"Улучшить" до смерти: Почему "грантоеды" рвутся порулить реформой СБУ?

10 марта президент Владимир Зеленский подал проект Закона "О Службе безопасности Украины" на рассмотрение Верховной Рады Фото из открытых источников

Сейчас практически все новости начинаются и заканчиваются эпидемией коронавируса. Тревога и панические настроения нарастают. Помимо общемировых, в Украине есть и свои причины для повышенного беспокойства. Одна из главных – состояние нашей медицины. После нескольких лет "реформ", проводимых "прогрессивными зарубежными реформаторами", система здравоохранения оказалась в полуразрушенном состоянии.

Опасную пандемию коронавируса Украина встретила без Государственной санитарно-эпидемиологической службы (СЭС), с нехваткой необходимого медицинского оборудования, инфекционных боксов и даже медицинских масок и защитных костюмов для врачей. И теперь уже новая власть пытается срочно восстановить что-то из разрушенного при Супрун.

А что же сейчас делает немногочисленная, но очень шумная группа "активистов"-грантоедов, громко приветствовавшая развал украинской медицины под видом "реформы"?

Может, хотя бы снизила активность перед лицом реальной угрозы эпидемии? Нет. Просто появилась новая цель.

В последнее время они сосредоточились на правоохранительной системе. Вначале громко возмущались отставкой с поста Генерального прокурора Руслана Рябошапки и грядущим увольнением директора НАБУ Артема Сытника. А теперь переключились на СБУ, в реформировании которой "грантоедские" организации изъявляют страстное желание поучаствовать.

Действия вполне понятны: идут прямо по базовым потребностям человека – медицину угробили (то есть "улучшили"), теперь на очереди – безопасность страны… Главное – все по западному образцу.

Так, недавно появился президентский законопроект о реформе Службы безопасности Украины, подготовленный специалистами СБУ и доработанный в Офисе президента. И сразу же одна за другой посыпались статьи "грантоедов". Возмущённые и обличающие ОП и СБУ за то, что там, видите ли, посмели предложить реформу главной украинской спецслужбы без ценных указаний "соросят".

Например, глава правления так называемого "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин и заместитель исполнительного директора того же ЦПК Елена Щербан в своих статьях вывалили целый ворох обвинений в адрес предложенного законопроекта.

В обеих статьях, мало чем отличающихся по смыслу друг от друга, в тексте несколько раз настойчиво повторяются на разный манер одни и те же месседжи. Наверное, чтобы выглядело страшнее и было больше по объёму.

"Предлагается забетонировать за СБУ следствие"…

"За СБУ Зеленский предлагает оставить право осуществлять досудебное расследование преступлений"…

"Президентский законопроект усиливает полномочия СБУ относительно следствия"…

И квинтэссенция этого обиженного грантоедского хора – основная мысль, которую они пытаются внушить читателям:

"В идеальном мире СБУ должна была бы стать классической спецслужбой, которая соответствует стандартам. Это означает прекращение борьбы с коррупцией и преступностью (а ничего, что это одна из главных проблем страны? Реальная угроза нацбезопасности, - прим. авт.), отказ от следствия, открытие деклараций публичных служащих и демилитаризация".

Тут, очевидно, необходимо объяснить одну маленькую деталь.

"Классическая спецслужба, которая соответствует стандартам", существует только в больном воображении "грантоедов", отрабатывающих финансирование из иностранных источников, но при этом поленившихся изучить положение дел в тех самых иностранных спецслужбах, которые якобы должны стать примером для СБУ.

Все действительно независимые, суверенные государства мира сами, в соответствии с собственными реалиями, традициями и интересами организовывают работу своих спецслужб. В той же НАТО, на которую так любят ссылаться "соросята", НИ ОДИН из примерно 600 действующих сейчас стандартов не регламентирует вопросы деятельности спецслужб.

В частности, многие спецслужбы стран и НАТО, и ЕС, выполняют функцию досудебного следствия, а также имеют полномочия относительно обеспечения экономической безопасности и противодействия организованной преступности. Так, например, функции досудебного следствия осуществляют спецслужбы Австрии, Дании, Польши, Финляндии и др. Спецслужбы тех же упомянутых стран, а также спецслужбы Франции, Испании, Италии и других имеют полномочия относительно противодействия организованной преступности. Часть спецслужб организована на военных, а не на гражданских, началах.

О других пассажах озабоченных "неправильной" реформой СБУ грантоедов и говорить не приходится.

По авторитетному мнению "соросят", новым законопроектом "СБУ предлагается наделить ещё и значительными полномочиями. Например, принимать участие в мероприятиях, касающихся въезда и выезда лиц за границу, хотя это прямые функции пограничников". Ну, во-первых, достаточно открыть ныне действующий закон "О Службе безопасности Украины" и убедиться, что эти полномочия у СБУ уже давным-давно есть. А во-вторых – где логика? Вы же сами регулярно требуете от спецслужбы не пускать в страну россиян….

И, конечно, мимо внимания грантоедских организаций не мог пройти вопиющий факт нарушения прав человека: коварная спецслужба собирается получить право на получение информации по своему запросу от юридических и физических лиц! А вот когда аналогичными правами были наделены НАБУ и ГБР, создававшиеся при прямом участии ряда иностранных посольств и вьющихся вокруг них "соросят", то всё было в порядке – никто никаких нарушений прав не заметил.

И таких деталей – можно привести немало. Казалось бы – элементарные вещи, которых "активисты" просто не могут не знать. Поэтому их действия сложно оценить иначе, чем попытку просто "положить" безопасность страны и окончательно поставить эту сферу под внешний контроль.

В общем, суть претензий понятна. Реформу СБУ собираются провести не так, как этого хотели бы иностранные "партнеры". Но история с фактическим демонтажем украинской медицины и других сфер, позволяет нам делать выводы. И надеяться, что сценарий с добиванием уже ослабленной за минувшие годы правоохранительной системы под заклинания "соросят" про несуществующие "мировые стандарты" спецслужб, не будет реализован.

В условиях тяжелейшего кризиса, в который погружается мир и Украина, дееспособные спецслужбы, действующие в интересах нашей страны, а не внешних заказчиков, нужны как никогда.

Евгений Филиндаш