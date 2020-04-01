Умный карантин, или Как избежать пика заражения коронавирусом

Кабинет министров Украины в связи со вспышкой коронавируса в мире вводит карантин по всей стране КГГА

На сегодняшний день мы еще не прошли пик распространения COVID-19 в Украине, а потому заявления о продлении карантина до 15 мая следует считать реальными и обоснованными. Однако, продолжать карантин в том виде, в котором он есть сегодня – нет смысла.

Об этом пишет Виктор Андрусив на своей странице в Facebook.

С каждым днем количество людей, которые не придерживаются самоизоляции и карантина будет расти по объективным причинам.

Во-первых, окончание марта скажется на доходах большого количества граждан. Особенно на тех, что работают в теневой экономике (а это 40-50% всей экономики). Это заставит их разными способами восстанавливать работу, несмотря на угрозы штрафов. По данным Infosapiens 38% украинцев ощутили уменьшение дохода за время карантина, 74% продолжают работать, из которых 30% стали работать больше, чем раньше.

Во-вторых, действующий карантин – не справедлив к бизнесу. Вчера власть разрешила открыть рынки. Почему разрешается торговать продуктовым магазинам, рынкам, а например, магазинам игрушек или одежды нет? Ведь это тот же формат, хотя и понятно, что игрушки или одежду не относят к вещам первой необходимости.

В-третьих, чисто из физических соображений человек не может добровольно находиться длительное время в закрытом помещении. Он будет выходить гулять, искать другие способы развлечений. В конце концов, человеку банально постричься надо. О том как сейчас работает карантин свидетельствуют вечерние пробки в Киеве.

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Таким образом, если сейчас не перейти к новому типу карантина есть риск, что данный карантин потеряет смысл, и будет нарушаться в пик. Мы предлагаем перейти от жесткого карантина к разумному. Этот карантин продолжает сохранять запрет на публичные массовые мероприятия, закрыты школы и детсады, но вместе с тем, он предлагает иное регулирование. Вот перечень шагов, которые должны прийти на смену действующему карантину.

1. Обязательные маски, очки, перчатки и дезинфекция. Когда в 1368 году впервые применили карантин, то на то время не было средств индивидуальной защиты надлежащего уровня. Сегодня мы допускаем врачей с защитой к работе с больными вирусом, таким образом, соглашаясь с тем, что это их защищает. Значит, надо ввести обязательное ношение маски, очков и перчаток за пределами дома. Именно за отсутствие этого надо ввести штрафы.

2. Запуск общественного транспорта. Очевидно, что от перекрытия общественного транспорта больше всего страдают бедные слои населения. Это был правильный шаг, который возможно сыграл важную роль в предотвращении массового распространения вируса на ранних этапах. Однако, сейчас необходимо начать возобновлять работу транспорта, поскольку люди будут искать другие менее контролируемые методы доезда на работу. Восстановление работы общественного транспорта должно происходить при следующих условиях:

Изменение времени начала работы на различных типах предприятий. Для избежания массовой перегрузки транспорта предприятия и службы должны ввести разное время начала работы. Например, коммунальные службы и производства на 08:00, госслужба и местное самоуправление на 09:00, услуги, офисные сотрудники – 10:00;

Вход в общественный транспорт только в масках, очках и перчатках. Регулярная дезинфекция транспорта.

3. Работа магазинов. Необходимо возобновлять торговлю. Нельзя позволять торговать одним и запрещать другим, если на самом деле это один и тот же формат. Однако, такая торговля должна жестко регулироваться:

Ввести время работы только для людей старшего поколения. Например, 10-12, 15-17;

Ввести дистанционную запись. (такая функция реализована в приложении poboremo.org для всех магазинов)

Ограничение количества людей внутри магазина;

Контроль наличия маски, очков, перчаток и дезинфекция.

4. Масштабное тестирование. К сожалению, запуск тестов является одним из крупнейших провалов антивирусной борьбы. Тестов мало, ими не умеют пользоваться, часто бракованные, инструкции на китайском. Это далеко не все шаги, которые мы подробно прописали для разных групп. Однако, если не запускать разумный карантин, то уже через неделю действующий карантин окажется фарсом. Это не принимая во внимание, что Пасха на носу.

Виктор Андрусив