?

Подвижные грунтовые ракетные комплексы — это отличительная черта российских вооруженных сил. Огромные тягачи можно увидеть на Красной площади в День Победы 9 мая, когда Россия проводит там военный парад, а также на вооружении в армиях ряда постсоветских государств. Эти комплексы обладают таким преимуществом как мобильность, если сравнивать их с ракетами шахтного базирования, хотя они хуже защищены.

Ракетные тяжеловесы

По данным Центра международных и стратегических исследований (Center for International and Strategic Studies), унаследованная Россией от СССР коллекция ракет является самой большой в мире и по количеству, и по разнообразию. "Россия остается ведущей державой в области создания ракет всех типов, а российские ракетные войска стратегического назначения составляют важный элемент военной стратегии Москвы…начиная с преграждения доступа/блокирования зоны в локальных конфликтах и кончая доставкой стратегического ядерного оружия к целям, находящимся на других континентах".

В дополнение к ракетам, находящимся на основной территории России, у нее есть ракетные комплексы в эксклаве под названием Калининградская область, которые создают угрозу территории Польши, Швеции, Германии, Беларуси, Украины, Литвы и Латвии. При помощи своего калининградского арсенала Россия может заблокировать часть Балтийского моря.

ОТР-21 "Точка"

У России есть несколько версий ракеты "Точка". Этот ракетный комплекс был спроектирован и принят на вооружение в 1975 году. Он призван дать командиру на поле боя больше гибкости в применении сил, средств и тактических приемов. Ракета может оснащаться стандартной осколочно-фугасной боевой частью, а также противотанковыми, противопехотными, противорадиолокационными боеголовками и боевыми частями для повреждения ВПП (взлетно-посадочная полоса). Есть и специальная ядерная головная часть мощностью 10 или 100 килотонн.

Используемый для перевозки ракеты тягач плавающий. Он способен передвигаться вне дорог и преодолевать глубокие водные преграды. Подготовить комплекс к пуску ракеты можно всего за 16 минут. Последовательность стартовых операций занимает две минуты, а на перезарядку уходит примерно 20 минут. У машины есть фильтрационная система, которая защищает экипаж из трех человек от ядерного, биологического и химического оружия.

Новости по теме: Как ракетный комплекс "Нептун" попадает в цель: Новые подробности испытаний и уникальное видео

"Искандер"

"Искандер" постепенно приходит на смену ОТР "Точка". У него немного больше дальность пуска и более мощная боевая часть. Траектория полета ракеты ниже, чем у "Точки", а для наведения ее на цель используется система ГЛОНАСС, инерциальная система, а также РЛС слежения за рельефом местности. Это очень точная ракета, вероятная круговая ошибка которой составляет от пяти до 10 метров.

Комплекс "Искандер" состоит из двух машин. Тягач у "Искандера" тоже плавающий. Кабина экипажа имеет систему РХБ защиты (радиационной, химической, биологической), а крыша пусковой установки бронированная, что позволяет лучше защитить ракету по сравнению с предыдущими тягачами.

"Искандер" и его варианты развернуты в Калининградской области, угрожая странам региона. С 2018 года ряд вариантов "Искандера" базируется там на постоянной основе.

"Яхонт"

Семейство ракет "Яхонт" ("Оникс") имеет несколько вариантов: воздушного, морского и наземного базирования. Ракеты наземного базирования успешно экспортируют в Индонезию и Вьетнам. Сирия тоже закупила несколько тягачей и ракет, хотя большая их часть была уничтожена в 2013 году в результате израильского авиаудара.

Россия и Индия совместно создали ракету "БраМос", которая похожа на экспортный вариант "Яхонта".

Новости по теме: Как Россия чуть не уничтожила украинские воздушные силы

Советские технологии, российская модернизация

Ракеты и пусковые установки достались России в наследство от Советского Союза, как и большая часть российской военной техники. И хотя некоторые образцы немного устарели, подвижные грунтовые ракетные комплексы, особенно из числа размещенных в Калининградской области, могут быть использованы для блокирования Балтийского моря в случае начала конфликта в Европе.

Калеб Ларсон

Перевод: ИноСМИ