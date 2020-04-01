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"Улучшить" до смерти: Почему "грантоеды" рвутся порулить реформой СБУ?

Евгений Филиндаш
Евгений Филиндаш

Директор Украинского центра социальной аналитики, народный депутат IV и V созывов

10 марта президент Владимир Зеленский подал проект Закона "О Службе безопасности Украины" на рассмотрение Верховной Рады Фото из открытых источников

Сейчас практически все новости начинаются и заканчиваются эпидемией коронавируса. Тревога и панические настроения нарастают. Помимо общемировых, в Украине есть и свои причины для повышенного беспокойства. Одна из главных – состояние нашей медицины. После нескольких лет "реформ", проводимых "прогрессивными зарубежными реформаторами", система здравоохранения оказалась в полуразрушенном состоянии.

Опасную пандемию коронавируса Украина встретила без Государственной санитарно-эпидемиологической службы (СЭС), с нехваткой необходимого медицинского оборудования, инфекционных боксов и даже медицинских масок и защитных костюмов для врачей. И теперь уже новая власть пытается срочно восстановить что-то из разрушенного при Супрун.

А что же сейчас делает немногочисленная, но очень шумная группа "активистов"-грантоедов, громко приветствовавшая развал украинской медицины под видом "реформы"?

Может, хотя бы снизила активность перед лицом реальной угрозы эпидемии? Нет. Просто появилась новая цель.

В последнее время они сосредоточились на правоохранительной системе. Вначале громко возмущались отставкой с поста Генерального прокурора Руслана Рябошапки и грядущим увольнением директора НАБУ Артема Сытника. А теперь переключились на СБУ, в реформировании которой "грантоедские" организации изъявляют страстное желание поучаствовать.

Действия вполне понятны: идут прямо по базовым потребностям человека – медицину угробили (то есть "улучшили"), теперь на очереди – безопасность страны… Главное – все по западному образцу.

Так, недавно появился президентский законопроект о реформе Службы безопасности Украины, подготовленный специалистами СБУ и доработанный в Офисе президента. И сразу же одна за другой посыпались статьи "грантоедов". Возмущённые и обличающие ОП и СБУ за то, что там, видите ли, посмели предложить реформу главной украинской спецслужбы без ценных указаний "соросят".

Например, глава правления так называемого "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин и заместитель исполнительного директора того же ЦПК Елена Щербан в своих статьях вывалили целый ворох обвинений в адрес предложенного законопроекта.

В обеих статьях, мало чем отличающихся по смыслу друг от друга, в тексте несколько раз настойчиво повторяются на разный манер одни и те же месседжи. Наверное, чтобы выглядело страшнее и было больше по объёму.

"Предлагается забетонировать за СБУ следствие"…

"За СБУ Зеленский предлагает оставить право осуществлять досудебное расследование преступлений"…

"Президентский законопроект усиливает полномочия СБУ относительно следствия"…     

И квинтэссенция этого обиженного грантоедского хора – основная мысль, которую они пытаются внушить читателям:

"В идеальном мире СБУ должна была бы стать классической спецслужбой, которая соответствует стандартам. Это означает прекращение борьбы с коррупцией и преступностью (а ничего, что это одна из главных проблем страны? Реальная угроза нацбезопасности, - прим. авт.), отказ от следствия, открытие деклараций публичных служащих и демилитаризация".

Тут, очевидно, необходимо объяснить одну маленькую деталь.

"Классическая спецслужба, которая соответствует стандартам", существует только в больном воображении "грантоедов", отрабатывающих финансирование из иностранных источников, но при этом поленившихся изучить положение дел в тех самых иностранных спецслужбах, которые якобы должны стать примером для СБУ.

Все действительно независимые, суверенные государства мира сами, в соответствии с собственными реалиями, традициями и интересами организовывают работу своих спецслужб. В той же НАТО, на которую так любят ссылаться "соросята", НИ ОДИН из примерно 600 действующих сейчас стандартов не регламентирует вопросы деятельности спецслужб.

В частности, многие спецслужбы стран и НАТО, и ЕС, выполняют функцию досудебного следствия, а также имеют полномочия относительно обеспечения экономической безопасности и противодействия организованной преступности. Так, например, функции досудебного следствия осуществляют спецслужбы Австрии, Дании, Польши, Финляндии и др. Спецслужбы тех же упомянутых стран, а также спецслужбы Франции, Испании, Италии и других имеют полномочия относительно противодействия организованной преступности. Часть спецслужб организована на военных, а не на гражданских, началах.    

О других пассажах озабоченных "неправильной" реформой СБУ грантоедов и говорить не приходится.

По авторитетному мнению "соросят", новым законопроектом "СБУ предлагается наделить ещё и значительными полномочиями. Например, принимать участие в мероприятиях, касающихся въезда и выезда лиц за границу, хотя это прямые функции пограничников". Ну, во-первых, достаточно открыть ныне действующий закон "О Службе безопасности Украины" и убедиться, что эти полномочия у СБУ уже давным-давно есть. А во-вторых – где логика? Вы же сами регулярно требуете от спецслужбы не пускать в страну россиян….

И, конечно, мимо внимания грантоедских организаций не мог пройти вопиющий факт нарушения прав человека: коварная спецслужба собирается получить право на получение информации по своему запросу от юридических и физических лиц! А вот когда аналогичными правами были наделены НАБУ и ГБР, создававшиеся при прямом участии ряда иностранных посольств и вьющихся вокруг них "соросят", то всё было в порядке – никто никаких нарушений прав не заметил.

И таких деталей – можно привести немало. Казалось бы – элементарные вещи, которых "активисты" просто не могут не знать. Поэтому их действия сложно оценить иначе, чем попытку просто "положить" безопасность страны и окончательно поставить эту сферу под внешний контроль.

В общем, суть претензий понятна. Реформу СБУ собираются провести не так, как этого хотели бы иностранные "партнеры". Но история с фактическим демонтажем украинской медицины и других сфер, позволяет нам делать выводы. И надеяться, что сценарий с добиванием уже ослабленной за минувшие годы правоохранительной системы под заклинания "соросят" про несуществующие "мировые стандарты" спецслужб, не будет реализован.

В условиях тяжелейшего кризиса, в который погружается мир и Украина, дееспособные спецслужбы, действующие в интересах нашей страны, а не внешних заказчиков, нужны как никогда.   

Евгений Филиндаш

 

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