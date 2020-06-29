Украинский культурный центр призвал Зеленского поддержать инициативу Медведчука и остановить принудительную украинизацию

Президент Украины Владимир Зеленский Фото с открытых источников

Президенту Украины Зеленскому В.А.

Уважаемый Владимир Александрович!

Культурная жизнь в Украине в последние годы, увы, переживает не лучшие времена. Ограничения, продиктованные националистическими элементами и ставшие законами по росчерку руки предыдущего Президента, привели отечественную культуру к застою и оттоку талантов за рубеж. Вы, Владимир Александрович, как Президент Украины, как гарант Конституции, просто обязаны обратить внимание на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день в гуманитарной сфере.

От имени миллионов украинцев я призываю Вас, Владимир Александрович, поддержать инициативу народного депутата Виктор Владимировича Медведчука, которую он изложил в своем письме к Вам, и прекратить принудительную украинизацию нашей страны и нашего общества. В истории уже были эксперименты над украинцами, которых полонизировали, русифицировали. Но ничем хорошим это не закончилась – политические акции против народа вызывали среди людей лишь отторжение. Сейчас украинские власти повторяют исторические ошибки предшественников, пытаясь украинизировать тех украинцев, которые с рождения говорят на других языках – русском, венгерском, польском, болгарском, румынском и других. И мы видим, что эта украинизация также вызывает отторжение и протест в обществе.

Статьи 10 и 11 Конституции Украины гласят, что государство Украина защищает русский язык и языки национальных меньшинств, а также способствует развитию культуры ВСЕХ народов и национальностей, проживающих на территории страны. Но это на бумаге. На самом деле школы принудительно переводят на украинский язык обучения, культурные центры нацменьшинств закрываются, русскоязычный контент из-за квот не может попасть на телеканалы, а если ты деятель культуры и хочешь творить не на украинском языке, у тебя просто нет шансов на успех в Украине. Это та реальность, которую мы имеем сейчас и которая противоречит Конституции Украины.

Призываю Вас, господин Президент, прислушаться к советам Виктора Медведчука и защитить русский и языки национальных меньшинств. Отмените или хотя бы сделайте более адекватными языковые квоты на радио и телевидении, снимите запрет на выступление в Украине российским артистам, разрешите свободный ввоз русскоязычной литературы в Украину. Этим Вы не только заслужите уважение людей, благодарность русскоязычных граждан, представителей других национальностей и объективные оценки зарубежных партнеров. Вы привнесете в украинскую культуру конкуренцию и прогресс, что даст толчок к ее дальнейшему развитию. Кроме того, Вы снимете то напряжение в обществе, которое было искусственно создано при Вашем предшественнике. Положите конец языковому и культурному расколу в Украине.

Конституционные права миллионов украинцев должны быть восстановлены в полном объеме. Каждый человек в демократической стране должен иметь право говорить, творить, смотреть, читать на том, языке, на котором пожелает. Я, а также многочисленные представители украинской интеллигенции абсолютно уверены – так должно быть в Украине.

Уважаемый Владимир Александрович, вас избрали как раз для того, чтобы Вы примирили украинское общество, укрепили его единство. Если Вы намерены сделать Украину сильным государством, это один из важнейших пунктов, который нельзя игнорировать. Прислушайтесь к советам людей, имеющих огромный опыт в своей сфере деятельности, поддержите изложенные главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком тезисы, сделайте то, чего ждет от Вас народ Украины.

С уважением,

Глава правления БО "Благотворительный фонд "Культурный центр Украины"

Багинский В.В.

Письмо-обращение БО "Благотворительный фонд "Культурный центр Украины" Фото из открытых источников