Украинский противокорабельный ракетный комплекс "Нептун", - эксклюзивное исследование изнутри

Украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета "Нептун" wikipedia.org

За пять лет в Вооруженных силах Украины должно быть три дивизиона противокорабельных ракет "Нептун". Это фактически главное оружие украинской армии на море. Комплекс, по утверждению разработчиков, способен поражать технику противника на расстоянии 280 километров.

Журналисты проекта "Радио Свобода" "Донбасс.Реалии" получили эксклюзивную возможность изучить комплекс и ракету вблизи, а также поговорить с главным конструктором Олегом Коростелевым.

О закупке комплекса украинской армией

Комплекс взят на вооружение. Есть уверенность, что в Государственный оборонный заказ будет включено определенное количество машин, но пока непонятно с деньгами. Определятся на самом высоком уровне, сколько выделить средств, – будет понятно, сколько мы построим таких батарей.

В одну пусковую установку, со вспомогательными машинами, входит 12 ракет. К примеру, мы батареей называем две пусковые установки. Если дивизион – это, как минимум, три батареи. От трех до шести батарей в одном дивизионе. Это уже парафия армейской науки – как их расположить, дать целеуказание, определить зоны для охраны и обороны, – это за военными. Где, что и как применять.

О "Нептуне" изнутри

Ядро комплекса – подвижной командный пункт. Там сосредоточена вся информация, которую получают отовсюду и которая касается боевой работы. Непосредственно запуск ракеты, передачу данных осуществляет пусковая установка. Еще есть транспортная и транспортно-заряжающая машины.

Главный конструктор ГККБ "Луч" внутри подвижного командного пункта комплекса "Нептун", Киев, сентябрь 2020 Фото из открытых источников

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Подвижной командный пункт – это крытая бронированная машина, которая позволяет офицерам управления получать задания от высшего командования на поражение целей. Распределять эти цели, вводить полетное задание и раздавать эти задачи пусковым установкам. То есть командир должен здесь, в этой машине, принять решение о пуске по определенной цели.

Это современная система, которую используют все. Обычная логика оптимального и быстрого управления для пуска и поражения целей. Здесь есть средства связи, экраны, на которые выводится морская обстановка. В данном случае – Черное море. Мы можем получить все данные о расположении надводных объектов от специальной системы управления, которая существует в войсках. Информация может попадать сюда от наземной, воздушной, радиолокационной или спутниковой разведки. От Генерального штаба или штаба Военно-морских сил. Поэтому в комплекс не входят средства выявления целей.

Электронику и микросхемы мы покупаем за рубежом, потому что Украина не производит свою микроэлектронику. Экраны, к примеру, тоже приобретены, как и системы связи, которые выбрали военные. Но все остальное – алгоритмы, системы обмена – это все наше. Сделанное нашими инженерами. Не только КБ "Луч", но и других предприятий.

С марша комплекс разворачивается за 15 минут. То есть после этого он готов к проведению выстрела. Если пусковая отстреливается, то перезагрузка ракет занимает около 7-8 минут. Отстрел происходит в режиме залпа за 3,5 секунды после каждого изделия. На мониторах пусковой показано состояние изделий. Какие системы проверены, и после нажатия одновременно двух кнопок происходит пуск.

О разработке комплекса

Чуда – не было. КБ "Луч" существует уже 55 лет. Все время это была ракетная компания. То есть мы разрабатывали аппаратуру контроля для всех типов авиационных ракет в СССР. Соответственно, у нас были группы специалистов по этому виду вооружения.

К 2014 году мы подошли как опытные разработчики ракет. В то время на нашем счету были комплексы "Стугна" и "Корсар". Был вертолетный комплекс с дальностью полета ракет на 8 км – несколько сотен мы продали в Азербайджан. Конечно, ракету "Нептун" не сравнить с ракетой для вертолета. И "Ольху" не сравнить, но опыт мы получили и понимали все сложности, которые нас ждут. У нас был готов аванпроект, а получив деньги два с половиной года назад, мы полностью включились в работу и включили в нее около двадцати украинских предприятий.

Но мы знали точно. По крайней мере я точно знал, что закончится успехом. В противном случае не взялся бы за такую работу.

Нам повезло, что в Украине уже была готова школа разработки турбореактивных двигателей. Это конструкторское бюро "Прогресс" и предприятие "Мотор Сич", которое серийно выпускало турбореактивные двигатели, предназначенные для крылатых ракет. Мы взяли готовый продукт, приспособили его к нашей, так сказать, аэродинамике. Один из самых тяжелых элементов – это головка самонаведения. Мы ее успешно реализовали. Пришлось вложить очень много усилий – и интеллектуальных, и физических, чтобы получить этот продукт.

Крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса "Нептун" на заводе в Киеве, сентябрь 2020 Фото из открытых источников

В память ракеты вкладывается маршрут, по которому она должна лететь. Работает радиовысотомер, работает инерционная система – мы с высокой точностью можем лететь без GPS. В определенной точке начинает работу головка самонаведения. Она должна захватить цель, распознать ее. Цель задается не как точка – мы предполагаем, что она может маневрировать. Все довольно просто, но если попробовать каждую ступеньку реализовать, то на это уйдет много лет – для этого нужны специалисты. В Украине они есть.

О дальнейшем развитии ракеты и комплекса

Эти проекты требуют значительного ресурса. Поэтому все зависит от выбора СНБО, правительства, Министерства обороны Украины. От выбора правильного направления вложения этих средств. С моей стороны предполагать, какая версия ракеты будет следующей – воздушного или морского базирования, – неправильно. Есть военные специалисты по тактике применения. Как и в отношении наличия ресурсов: как много у нас самолетов или кораблей и где лучше расположить технику – им виднее.

Мы все эти вопросы прорабатываем даже без получения задания. Мы не можем стоять на месте. Как спортсмен, выигравший одно соревнование, продолжает тренироваться, так и мы продолжаем работать.

Установив какую-то покупную часть мы рискуем тем, что когда нам захочется сделать 100 ракет, а нам скажут: "А эта часть стоит половину ракеты. Вот сейчас мы хотим такие деньги". И все – нет проекта. Поэтому главная задача – обеспечить замкнутый цикл производства, что мы и смогли с честью сделать.

Роман Пагулич